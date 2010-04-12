Додано: Пон 19 лис, 2018 13:21

Привет из Днепра-8



Торги валютного межбанка в секторе доллара в понедельник стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,74/27,77 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги валютного межбанка, как появились признаки заметного сжатия гривневой ликвидности, на которое указало падение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 55 111,6 млн. грн. к отметке 50 354,1 млн. грн. Эта динамика, связанная с датой фискальных платежей по изрядному списку пунктов играет против безналичного «американца».



Судя по всему, многие игроки уже рассчитались с налогами и «со спокойной совестью» вышли на межбанк для покупок упавшего с 13 ноября доллара. Во всяком случае, первые реальные сделки по безналичному «американцу» констатировали смену затянувшегося с 14 ноября «медвежьего» тренда на «бычий»: курс «американца» на 10.07 вырос 27,75/27,78 UAH/USD.



По состоянию на 10.30 Киева на межбанке доллар не покинул прежнюю отметку (27,75/27,78 UAH/USD), сопровождаясь динамичным равновесием покупок и продаж. Рискнем предположить сохранение этой зыбкой сбалансированности до полудня. А уже после обеда количество покупателей СКВ, судя по всему, вырастет.



Меж тем, не дожидаясь послеобеденного времени, на рынке безналичного «американца» покупатели немного активизировались, своими действиями приподняв цену СКВ по состоянию на 10.53 к отметке 27,76/27,78 UAH/USD.



Около 11.17 цена безналичного доллара остановила рост на отметке 27,765/27,775 UAH/USD на фоне равновесия спроса и предложения.



Дополуденный «нерешительный» рост курса безналичного «американца» на межбанке сопровождался признаками снижения гривневой ликвидности, о котором дали понять выросшие с уровня 16,50/18,00% к отметке 16,75/18,00% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight Depo. Наконец-то эта динамика гармонирует с упавшими остатками в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

А нехватка гривневого ресурса поясняет «нерешительность» «бычьего» тренда на рынке «зеленого» безнала.



К 11.45 котировки безналичного доллара на межбанке сузили спред до отметки

27,77/27,78 UAH/USD, удерживаясь на этой цифре действующим на моменте равновесием покупок и продаж.



По состоянию на 12.28 на межбанке начавшийся было на покупках СКВ рост курса «американца» заморозился и даже откатился к уровню 27,765/27,775 UAH/USD в сопровождении равновесия покупок и продаж.



Тем временем пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который вырос на 2,58 коп., составив 27,7705 UAH/USD.



На 12.59 котировки безналичного доллара, не изменившись, консолидировались на отметке 27,765/27,775 UAH/USD и на время обеденного перерыва отказались от курсовой динамики.



На этой цифре участники межбанка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром понедельника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 19 ноября с уровней: доллар – 27,80/28,05 UAH/USD, евро – 31,40/31,95 UAH/EUR, рубль - 0,382/0,425 UAH/RUB.



По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу и по предложению не изменился.



Евро по сравнению с 16 ноября по спросу и по предложению прибавил по 10,0 коп.



Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 16 ноября по спросу и по предложению не изменился.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник выросло до отметки $1,1415, опустившись до $1,1408 на закрытии азиатской сессии форекса и снова подскочив к $1,1409 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 19 ноября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,90/27,97 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос не изменился, предложение прибавило 2,0 коп.), евро – 31,70/31,90 UAH/EUR (по сравнению с открытием 16 ноября спрос вырос на 10,0 коп., офера прибавили 15,0 коп.), рубль - 0,417/0,422 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 20 пунктов, предложение не изменилось).



На открытии торгов 19 ноября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в равновесии спроса и предложения. Обороты невысокие.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,90/27,97 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос не изменился, предложение прибавило 2,0 коп.), евро – 31,70/31,90 UAH/EUR (по сравнению с открытием 16 ноября спрос вырос на 10,0 коп., офера прибавили 15,0 коп.), рубль - 0,417/0,422 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 20 пунктов, предложение не изменилось).



На старте торгов 19 ноября в оптовом сегменте рынка Днепра редкие реальные сделки проходили в балансе.



На 11.53 столичные валютчики-оптовики «неформалы» де-факто сохранили действующие цены в парах доллар-гривня и евро-гривня на уровне открытия, сообразно текущей сбалансированной но очень вялой торговли: 27,90/27,96 UAH/USD, евро – 31,65/31,95 UAH/EUR. На моменте в городе равновесие спроса и оферов. Обороты низкие, клиент пассивный.



По состоянию на 12.03 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении цен открытия в паре доллар-гривня и расширении маржи в паре евро-гривня на фоне прежнего настроения: утренняя равновесная торговля розничными партиями валюты продолжалась, оптовые сделки отсутствовали.

На указанный час в городе действовали цены: 27,90/27,98 UAH/USD, евро – 31,70/31,90 UAH/EUR, рубль 0,417/0,420 UAH/RUB.



Около 12.29 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня приподнялись, немного сузив спред в рамках мероприятий по выравниванию рынка: 27,93/27,98 UAH/USD, евро – 31,75/31,95 UAH/EUR, рубль 0,417/0,422 UAH/RUB.



К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня с низкой ликвидностью.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в понедельник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 19 ноября по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 27,98/28,03 UAH/USD, евро – 31,75/31,90 UAH/EUR, рубль - 0,419/0,421 UAH/RUB, Киев опт 27,90/27,96 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 27,90/27,96 UAH/USD, евро (опт) 31,65/31,95 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 31,65/31,95 UAH/EUR; Хмельницкий – 27,85/28,05 UAH/USD, евро – 31,60/31,90 UAH/EUR, рубль - 0,405/0,420 RUB/USD, Одесса – опт 27,90/27,96 UAH/USD, розница – 27,88/28,02 UAH/USD; Запорожье – 27,90/27,98 UAH/USD; евро – 31,70/31,85 UAH/EUR, рубль - 0,417/0,420 RUB/USD.



Заметная часть отечественного бизнеса к понедельнику 19-го успела рассчитаться с налогами и постаралась вернуться на рынок безналичного доллара, где к этой дате были сформированы довольно «интересные» для покупок «американца» цены. Это неудивительно – ведь с 13 ноября средневзвешенный курс доллара на межбанке е потерял 16,32 коп. или 0,58%, упав с уровня 27,9182 к отметке 27,7550 UAH/USD.



Понедельничный курсовой отскок безналичного доллара оказался «мягким». Как и предполагалось. Более заметной курсовой динамике мешало сжатие гривневой ликвидности на фоне последнего срока уплаты налогов по внушительному списку из семи пунктов.



Полагаю, «зеленые быки» на торгах валютного межбанка задержатся. Ощутимых платежей в Казну в ближайшее время не предвидится, хотя, представляется, регулятор. Казначейство и Минфин сделают все возможное, чтобы пролонгация роста долларовых цен не вылилась в обвальное падение курса гривни.



В более отдаленной перспективе отечественный валютный межбанк ждет очередное нарушение привычного ритма – США 22-го отмечают День благодарения, обрекая наш рынок на хорошо знакомые по недавнему Дню ветеранов «неудобства» в виде торгов «завтрашним» долларом, отложенным притоком СКВ и т.п.



Автор не одинок в нелюбви к подобному «рваному ритму», большинство валютных дилеров, как и их клиенты не в восторге от подобных «перерывов» и дисбалансов.



Наличный рынок, меж тем, на текущей неделе также сохранит очень сдержанную восходящую динамику в паре доллар-гривня, которая станет следствием аналогичных настроений на межбанке, а также предполагавшихся проблем с клиентским «приносом» СКВ.



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