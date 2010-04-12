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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6814681568166817>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 936
1. Нет сбережений в валюте
10%
94
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
130
5. более 75%
64%
596
Всього голосів : 936
Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 18:26

  prodigy написав:
  freeze написав:Жители Смелы перекрыли дорогу Киев-Умань, жители Закарпатья перекрыли дорогу Киев-Чоп, жители Херсона захватили сессионный зал горсовета, чтение сегодняшних новостей становится нерадостным, интересно этот созревающий период нестабильности насколько отразится на валютном рынке, или валютный рынок у нас вещь в себе по Канту, и он живет своей макроэкономической жизнью, не обращая внимание на мелочи бытия?


https://www.unian.ua/war/10343250-vivez ... -foto.html

завтра вниз на 3коп


Если не на все 30, на таких сепаратистистких новостях.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 18:36

Криптовалюты уже начали распродавать не дождавшись черной пятницы для распродаж))

Налетай, не скупись , сегодня дешевле чем 4 года тому назад.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 18:47

  zzzzzz написав:Криптовалюты уже начали распродавать не дождавшись черной пятницы для распродаж))

Налетай, не скупись , сегодня дешевле чем 4 года тому назад.

Чем год назад.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 18:56

По Харькову самое узкое 27,97 - 28,01. А большинство подняло продажу к вечеру от 28,03 до 28,10
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 18:57

Евро того и гляди предыдущий локальный максимум перескочит и поломает все прогнозы.
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 19:12

Re: Валютный рынок в контексте

Наличный рынок поглядывает наверх, однако часть реально продающих негосовских банков 27.95 и ниже процесс тормозит.
Знающие госы еще по 28.10 избавились от непотрибного, и теперь даже Приват еле-еле до 28.05 опустился. Причем его курс на покупку - в лидерах!
Негосы тоже не в минусах - на 10 и более коп. дороже от межбанка свои грн. траблы закрывают...

Вопрос - кто сдастся первым?

Ставлю на сдачу негосов. :shock:
Востаннє редагувалось дарий в Пон 19 лис, 2018 19:18, всього редагувалось 2 разів.
дарий
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 19:15

  somilitark написав:Только учтите одно,беря графики прошлого года и натягивая его на даты этого, ситуация поменялась.
В прошлом году ЕКС ломился от гривен,которые надо освоить было до нового года,а теперь Минфин берёт пару ярдиков зелени под 10% дабы влить их в пустой бюджет,разницу улавливаете?
А ещё была капитальная инфляция за год,а доходы если и выросли,то не так бодро,как рапортуют Либо и ко.
Плюс на подходе несколько ярдов от МВФ,Европы,которые будут влиты в бюджет!
Ну и вишенка на торт,это битва за престол,так что ракету спрячьте подальше в штанах,дабы не было стыдно за зря сотрясённый воздух :lol:
п.с. если курс и будет 28.50 в декабре-январе,то это будет просто победа обвалистов всех мастей и вероисповеданий)))

Думаю,що до кінця опалювального сезону траншу від МВФ не буде.Вимога МВФ - підвищити ще ціни на газ,чого Гройсман до 1 квітня робити не буде.Втім,тут до 1 квітня залишилось трохи більше 4 місяців.Якщо не буде форсмажору,то гривня втримається в рамках бюджетного курса 2019 року.Головний форсмажор на найближчі 4 місяці - вибори президента,які будуть найбруднішими в історії України.
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 19:50

  prodigy написав:
  zzzzzz написав:НБУ дал статистику с 12 по 16 ноября нацбанк купил всего 81 млн.дол.
Продажи не было.

Это почти в 2 раза меньшь по сравнению с предыдущей неделей где было куплено 157,4 млн.долларов.
А до этого было куплено 85 млн


есть еще не использованные источники для наполнения ЗВР

Министр социальной политики Андрей Рева заявил о необходимости ввести обязательные декларации для украинцев, трудоустроенных за границей. Он отметил, что заробитчане пересылают домой ежегодно порядка $6,5 млрд.
https://www.radiosvoboda.org/a/29602708.html


это плохая идея за 5 месяцев до выборов

якщо податковий нерезидент, то для чого декларувати?
там що, бояришник ковтають...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 19:59

Re: Валютный рынок в контексте

  flyman написав:податковий нерезидент

Добровільно
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 20:21

  дарий написав:Наличный рынок поглядывает наверх, однако часть реально продающих негосовских банков 27.95 и ниже процесс тормозит.
Знающие госы еще по 28.10 избавились от непотрибного, и теперь даже Приват еле-еле до 28.05 опустился. Причем его курс на покупку - в лидерах!
Негосы тоже не в минусах - на 10 и более коп. дороже от межбанка свои грн. траблы закрывают...

Вопрос - кто сдастся первым?

Ставлю на сдачу негосов. :shock:



Сегодня в ПУМБ доллары на продажу были и в конце рабочего дня...
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