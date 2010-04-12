Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 19 лис, 2018 18:26
prodigy написав: freeze написав:
Жители Смелы перекрыли дорогу Киев-Умань, жители Закарпатья перекрыли дорогу Киев-Чоп, жители Херсона захватили сессионный зал горсовета, чтение сегодняшних новостей становится нерадостным, интересно этот созревающий период нестабильности насколько отразится на валютном рынке, или валютный рынок у нас вещь в себе по Канту, и он живет своей макроэкономической жизнью, не обращая внимание на мелочи бытия?
https://www.unian.ua/war/10343250-vivez ... -foto.html
завтра вниз на 3коп
Если не на все 30, на таких сепаратистистких новостях.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
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Додано: Пон 19 лис, 2018 18:36
Криптовалюты уже начали распродавать не дождавшись черной пятницы для распродаж))
Налетай, не скупись , сегодня дешевле чем 4 года тому назад.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: Пон 19 лис, 2018 18:41
Этих п.... еще не хватало. Если они добьются своего, страну можно закрывать. Итак, уже вынуждены дышать хрен знает чем в городах.
Tolevas
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Додано: Пон 19 лис, 2018 18:47
zzzzzz написав:
Криптовалюты уже начали распродавать не дождавшись черной пятницы для распродаж))
Налетай, не скупись , сегодня дешевле чем 4 года тому назад.
Чем год назад.
Zebra
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Додано: Пон 19 лис, 2018 18:56
По Харькову самое узкое 27,97 - 28,01. А большинство подняло продажу к вечеру от 28,03 до 28,10
Tolevas
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Додано: Пон 19 лис, 2018 18:57
Евро того и гляди предыдущий локальный максимум перескочит и поломает все прогнозы.
Tolevas
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