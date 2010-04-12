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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6813681468156816

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 936
1. Нет сбережений в валюте
10%
94
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
130
5. более 75%
64%
596
Всього голосів : 936
Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 18:26

  prodigy написав:
  freeze написав:Жители Смелы перекрыли дорогу Киев-Умань, жители Закарпатья перекрыли дорогу Киев-Чоп, жители Херсона захватили сессионный зал горсовета, чтение сегодняшних новостей становится нерадостным, интересно этот созревающий период нестабильности насколько отразится на валютном рынке, или валютный рынок у нас вещь в себе по Канту, и он живет своей макроэкономической жизнью, не обращая внимание на мелочи бытия?


https://www.unian.ua/war/10343250-vivez ... -foto.html

завтра вниз на 3коп


Если не на все 30, на таких сепаратистистких новостях.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 18:36

Криптовалюты уже начали распродавать не дождавшись черной пятницы для распродаж))

Налетай, не скупись , сегодня дешевле чем 4 года тому назад.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 18:41

  ребе Нок написав:А завтра еще и "еврономера" обещают перекрыть дороги по всей Украине :P
https://censor.net.ua/news/3097695/evroblyahery_obeschayut_zavtra_perekryt_dorogi_po_vseyi_ukraine_karta


Этих п.... еще не хватало. Если они добьются своего, страну можно закрывать. Итак, уже вынуждены дышать хрен знает чем в городах.
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 18:47

  zzzzzz написав:Криптовалюты уже начали распродавать не дождавшись черной пятницы для распродаж))

Налетай, не скупись , сегодня дешевле чем 4 года тому назад.

Чем год назад.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 18:56

По Харькову самое узкое 27,97 - 28,01. А большинство подняло продажу к вечеру от 28,03 до 28,10
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 18:57

Евро того и гляди предыдущий локальный максимум перескочит и поломает все прогнозы.
Tolevas
 
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