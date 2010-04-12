Додано: Пон 19 лис, 2018 15:29

zzzzzz написав: НБУ дал статистику с 12 по 16 ноября нацбанк купил всего 81 млн.дол.

Продажи не было.



Это почти в 2 раза меньшь по сравнению с предыдущей неделей где было куплено 157,4 млн.долларов.

А до этого было куплено 85 млн НБУ дал статистику с 12 по 16 ноября нацбанк купил всего 81 млн.дол.Продажи не было.Это почти в 2 раза меньшь по сравнению с предыдущей неделей где было куплено 157,4 млн.долларов.А до этого было куплено 85 млн

Обычно в эти времена приходилось сотнями лямов заливать,а тут всего лишь)))Даже помню кто-то шутил:для гривны ноябрь просто чёрный месяц за всю историю,может его взять и отменить?Многие ждут нового года для слива,только забывают о том,что весь цимус в бюджете,а в этом году он вне игры,так что под новый год будут лить на подарочки,плюс заробитчане вернутся на время и будут сдавать на мороженное с икрой,да ревальвации не будет,есть весна для этого дела,но 27.90 на момент это очень симпатично,меня беспокоит выросшая ликвидность банков,она была чуть более 70 ярдов,а теперь под 85,но это не влияет пока ни на что,идёт превышение предложения над спросом,а тут ещё и нефть вернулось в стойло,для гривны до выборов весной никаких туч нет,так и запишите в протокол.