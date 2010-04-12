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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6812681368146815

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14%
130
5. более 75%
64%
596
Всього голосів : 936
Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 15:56

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в пятницу относительно доллара на 1,93 коп., на торгах понедельника понизился на 0,98 коп., оказавшись на уровне 27,7648 UAH/USD.

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 19-го справочный промежуточный курс доллара, прибавив 2,58 коп., составил 27,7705 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 19 ноября с уровней предыдущего закрытия 27,74/27,77 UAH/USD виртуально, без сделок.

Около 10.03, выйдя в реальную сферу, СКВ на межбанке выросла в цене, составив 27,75/27,78 UAH/USD. Эти курсы «американец» не покидал до 10.50 Киева, когда, ставшие более активными покупатели, приподняли курс доллара до 27,76/27,78 UAH/USD.
Со слов очевидцев, в дебюте торгов приобретали СКВ игроки, успевшие рассчитаться с Казной, уплатив налоги по изрядному списку из 8-ми пунктов. Нелишне заметить, что рост курса доллара шел трудно, преодолевая нехватку гривни, значительную часть ликвидности которой с рынка ушла на оплату налогов. Об этом дали понять упавшие с уровня 55 111,6 млн. грн. к отметке 50 354,1 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
Меж тем к 11.15 курс безналичного «американца» на межбанке вырос к 27,765/27,775, а спустя полчаса поднялся к 27,77/27,78 UAH/USD. Очевидно, этот подъем забрал у «зеленых быков» последние силы, поскольку около 12.28 доллар уже откатился до 27,765/27,775 UAH/USD.
С 13.30 коррекция доллара обрела второе дыхание, пролонгировав поэтапное («порционное») снижение СКВ на пустеющем рынке стараниями единичных продаж доллара игроками, с одной стороны не дождавшихся послеобеденного «зеленого» ралли, с другой, участниками рынка, пытавшимися вскочить в последний вагон уходящего поезда фискального сезона и продававшими доллар ради дефицитной гривни по любой цене в условиях покинувших рынок покупателей.

Эта предфинишная низколиквидная суета уронила курс «американца» до 27,725/27,750 UAH/USD.

Рынок опустел, на фоне снижения торговой активности на межбанке ценовая динамика упала, сохранив последние цены СКВ неизменными до самого финиша сессии.

Большинство сделок на межбанке в понедельник, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,7648 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 1,08% с 28,0672 UAH/USD до 27,7648 UAH/USD.

Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.

На Depo рынке 19 ноября гривня overnight котировалась банками по 16,75/18,00% годовых (с 12.10 Киева - 16,75/18,00 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.

Безналичный доллар на торгах 19 ноября, сменив «медвежий» тренд на «бычий», символически прибавил в цене по следующим причинам.

Во-первых, значительная часть бизнеса, не откладывая фискальные платежи на последний день, успели рассчитаться с Казной, вернувшись к покупкам СКВ на межбанке.

Во-вторых, к понедельнику, средневзвешенный курс доллара, потеряв с 13 ноября 0,58%, обрел привлекательный для покупок вид.

В-третьих, на рынке безналичного доллара наступил очередной цикл, пришло время роста доллара.

В-четвертых, в дополуденную, наиболее активную часть торгов межбанка тамошних «зеленых быков» поддержало подорожание наличного «американца».

Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 19 ноября понизились, имея для этого следующие причины.

Во-первых, на рынке появились «быки», что, как известно, сопровождается потерями в ликвидности.

Во-вторых, из-за падения гривневой ликвидности активность покупателей была ограничена.

В-третьих, если в пятницу в торгах принимал участие регулятор, выкупив с платформы Matching $10,0 млн. в свои резервы, нынче НБУ на рынке не видели.

В-четвертых, дебют новой недели редко радует игроков межбанка ликвидностью («синдром понедельника»).

Дата: 19 ноября 2018 г. 16.37

Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:

$ - 27,93/27,98 UAH/USD (с утра – 27,90/27,97 UAH/USD, к полудню - 27,93/27,98 UAH/USD)
€ – 31,75/31,95 UAH/EUR (с утра – 31,70/31,90 UAH/EUR, к полудню - 31,75/31,95 UAH/EUR)
RUB – 0,417/0,422 UAH/RUB (с утра - 0,417/0,422 UAH/RUB, к полудню - 0,417/0,422 UAH/RUB).

Рынок наличных Днепра начал торги пятницы в условиях относительного равновесия спроса и предложения на фоне низкой торговой активности. Это равновесие в дополуденную часть сессии пришлось обеспечивать «ценовой поддержкой» из-за появившихся на межбанке «зеленых быков», которые «отредактировали» настроение клиентов.

Около 12.29 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня приподнялись, немного сузив спред в рамках мероприятий по выравниванию рынка: 27,93/27,98 UAH/USD, евро – 31,75/31,95 UAH/EUR, рубль 0,417/0,422 UAH/RUB.

К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня с низкой ликвидностью.

В дальнейшем, после обеда, валютчикам Днепра не пришлось ревизовать курсы пары доллар-гривня, поскольку здесь шла сбалансированная торговля с приличной торговой активностью.

Эта сбалансированность в комплекте с удачным выбором цен открытия, обеспечили прогресс на участке ликвидности – обороты, заслужив от оптовиков Днепра «твердую четверку», повторив показатели предыдущей сессии.


Дата: 19 ноября 2018 г. 16.22
Рынок наличных Киева

Опт и мелкий опт («неформал»)

$ 27,92/27,96 UAH/USD (с утра 27,90/27,96 UAH/USD, к полудню 27,90/27,96 UAH/USD)
€ 31,70/31,85 UAH/EUR (с утра 31,65/31,95 UAH/EUR, к полудню 31,65/31,95 UAH/EUR)

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 19 ноября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики успевали за рынком. В городе сухая ясная погода, легкий морозец.

До полудня киевские «неформалы» наличного рынка «не трогали» цены открытия – в этом не было нужды из-за равновесной торговли в паре доллар-гривня.

На 11.53 столичные валютчики-оптовики «неформалы» де-факто сохранили действующие цены в парах доллар-гривня и евро-гривня на уровне открытия, сообразно текущей сбалансированной но очень вялой торговли: 27,90/27,96 UAH/USD, евро – 31,65/31,95 UAH/EUR. На моменте в городе равновесие спроса и оферов. Обороты низкие, клиент пассивный.

После обеда на киевском наличном рынке появилась толика «свежей» гривневой ликвидности, немного приподняв активность покупателей. Это вызвало некоторое предфинишное подорожание в паре доллар-гривня.

По итогам дня на рынке столицы сохранился баланс спрос/предложение, который, в отличие от предыдущей сессии, не уберег местный рынок от потерь – обороты, заслужив от «неформалов» столичного опта «тройку», понизили показатели пятницы.

Дата: 19 ноября 2018 г. на 16.18

Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 27,97/28,02 UAH/USD (с утра - 27,98/28,03 UAH/USD, к полудню - 27,96/28,00 UAH/USD)
€ – 31,77/31,93 UAH/EUR (с утра – 31,75/31,90 UAH/EUR, к полудню - 31,77/31,93 UAH/EUR)
RUB 0,4190/0,4215 UAH/RUB (с утра - 0,419/0,421 UAH/RUB, к полудню - 0,419/0,421 UAH/RUB)

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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 15:58

  somilitark написав:
  zzzzzz написав:НБУ дал статистику с 12 по 16 ноября нацбанк купил всего 81 млн.дол.
Продажи не было.

Это почти в 2 раза меньшь по сравнению с предыдущей неделей где было куплено 157,4 млн.долларов.
А до этого было куплено 85 млн

Обычно в эти времена приходилось сотнями лямов заливать,а тут всего лишь)))

Даже помню кто-то шутил:для гривны ноябрь просто чёрный месяц за всю историю,может его взять и отменить?
Многие ждут нового года для слива,только забывают о том,что весь цимус в бюджете,а в этом году он вне игры,так что под новый год будут лить на подарочки,плюс заробитчане вернутся на время и будут сдавать на мороженное с икрой,да ревальвации не будет,есть весна для этого дела,но 27.90 на момент это очень симпатично,меня беспокоит выросшая ликвидность банков,она была чуть более 70 ярдов,а теперь под 85,но это не влияет пока ни на что,идёт превышение предложения над спросом,а тут ещё и нефть вернулось в стойло,для гривны до выборов весной никаких туч нет,так и запишите в протокол.


излишняя ликвидность банков признак рецессии в экономики...депозиты привлекают, а темпы кредитования замедляются
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 17:24

Жители Смелы перекрыли дорогу Киев-Умань, жители Закарпатья перекрыли дорогу Киев-Чоп, жители Херсона захватили сессионный зал горсовета, чтение сегодняшних новостей становится нерадостным, интересно этот созревающий период нестабильности насколько отразится на валютном рынке, или валютный рынок у нас вещь в себе по Канту, и он живет своей макроэкономической жизнью, не обращая внимание на мелочи бытия?
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 17:26

  freeze написав:Жители Смелы перекрыли дорогу Киев-Умань, жители Закарпатья перекрыли дорогу Киев-Чоп, жители Херсона захватили сессионный зал горсовета, чтение сегодняшних новостей становится нерадостным, интересно этот созревающий период нестабильности насколько отразится на валютном рынке, или валютный рынок у нас вещь в себе по Канту, и он живет своей макроэкономической жизнью, не обращая внимание на мелочи бытия?


А чего хотят? Не топят у них или что другое?
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