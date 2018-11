Додано: Пон 19 лис, 2018 20:43

Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.



Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, повысившийся в пятницу относительно доллара на 1,93 коп., на торгах понедельника понизился на 0,98 коп., оказавшись на уровне 27,7648 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 19-го справочный промежуточный курс доллара, прибавив 2,58 коп., составил 27,7705 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА началась 19 ноября с уровней предыдущего закрытия 27,74/27,77 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.03, выйдя в реальную сферу, СКВ на МЕЖБАНКЕ выросла в цене, составив 27,75/27,78 UAH/USD. Эти курсы «американец» не покидал до 10.50 Киева, когда, ставшие более активными покупатели, приподняли курс доллара до 27,76/27,78 UAH/USD.

Со слов очевидцев, в дебюте торгов приобретали СКВ игроки, успевшие рассчитаться с Казной, уплатив налоги по изрядному списку из 8-ми пунктов. Нелишне заметить, что рост курса доллара шел трудно, преодолевая нехватку гривни, значительную часть ликвидности которой с рынка ушла на оплату налогов. Об этом дали понять упавшие с уровня 55 111,6 млн. грн. к отметке 50 354,1 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

Меж тем к 11.15 курс безналичного «американца» на МЕЖБАНКЕ вырос к 27,765/27,775, а спустя полчаса поднялся к 27,77/27,78 UAH/USD. Очевидно, этот подъем забрал у «зеленых быков» последние силы, поскольку около 12.28 доллар уже откатился до 27,765/27,775 UAH/USD.

С 13.30 коррекция доллара обрела второе дыхание, пролонгировав поэтапное («порционное») снижение СКВ на пустеющем рынке стараниями единичных продаж доллара игроками, с одной стороны не дождавшихся послеобеденного «зеленого» ралли, с другой, участниками рынка, пытавшимися вскочить в последний вагон уходящего поезда фискального сезона и продававшими доллар ради дефицитной гривни по любой цене в условиях покинувших рынок покупателей.



Эта предфинишная низколиквидная суета уронила курс «американца» до 27,725/27,750 UAH/USD.



Рынок опустел, на фоне снижения торговой активности на МЕЖБАНКЕ ценовая динамика упала, сохранив последние цены СКВ неизменными до самого финиша сессии.



Большинство сделок на МЕЖБАНКЕ в понедельник, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,7648 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ повысился на 1,08% с 28,0672 UAH/USD до 27,7648 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 19 ноября гривня overnight котировалась банками по 16,75/18,00% годовых (с 12.10 Киева - 16,75/18,00 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 19 ноября, сменив «медвежий» тренд на «бычий», символически прибавил в цене по следующим причинам.



Во-первых, значительная часть бизнеса, не откладывая фискальные платежи на последний день, успели рассчитаться с Казной, вернувшись к покупкам СКВ на межбанке.



Во-вторых, к понедельнику, средневзвешенный курс доллара, потеряв с 13 ноября 0,58%, обрел привлекательный для покупок вид.



В-третьих, на рынке безналичного доллара наступил очередной цикл, пришло время роста доллара.



В-четвертых, в дополуденную, наиболее активную часть торгов межбанка тамошних «зеленых быков» поддержало подорожание наличного «американца».



Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 19 ноября понизились, имея для этого следующие причины.



Во-первых, на рынке появились «быки», что, как известно, сопровождается потерями в ликвидности.



Во-вторых, из-за падения гривневой ликвидности активность покупателей была ограничена.



В-третьих, если в пятницу в торгах принимал участие регулятор, выкупив с платформы Matching $10,0 млн. в свои резервы, нынче НБУ на рынке не видели.



В-четвертых, дебют новой недели редко радует игроков межбанка ликвидностью («синдром понедельника»).



Рынок наличных Украины в течение понедельника продемонстрировал рост в паре доллар-гривня, пойдя в противоположном направлении рынка «зеленого» безнала, где «американец» после обеда «сник», заметно потеряв в цене.



Причиной «бычьего» тренда наличной пары доллар-гривня 19-го стало появление на рынке толики гривневой ликвидности. Кроме того, клиенты наличного «неформального» рынка «поверили» в грядущее подорожание безналичного доллара, «зеленое» «антиралли» которого затянулось.



За исключением Запорожья, валютчики которого рапортовали об итоговом преобладании спроса на СКВ, рынки остальных системных центов валютообменного бизнеса (Харьков, Киев, Днепр, Одесса и Крыжополь) завершили торги 19-го в балансе спрос/предложение.



При этом за исключением столичного рынка, остальные населенные пункты констатировали повторение показателей на участке ликвидности предыдущей сессии. Киевляне признались в регрессе, который пояснили «синдромом понедельника».



В течение 19 ноября позиция «спрос» наличного «неформального» доллара выросла на 2,0-3,0 коп., офера прибавили 1,0 коп., либо не изменились (Киев, Запорожье).



По сравнению с закрытием пятницы биды наличного «неформального» доллара либо не изменились (Киев), либо выросли на 1,0-4,0 коп. Позиция «предложение» прибавила 1,0-5,0 коп. (лидировал в росте рынок Харькова).



В течение понедельника наличный «неформальный» доллар продемонстрировал подорожание в более значимых бидах, давая понять, что «зеленые быки» не покинут валютный межбанк на ближайшей сессии по безналичному доллару. Второй причиной высоковероятной пролонгации вернувшегося на рынке безналичной пары доллар-гривня «бычьего» тренда будет завершение фискального периода, после чего игроки могут возобновить покупки СКВ на межбанке. Благо средневзвешенный курс безналичного «американца» 19-го прибавил всего лишь 0,98 коп.



Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 19 ноября в общих чертах отражает картину понедельника на украинском рынке наличных.



На рынке Днепра мы и сосредоточимся. Итак, по порядку.



Торги 19 ноября в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 27,93/27,98 UAH/USD, евро – 31,75/31,95 UAH/EUR, рубль – 0,417/0,422 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги понедельника в условиях относительного равновесия спроса и предложения на фоне низкой торговой активности. Это равновесие в дополуденную часть сессии пришлось обеспечивать «ценовой поддержкой» из-за появившихся на межбанке «зеленых быков», которые «отредактировали» настроение клиентов.



Около 12.29 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня приподнялись, немного сузив спред в рамках мероприятий по выравниванию рынка: 27,93/27,98 UAH/USD, евро – 31,75/31,95 UAH/EUR, рубль 0,417/0,422 UAH/RUB.



К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня с низкой ликвидностью.



В дальнейшем, после обеда, валютчикам Днепра не пришлось ревизовать курсы пары доллар-гривня, поскольку здесь шла сбалансированная торговля с приличной торговой активностью.



Эта сбалансированность в комплекте с удачным выбором цен открытия, обеспечили прогресс на участке ликвидности – обороты, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы Днепра «четверку с плюсом», повторив показатели предыдущей сессии.



В течение 19 ноября биды наличного «неформального» розничного доллара в Днепре выросли на 3,0 коп., офера прибавили 1,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием пятницы обе позиции наличного розничного и мелкооптового «неформального» доллара в Днепре прибавили по 3,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровского «неформального» рынка наличных уместны и для оптового сегмента, долларовые торги понедельника в котором завершились уровнями 27,93/27,98 UAH/USD.



Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию 19-го в низколиквидном равновесии покупок и продаж, и этот баланс сохранялся на протяжении всей сессии. При этом до полудня оптовикам Днепра пришлось приподнять обе позиции доллара, отвечая на настроения межбанка, транслируемые на наличный рынок «естественное» происхождение этого равновесия спроса и предложения исключало ревизии цен.



Около 12.30 в оптовом сегменте Днепра действовали цены: 27,93/27,98 UAH/USD, евро – 31,75/31,95 UAH/EUR, рубль 0,417/0,422 UAH/RUB.



К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня с низкой ликвидностью.



После обеда надежно установившаяся сбалансированность покупок и продаж оптового доллара прочно удерживала действующие цены на месте, а сессия в оптовом сегменте завершилась курсами по состоянию на полдень.



Итоговый баланс и послеобеденная ценовая стабильность обеспечили оптовый сегмент наличного рынка Днепра приличными оборотами – ликвидность, заслужив от дилеров «неформального» опта «твердую четверку», повторила показатели предыдущей сессии.



На протяжении 19 ноября биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре выросли на 3 коп., офера стали выше на 1,0 коп.



По сравнению с закрытием 16 ноября обе позиции оптового «неформального» наличного доллара в Днепре прибавили по 3,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 19 ноября уровнями 31,75/31,95 UAH/EUR, констатировав в течение понедельника пятикопеечное повышение обеих позиций.



По сравнению с закрытием пятницы биды оптового наличного евро в Днепре повысились на 10,0 коп., офера подскочили на 20,0 коп.



Как и прежде, дилеры-«неформалы» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов в течение 19-го большую часть внимания уделяли более ликвидной и популярной в Украине паре доллар-гривня, ревизуя ее цену в соответствии с настроениями клиентов, а также в рамках мероприятий по выравниванию рынков.



Дилеров больше заботило состояние дел в паре доллар-гривня, чем в наличном евро. Последний, со слов валютчиков Днепра, 19-го практически перестал интересовать посетителей ОП.



Укажем, что, как и ранее, высокая волатильность в паре евро-доллар на мировом рынке forex удерживала как дилеров наличного рынка, так и их клиентов от объемных операций с наличным евро. Иначе говоря, клиенты наличного рынка, как, впрочем, и дилеры избегали объемных операций с этой «неспокойной» валютой. Так что вышеприведенная сводка в значительной степени является индикативной. Не освобождая нас от более-менее подробного анализа этого сектора валютного рынка.



Поэтому нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в понедельник (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с $1,1398 к $1,1452, прибавив в течение этого промежутка времени изрядные 54 пункта.



Полагаю, наши дилеры учли эту динамику, приподняв в течение 19-го обе позиции в паре евро-гривня, однако реакция нашего рынка на подорожание пары евро-доллар «в миру» была довольно сдержанной. В первую очередь по причине довольно позднего (по киевским меркам) начала вышеупомянутого ралли пары евро-доллар – оно началось после 17.00 Киева, когда наши субъекты наличного рынка уже подумывали о сворачивания торговли, приподняв, тем не менее, цены евро еще с полудня.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 19 ноября на азиатской сессии форекса с уровня $1,1415 пара евро-доллар инициировала довольно медленную коррекцию, оказавшись около 08.00 Киева в локальной яме $1,1398, выбираясь из которой «затеяла» поэтапное, с перерывом на стабильность с 11.00 до 15.00 Киева, когда евро не покидал отметку $1,1420, ралли. После 15.00 новый подскок забросил пару евродоллар на очередную «ступеньку» ($1,1430), с которой уже в 17.00 стартовало более динамичное повышение пары, забросившее ее до $1,1462. Вскоре пара немного скорректировалась, вернувшись в диапазон $1,1441-1,1455, который не покидала до 20.30 Киева…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно и убедительно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Доллар США в понедельник продолжает снижение к евро и фунту, но при этом стабилен в паре с японской иеной и дорожает по отношению ко многим другим валютам.



По итогам предыдущей сессии доллар ослабел из-за заявлений заместителя председателя Федрезерва Ричарда Клариды, воспринятых рынком как сигнал его «голубиного» настроя.

В понедельник подъем евро в паре с долларом сдерживают опасения, связанные с Италией, отмечают аналитики Mitsubishi UFJ Financial Group.



Курс евро к 13.50 Киева находился на уровне $1,1422 по сравнению с $1,1415 на закрытие сессии в пятницу.

Курс фунта стерлингов к доллару поднялся на 0,2% - до $1,2857 с $1,2834 по итогам предыдущей сессии.



Р.Кларида в интервью CNBC в пятницу выразил мнение о том, что процентная ставка по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) после трех лет ее повышения Федрезервом, близка к «нейтральному» уровню, который как не ограничивает, так и не сдерживает экономическую активность.

Планируя дальнейший подъем ставки, Федрезерв должен основываться на экономических статданных, считает он.

«Когда политика близка к "нейтральной" и дела в экономике идут хорошо, вполне уместно сместить акценты и больше ориентироваться на статданные», - считает Р.Кларида.



Другой представитель ФРС - глава Федерального резервного банка (ФРБ) Филадельфии Патрик Харкер - заявил, что не готов поддержать очередной подъем ставки в декабре, учитывая сдержанные прогнозы для инфляции.

П.Харкер не уверен, что повышение ставки в декабре будет правильным шагом, и будет следить за статданными в следующие несколько недель, чтобы определить, разумно ли вновь увеличивать стоимость заимствования, пишет газета The Wall Street Journal.



Меж тем глава ФРБ Чикаго Чарльз Эванc настроен на еще три-четыре повышения ставки и готов к тому, что ее уровень будет на 50 базисных пунктов выше нейтрального уровня.



По мнению гуру Citi, доллар в 2019 году достигнет предела роста, поскольку позитивный эффект налоговой реформы в США сойдет на нет, а повышение процентных ставок Федрезерва начнет отрицательно сказываться на экономике и финансовых рынках.



В центре внимания трейдеров остается торговый спор США и Китая, а также ситуация в Великобритании, где на этой неделе парламент рассмотрит компромиссный проект соглашения об условиях Brexit, поддерживаемый ЕС.



Курс доллара к иене стабилен на уровне ¥112,78 против ¥112,79 на закрытие рынка в пятницу, пара евро-иена торгуется на уровне ¥128,89 по сравнению со ¥128,79 16 ноября.



Доллар на европейской сессии стабилизировался в понедельник после самого сильного недельного падения за последние два месяца, случившегося на прошлой неделе. Инвесторы осторожно относятся к краткосрочным прогнозам по доллару после «голубиных» комментариев американских финансовых политиков. Против корзины своих конкурентов доллар был в целом стабильным, теряя 0,02%: текущий уровень (на 18.00 Киева) 96,15 пункта.

Индекс USDX упал почти на полпроцента на прошлой неделе, что является самым большим недельным падением с конца сентября.



Доллар стал неожиданным победителем 2018 года, поднявшись почти на 10% с апрельских минимумов благодаря сочетанию таких факторов, как повышение процентных ставок и сильные экономические данные. Но усиливающееся мнение о том, что экономический рост в США, возможно, достиг своего пика, начал довлеть над курсом.



«Голубиные комментарии ФРС в пятницу дали инвесторам повод для фиксации прибыли по длинным долларовым позициям, число которых увеличилось за последние недели», - сказала Джейн Фоули, глава отдела стратегии на FX в Rabobank, находящаяся в Лондоне.



Ричард Кларида, недавно назначенный вице-председатель ФРС, предупредил о замедлении глобального роста, заявив, что «это то, что будет иметь значение» для перспективы экономики США. Кларида в интервью CNBC в пятницу выразил мнение о том, что процентная ставка по федеральным фондам после трех лет ее повышения ФРС близка к «нейтральному» уровню, который как не ограничивает, так и не сдерживает экономическую активность.



«Когда политика близка к "нейтральной" и дела в экономике идут хорошо, вполне уместно сместить акценты и больше ориентироваться на экономические данные», - считает Кларида.

Президент Федерального резервного банка Далласа Роберт Каплан в отдельном интервью Fox Business также сказал, что наблюдается замедление темпов роста в Европе и Китае. Их комментарии пришлись на то время, когда длинные долларовые позиции выросли до максимального уровня за последние два года, несмотря на скромное сокращение на прошлой неделе, согласно данным о фьючерсах.



Президент Федерального резервного банка Филадельфии Патрик Харкер заявил, что не готов поддержать очередной подъем ставки в декабре, учитывая сдержанные прогнозы для инфляции. Он не уверен, что повышение ставки в декабре будет правильным шагом, и будет следить за данными в следующие несколько недель, чтобы определить, разумно ли вновь увеличивать стоимость заимствования, пишет The Wall Street Journal.



Между тем глава ФРБ Чикаго Чарльз Эванc настроен на еще три-четыре повышения ставки и готов к тому, что ее уровень будет на 50 базисных пунктов выше нейтрального уровня.



По прогнозу Citi, доллар в 2019 году достигнет пика, поскольку позитивный эффект налоговой реформы в США сойдет на нет, а повышение процентных ставок Федрезерва начнет отрицательно сказываться на экономике и финансовых рынках.

Последние данные о вложениях в облигации США также довлеют над долларом. Китай и Япония, два крупнейших иностранных кредитора США, в сентябре сократили свои вложения в казначейские облигации США, так как иностранный аппетит к Treasuries снизился. В центре внимания остается и торговый спор США и Китая. В Аргентине в конце ноября может быть совершен видимый прорыв.



Из-за «ситуативной» слабости доллара, евро смог превысить уровень в $1,14, несмотря на озабоченность по поводу переговоров между Брюсселем и Римом из-за проекта бюджета Италии привела к ослаблению спроса на единую валюту. Евро торгуется на $1,1452 на 18.05 Киева. Рост евро в паре с долларом сдерживают опасения, связанные с Италией.



В другом месте, стерлинг оставался в центре внимания, и ожидается, что валюта останется под давлением, пока рынок не получит большей ясности относительно прогресса сделки по Brexit. Европейцы, в частности, немцы и австрийцы жестко дали понять, что больше не будут возвращаться к обсуждению сделки об отношениях с Британией на переходный период. 27 стран ЕС уже потратили на это несколько месяцев. То есть если британский парламент отклонит соглашение, то Брексит пройдет без сделки, регулирующей отношения сторон в течение ближайших лет.



Есть сообщения СМИ, что Тереза Мэй почти собрала необходимое число голосов среди консерваторов. Но есть также сообщения, указывающие на то, что некоторые политики попытаются использовать вопрос для отставки премьера. Курс фунта стерлингов к доллару повышается на 0,09% до $1,2863 с $1,2834 по итогам предыдущей сессии.



Курс доллара на европейской сессии рынка остается под давлением после более мягких заявлений представителей ФРС США на прошлой неделе. Также доходность облигаций в США снижается несколько дней подряд. Согласно последним данным, вероятность повышения основной ставки в США в декабре несколько снизилось и находится около уровня 70%. Сегодня внимание инвесторов направлено на выступление президента ФРБ в Нью-Йорке Уильямса.



Вице-президент США Пенс заявил, что тарифы на товары из Китая не будут сняты до тех пор, пока власти страны не внесут изменения свою торговую политику.



Согласно прогнозам банка Goldman Sachs, доллар может ослабнуть в 2019 году на 6%. На это может повлиять снижение темпов роста экономики США, в частности, вследствие уменьшения влияния фактора более низких налогов.



Курс фунта совершает колебания в узком диапазоне. Внимание участников рынка направлено на обсуждение проекта договора с ЕС в британском парламенте.



Министр финансов Германии Шольц заявил, что в декабре он бы хотел видеть прогресс на пути к банковскому союзу в Евросоюзе. По его мнению, планы по созданию единого бюджета в еврозоне усилят блок.



Акции компании Renault упали более чем на 10% после сообщения об аресте в Японии главы объединенной компании Renault-Nissan Карлоса Госна. У правительства Франции есть доля в этой компании.



Цены на нефть продолжают снижение, которое наблюдается уже шесть недель подряд. Фьючерс на легкую нефть в США упал на 0.8% ниже 56 долларов за баррель. Эта неделя будет сокращенной, ожидается снижение деловой активности. В четверг в США выходной день.



До Дня Благодарения еще надо дожить, а мы предлагаем вернуться на финиш прошлой недели.



Итак, в пятницу пара евро-доллар вышла вверх из трехдневной консолидации в диапазоне $1,1260-1,1360. Резкий импульс вверх произошел от района отметки $1,1330 чуть позже 15.30 Киева. Уже через час евро-доллар поднялся выше отметки $1,14. Аналитические ленты прямо увязывают рост евро с выступлением вице-президента ФРС Ричарда Клариды (он сменил на этом посту бывшего главу ЦБ Израиля Стэнли Фишера).



И вроде бы это объяснение роста евро скорее похоже на обычную попытку объяснить движение задним числом, «притягивание за уши» со стороны аналитических лент, движения на 80 пунктов заявления Клариды вроде бы не стоят, поскольку ничего резкого или действительного нового Кларида не сказал. Он заявил, что ФРС до сих пор «поднимала ставку очень постепенно», «величина повышения ставок едва превысила рост инфляции» за это же время. Повышение ставки до нейтрального уровня «будет иметь смысл», но «мы определенно еще не на нейтральном уровне».



Однако одновременно Кларида заявил, что «постепенный подход послужил ФРС хорошо», «ФРС должна быть особо чувствительна к данным», что выглядит как подведение итогов старого периода и переход к новому периоду монетарной политики, когда постепенные повышения ставки уже не будут являться чем-то заранее заданным. Более того, Кларида заявил, что «есть некоторые свидетельства замедления мировой экономики», «ФРС должна учитывать перспективы мировой экономики».



Кларида уже третий представитель ФРС, который затрагивает эту тему, ранее представители ФРС Бостик и Кашкари отметили замедление экономической активности за пределами США и призвали к осторожности в повышении ставок.



Также одновременно с Кларидой выступал представитель ФРС Каплан и заявил, что «рост мировой экономики будет некоторым сдерживающим фактором», «ФРС еще может провести еще несколько повышений ставки», «должна избегать предопределенности в изменениях ставки”, «может позволить себе проявить терпение». Исходя из того, что недавно глава ФРС Пауэлл заявил, что в связи с достижением уровня занятости близкого к максимальному, а инфляции к цели в 2%, «сейчас самое время подвести итоги того, как мы формулируем, проводим и доводим до публичного сведения денежно-кредитную политику», можно сделать вывод о том, что ФРС в самом деле начала намекать на то, что начинается период, когда ФРС приближается к завершению цикла повышения ставки.



Подводя итог можно отметить, что ФРС действительно дала четкий сигнал, который рынок не мог не заметить. Вероятность повышения ставки на заседании в декабре составляет сейчас 71,8%, а вероятность еще одного повышения ставки в марте – 40.9%. На этом фоне тема Brexit отходит пока на второй план. Скорее всего, предполагающийся на вторник вотум о доверии премьер-министру Великобритании консерваторы, являющиеся противниками Мэй, проиграют. Все-таки внутри своей партии позиции Мэй сильны. А вот провести законопроект о Brexit через парламент у Мэй скорее не получится, поэтому ситуация пока остается неопределенной.



Возвращаясь к воздействию политики ФРС на курс евро, мы полагаем, что изменение риторики ФРС сломало локальный тренд на укрепление доллара, и пара евро-доллар скорее продолжит рост в ближайшую неделю-две. Однако в целом наш общий взгляд на перспективы доллара остается неизменным. Если замедление в мировой экономике будет настолько серьезным, что ФРС на него отреагирует пересмотром планов монетарной политики, то этого же можно будет ждать и от других центробанков мира.



В частности, мы видели, что в III кв. Германия показала спад экономического роста на 0,2% кв/кв, и в связи с этим трудно предположить, что если такого рода тенденции продолжатся, то ЕЦБ, как ни в чем не бывало, будет делать вид, что собирается повысить ставку осенью 2019 года.

В любом случае замедление в мировой экономике вызовет сворачивание аппетитов к риску, и рост доллара только вследствие этого. На наш взгляд, уже имеющейся разницы в ставках между ФРС и ЕЦБ достаточно, чтобы вызвать рост доллара. И если ФРС в ходе текущего цикла повышения ставки повысит ставку еще лишь два раза (вместо ранее прогнозируемых ФРС 5 повышений) на фоне продолжения замедления мировой экономики, это создаст лишь еще большие основания для роста доллара. Однако повторимся, локально (временно) пара евро-доллар скорее продолжит начатый в пятницу рост, не исключаем достижения отметки $1,155, прежде чем снова начнется ожидаемое нами снижение по паре.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно, иногда даже повторяя для лучшего понимания ситуации, тезисы представителей ФРС США, попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги понедельника уровнями 31,75/31,95 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневные пятикопеечные «привесы» бидов и оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение понедельника ни по спросу, ни по предложению.



Торги рублем 19 ноября в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,417/0,422 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием пятницы биды и офера оптового рубля не претерпели изменений.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 19 ноября, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в понедельник, заслужив «твердую четверку», повторила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру понедельника пытались работать по выросшему на 10,0 коп. с закрытия пятницы спросу и прибавившему 20,0 коп. предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 19 ноября по спросу и по предложению не изменились.



Заметная часть отечественного бизнеса к понедельнику 19-го успела рассчитаться с налогами и постаралась вернуться на рынок безналичного доллара, где к этой дате были сформированы довольно «интересные» для покупок «американца» цены. Это неудивительно – ведь с 13 ноября средневзвешенный курс доллара на межбанке е потерял 16,32 коп. или 0,58%, упав с уровня 27,9182 к отметке 27,7550 UAH/USD.



Понедельничный курсовой отскок безналичного доллара оказался «мягким». Как и предполагалось. Более заметной курсовой динамике мешало сжатие гривневой ликвидности на фоне последнего срока уплаты налогов по внушительному списку из семи пунктов.



Полагаю, «зеленые быки» на торгах валютного межбанка задержатся. Ощутимых платежей в Казну в ближайшее время не предвидится, хотя, представляется, регулятор. Казначейство и Минфин сделают все возможное, чтобы пролонгация роста долларовых цен не вылилась в обвальное падение курса гривни.



В более отдаленной перспективе отечественный валютный межбанк ждет очередное нарушение привычного ритма – США 22-го отмечают День благодарения, обрекая наш рынок на хорошо знакомые по недавнему Дню ветеранов «неудобства» в виде торгов «завтрашним» долларом, отложенным притоком СКВ и т.п.



Автор не одинок в нелюбви к подобному «рваному ритму», большинство валютных дилеров, как и их клиенты не в восторге от подобных «перерывов» и дисбалансов.



Наличный рынок, меж тем, на текущей неделе также сохранит очень сдержанную восходящую динамику в паре доллар-гривня, которая станет следствием аналогичных настроений на межбанке, а также предполагавшихся проблем с клиентским «приносом» СКВ.



