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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 19 лис, 2018 22:36
dima_beleb написав: dimson написав:
а нельзя отрезаться и установить инд.отопление?
за счет чего экономить? за счет электроэнергии? так это не факт. к тому же предельная мощьность на квартиру электросети в старых домах - всего 2500 ватт.
Поставить газовый котел? Ну так газ нынче тоже дорог.
То на то и выйдет
Vihodit deshevle -gaz- na 140m2 na 800grn v zimnii mesiac.
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Додано: Пон 19 лис, 2018 22:43
freeze написав:
Правительство Грузии решило обнулить долги граждан перед банками и другими финансовыми организациями на сумму более $600 млн.
Как заявил премьер-министр Мамука Бахтадзе, от долгов "очистят" около 600 тыс. жителей страны из 4 миллионов населения.
Прощание с долгами будет проходить с 15 по 31 декабря.
Интересно как грузины проголосуют во втором туре выборов, и будет ли у нас такое списание в июне месяце? Мы часто копируем грузинские реформы.
Грузины сошли с ума. У нас тоже могут до такого додуматься, заискивая перед бездумными баранами, нахватавшими кредитов. Останется еще простить всех неплательщиков коммунальных платежей, алиментов, х****** и прочую шушеру.
PS. Я понимаю, что евро-бля-херы - это х....е люди, но все таки странная автозамена. Давайте тогда уже заменять их на п......ы.
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Додано: Пон 19 лис, 2018 22:52
дарий написав:freeze
Нам все евробляхи расскажут...
Новая мобильная суперсила!
Ахаха
Кстати, непонятно, почему никто из кандидатов еще в явном виде не возглавил борьбу за права евроблях?
Например, "растаможка за тыщу". А что? Уже были "Юлина тыща", "Витина тыща", "Петина тыща" (которая в день). Очень неплохо себя зарекомендовали
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Додано: Пон 19 лис, 2018 22:56
Tolevas написав:
PS. Я понимаю, что евро-бля-херы - это х....е люди, но все таки странная автозамена. Давайте тогда уже заменять их на п......ы.
Используйте евробляхи - оно не искажается.
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Додано: Пон 19 лис, 2018 23:52
komant733 написав: дарий написав:komant733
Завтра все решит.
Сбер - 27.87 реально было.
В Сбер не захожу.....
Когда-то,пару лет назад,мне в отделении сказали ,что доллары только для клиентов банка.....со смехом были посланы*куда Макар телят не гонял*
Не настолько нуждаюсь в деньгах ,что бы слушать такую хрень.....
Хорошо смеется тот кто смеется последний. В далекие годы, когда Гонтарева вещала кто купит доллары тот пожалеет, именно Сбер хорошо выручал, тогда в моду вошли карусельщики. Ну и я отхватил часть пирога, став клиентом банка.
Евро в ожидании роста? курс НБУ в районе 31.5, а все, как сговорившись, продают в районе 31.9, 32 уже перемахнуло в некоторых банках. Эх, по 31.55 поезд ушел.
"Мы не знаем, это живые люди или выдуманные" © Рожкова
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Proofy
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Додано: Вів 20 лис, 2018 01:23
Proofy написав:
Эх, по 31.55 поезд ушел.
Я тоже не зацепил, хоть и очень старался. неправильную тактику выбрал. Да сегодня еще можно было по 31,70 взять.
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Tolevas
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