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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6812681368146815>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 935
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
130
5. более 75%
64%
596
Всього голосів : 935
Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 14:32

  Tolevas написав:
  prodigy написав:
у нас в отделении работает 4-5 касс и всегда можно купить без предзаказа не менее 1,5к, как клиенту банка до 5к (вернее до 150к гривен) без вопросов


я про харьковскую ситуацию писал. Причем происходило это при падающем долларе, как ни странно


на дешевеющий актив много желающих, особенно в центре (может в отделении на
Котельниковская, 5 повезет)
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 14:47

  prodigy написав:и возможно до НГ курс гривны будет не выше 28,40/50, а пик курса сместится на 20/01-10/02


на НГ как бы снова ниже 28 не упал, наличка числа до 25-го обычно падает, а уже после продаваны начинают конвертировать выручку в доллар
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 15:00

  prodigy написав:
  Tolevas написав:
  prodigy написав:
у нас в отделении работает 4-5 касс и всегда можно купить без предзаказа не менее 1,5к, как клиенту банка до 5к (вернее до 150к гривен) без вопросов


я про харьковскую ситуацию писал. Причем происходило это при падающем долларе, как ни странно


на дешевеющий актив много желающих, особенно в центре (может в отделении на
Котельниковская, 5 повезет)


ПУМБ, ОТП, Сбербанк - 27,90, ТАС, Юнекс - 27,89
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 15:12

НБУ дал статистику с 12 по 16 ноября нацбанк купил всего 81 млн.дол.
Продажи не было.

Это почти в 2 раза меньшь по сравнению с предыдущей неделей где было куплено 157,4 млн.долларов.
А до этого было куплено 85 млн
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 15:15

Re: Валютный рынок в контексте

Уважаемые, помогите разобраться с ОВГЗ. Например, UA4000200968 (https://privatbank.ua/ru/ovdp).
Как считать эффективную процентную ставку по этим "бумагам"? Что такое "цена покупки/продажи Bid/Ask"? Почему выходит разная доходность покупки/продажи в %?

Может, есть какие-то формулы для более ясного понимания? Благодарю за помощь.
siriys
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 15:15

  somilitark написав:
  rils33 написав:В прошлом году, в этих числах, межбанк ушел с 26.46 и до январского пика в 28.91, с минимальными откатами, в этот год что то поменяется ?)

PS: Киев на вых. подрос +5-7 коп., возможно с регионов приехали затариться дешевой валютой, а может уже готовы к рывку)


Вы не одиноки в своих нескромных желаниях:
Теперь только уверх.


Только учтите одно,беря графики прошлого года и натягивая его на даты этого, ситуация поменялась.
В прошлом году ЕКС ломился от гривен,которые надо освоить было до нового года,а теперь Минфин берёт пару ярдиков зелени под 10% дабы влить их в пустой бюджет,разницу улавливаете?
А ещё была капитальная инфляция за год,а доходы если и выросли,то не так бодро,как рапортуют Либо и ко.
Плюс на подходе несколько ярдов от МВФ,Европы,которые будут влиты в бюджет!
Ну и вишенка на торт,это битва за престол,так что ракету спрячьте подальше в штанах,дабы не было стыдно за зря сотрясённый воздух :lol:
п.с. если курс и будет 28.50 в декабре-январе,то это будет просто победа обвалистов всех мастей и вероисповеданий)))


Доводы хорошие не поспоришь сильно, но и укрепляжа сильного не будет, НБУ будет пылесосить.
Сегодня "Рыжика" с крыши сбросили, видать к дождю;)
Sashulik
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 15:23

  siriys написав:Уважаемые, помогите разобраться с ОВГЗ. Например, UA4000200968 (https://privatbank.ua/ru/ovdp).
Как считать эффективную процентную ставку по этим "бумагам"? Что такое "цена покупки/продажи Bid/Ask"? Почему выходит разная доходность покупки/продажи в %?

Может, есть какие-то формулы для более ясного понимания? Благодарю за помощь.


Там есть телефон консультанта, позвоните и все узнаете.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 15:28

  zzzzzz написав:НБУ дал статистику с 12 по 16 ноября нацбанк купил всего 81 млн.дол.
Продажи не было.

Это почти в 2 раза меньшь по сравнению с предыдущей неделей где было куплено 157,4 млн.долларов.
А до этого было куплено 85 млн


есть еще не использованные источники для наполнения ЗВР

Министр социальной политики Андрей Рева заявил о необходимости ввести обязательные декларации для украинцев, трудоустроенных за границей. Он отметил, что заробитчане пересылают домой ежегодно порядка $6,5 млрд.
https://www.radiosvoboda.org/a/29602708.html

это плохая идея за 5 месяцев до выборов
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prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 15:29

  zzzzzz написав:НБУ дал статистику с 12 по 16 ноября нацбанк купил всего 81 млн.дол.
Продажи не было.

Это почти в 2 раза меньшь по сравнению с предыдущей неделей где было куплено 157,4 млн.долларов.
А до этого было куплено 85 млн

Обычно в эти времена приходилось сотнями лямов заливать,а тут всего лишь)))

Даже помню кто-то шутил:для гривны ноябрь просто чёрный месяц за всю историю,может его взять и отменить?
Многие ждут нового года для слива,только забывают о том,что весь цимус в бюджете,а в этом году он вне игры,так что под новый год будут лить на подарочки,плюс заробитчане вернутся на время и будут сдавать на мороженное с икрой,да ревальвации не будет,есть весна для этого дела,но 27.90 на момент это очень симпатично,меня беспокоит выросшая ликвидность банков,она была чуть более 70 ярдов,а теперь под 85,но это не влияет пока ни на что,идёт превышение предложения над спросом,а тут ещё и нефть вернулось в стойло,для гривны до выборов весной никаких туч нет,так и запишите в протокол.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 15:43

  prodigy написав:
  zzzzzz написав:НБУ дал статистику с 12 по 16 ноября нацбанк купил всего 81 млн.дол.
Продажи не было.

Это почти в 2 раза меньшь по сравнению с предыдущей неделей где было куплено 157,4 млн.долларов.
А до этого было куплено 85 млн


есть еще не использованные источники для наполнения ЗВР

Министр социальной политики Андрей Рева заявил о необходимости ввести обязательные декларации для украинцев, трудоустроенных за границей. Он отметил, что заробитчане пересылают домой ежегодно порядка $6,5 млрд.
https://www.radiosvoboda.org/a/29602708.html

это плохая идея за 5 месяцев до выборов

Он также отметил, что о налогообложении в результате декларации доходов полученных из-за границы не может идти речь, поскольку все налоги с этих доходов были уплачены в государстве пребывания, а их обложения налогом в Украине было бы двойным налогообложением.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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