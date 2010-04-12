freeze написав:Правительство Грузии решило обнулить долги граждан перед банками и другими финансовыми организациями на сумму более $600 млн. Как заявил премьер-министр Мамука Бахтадзе, от долгов "очистят" около 600 тыс. жителей страны из 4 миллионов населения.
Прощание с долгами будет проходить с 15 по 31 декабря.
Интересно как грузины проголосуют во втором туре выборов, и будет ли у нас такое списание в июне месяце? Мы часто копируем грузинские реформы.
Грузины сошли с ума. У нас тоже могут до такого додуматься, заискивая перед бездумными баранами, нахватавшими кредитов. Останется еще простить всех неплательщиков коммунальных платежей, алиментов, х****** и прочую шушеру.
PS. Я понимаю, что евро-бля-херы - это х....е люди, но все таки странная автозамена. Давайте тогда уже заменять их на п......ы.
В Сбер не захожу..... Когда-то,пару лет назад,мне в отделении сказали ,что доллары только для клиентов банка.....со смехом были посланы*куда Макар телят не гонял*
Не настолько нуждаюсь в деньгах ,что бы слушать такую хрень.....
Хорошо смеется тот кто смеется последний. В далекие годы, когда Гонтарева вещала кто купит доллары тот пожалеет, именно Сбер хорошо выручал, тогда в моду вошли карусельщики. Ну и я отхватил часть пирога, став клиентом банка.
Евро в ожидании роста? курс НБУ в районе 31.5, а все, как сговорившись, продают в районе 31.9, 32 уже перемахнуло в некоторых банках. Эх, по 31.55 поезд ушел.
freeze написав:Правительство Грузии решило обнулить долги граждан перед банками и другими финансовыми организациями на сумму более $600 млн. Как заявил премьер-министр Мамука Бахтадзе, от долгов "очистят" около 600 тыс. жителей страны из 4 миллионов населения.
Прощание с долгами будет проходить с 15 по 31 декабря.
Интересно как грузины проголосуют во втором туре выборов, и будет ли у нас такое списание в июне месяце? Мы часто копируем грузинские реформы.
Грузины сошли с ума. У нас тоже могут до такого додуматься, заискивая перед бездумными баранами, нахватавшими кредитов. Останется еще простить всех неплательщиков коммунальных платежей, алиментов, х****** и прочую шушеру.
PS. Я понимаю, что евро-бля-херы - это х....е люди, но все таки странная автозамена. Давайте тогда уже заменять их на п......ы.
Я бы лучше заменял на х*ес*сы.
Анекдот: Идут по дороге белоснежка, дюймовочка и х*ес*с. Белоснежка говорит: - Вот я самая красивая, Дюймовочка говорит: - А я самая маленькая, Х*ес*с говорит:- А я с*сал больше всех х**в! Идут дальше смотрят дом, а на доме написано - зеркало правды. Заходит туда Белоснежка. Выходит - рыдает. - Я на самом деле не самая красивая - оказывается ещё есть Спящая красавица! Заходит Дюймовочка. Выходит тоже рыдает. - Я на самом деле не самая маленькая - оказывается есть ещё мальчик-спальчик! Заходит Х*ес*с - выходит и орёт: - Б**ТЬ, кто такие евроблях*ры?
Я верю в честность Президента И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......