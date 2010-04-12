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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6815681668176818

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 936
1. Нет сбережений в валюте
10%
94
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
130
5. более 75%
64%
596
Всього голосів : 936
Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 22:36

  dima_beleb написав:
  dimson написав: а нельзя отрезаться и установить инд.отопление?

за счет чего экономить? за счет электроэнергии? так это не факт. к тому же предельная мощьность на квартиру электросети в старых домах - всего 2500 ватт.
Поставить газовый котел? Ну так газ нынче тоже дорог.
То на то и выйдет

Vihodit deshevle -gaz- na 140m2 na 800grn v zimnii mesiac.
Ne moskal
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 22:43

  freeze написав:Правительство Грузии решило обнулить долги граждан перед банками и другими финансовыми организациями на сумму более $600 млн.
Как заявил премьер-министр Мамука Бахтадзе, от долгов "очистят" около 600 тыс. жителей страны из 4 миллионов населения.

Прощание с долгами будет проходить с 15 по 31 декабря.

Интересно как грузины проголосуют во втором туре выборов, и будет ли у нас такое списание в июне месяце? Мы часто копируем грузинские реформы.


Грузины сошли с ума. У нас тоже могут до такого додуматься, заискивая перед бездумными баранами, нахватавшими кредитов. Останется еще простить всех неплательщиков коммунальных платежей, алиментов, х****** и прочую шушеру.

PS. Я понимаю, что евро-бля-херы - это х....е люди, но все таки странная автозамена. Давайте тогда уже заменять их на п......ы.
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 22:52

  дарий написав:freeze
Нам все евробляхи расскажут...

Новая мобильная суперсила!
:oops:


Ахаха :)

Кстати, непонятно, почему никто из кандидатов еще в явном виде не возглавил борьбу за права евроблях?

Например, "растаможка за тыщу". А что? Уже были "Юлина тыща", "Витина тыща", "Петина тыща" (которая в день). Очень неплохо себя зарекомендовали :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 22:56

  Tolevas написав:PS. Я понимаю, что евро-бля-херы - это х....е люди, но все таки странная автозамена. Давайте тогда уже заменять их на п......ы.


Используйте евробляхи - оно не искажается.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 23:52

  komant733 написав:
  дарий написав:komant733

Завтра все решит. :wink:

Сбер - 27.87 реально было.


В Сбер не захожу.....
Когда-то,пару лет назад,мне в отделении сказали ,что доллары только для клиентов банка.....со смехом были посланы*куда Макар телят не гонял*

Не настолько нуждаюсь в деньгах ,что бы слушать такую хрень.....

Хорошо смеется тот кто смеется последний. В далекие годы, когда Гонтарева вещала кто купит доллары тот пожалеет, именно Сбер хорошо выручал, тогда в моду вошли карусельщики. Ну и я отхватил часть пирога, став клиентом банка.

Евро в ожидании роста? курс НБУ в районе 31.5, а все, как сговорившись, продают в районе 31.9, 32 уже перемахнуло в некоторых банках. Эх, по 31.55 поезд ушел.
"Мы не знаем, это живые люди или выдуманные" © Рожкова
Proofy
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