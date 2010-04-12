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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6816681768186819>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 936
1. Нет сбережений в валюте
10%
94
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
130
5. более 75%
64%
596
Всього голосів : 936
Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 22:43

  freeze написав:Правительство Грузии решило обнулить долги граждан перед банками и другими финансовыми организациями на сумму более $600 млн.
Как заявил премьер-министр Мамука Бахтадзе, от долгов "очистят" около 600 тыс. жителей страны из 4 миллионов населения.

Прощание с долгами будет проходить с 15 по 31 декабря.

Интересно как грузины проголосуют во втором туре выборов, и будет ли у нас такое списание в июне месяце? Мы часто копируем грузинские реформы.


Грузины сошли с ума. У нас тоже могут до такого додуматься, заискивая перед бездумными баранами, нахватавшими кредитов. Останется еще простить всех неплательщиков коммунальных платежей, алиментов, х****** и прочую шушеру.

PS. Я понимаю, что евро-бля-херы - это х....е люди, но все таки странная автозамена. Давайте тогда уже заменять их на п......ы.
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 22:52

  дарий написав:freeze
Нам все евробляхи расскажут...

Новая мобильная суперсила!
:oops:


Ахаха :)

Кстати, непонятно, почему никто из кандидатов еще в явном виде не возглавил борьбу за права евроблях?

Например, "растаможка за тыщу". А что? Уже были "Юлина тыща", "Витина тыща", "Петина тыща" (которая в день). Очень неплохо себя зарекомендовали :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 22:56

  Tolevas написав:PS. Я понимаю, что евро-бля-херы - это х....е люди, но все таки странная автозамена. Давайте тогда уже заменять их на п......ы.


Используйте евробляхи - оно не искажается.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 23:52

  komant733 написав:
  дарий написав:komant733

Завтра все решит. :wink:

Сбер - 27.87 реально было.


В Сбер не захожу.....
Когда-то,пару лет назад,мне в отделении сказали ,что доллары только для клиентов банка.....со смехом были посланы*куда Макар телят не гонял*

Не настолько нуждаюсь в деньгах ,что бы слушать такую хрень.....

Хорошо смеется тот кто смеется последний. В далекие годы, когда Гонтарева вещала кто купит доллары тот пожалеет, именно Сбер хорошо выручал, тогда в моду вошли карусельщики. Ну и я отхватил часть пирога, став клиентом банка.

Евро в ожидании роста? курс НБУ в районе 31.5, а все, как сговорившись, продают в районе 31.9, 32 уже перемахнуло в некоторых банках. Эх, по 31.55 поезд ушел.
"Мы не знаем, это живые люди или выдуманные" © Рожкова
Proofy
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 01:23

  Proofy написав: Эх, по 31.55 поезд ушел.


Я тоже не зацепил, хоть и очень старался. неправильную тактику выбрал. Да сегодня еще можно было по 31,70 взять.
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 09:39

Киберполиции и СБУ удалось задержать банду мошенников, которая орудовала по всей Украине. При помощи специальной купюры, которую им возвращал терминал, им удалось обмануть "Приватбанк" на 5 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
По информации правоохранителей, жалобы от "Приватбанка" по поводу того, что мошенникам каким-то образом удается обманывать их терминалы, поступали уже давно. Оказалось, что преступники изготовили специальную купюру номиналом 500 гривен, с помощью которой пополняли свои счета в банке. Терминал ее принимал, зачислял деньги на счет, но дальше срабатывал предохранитель, и купюра возвращалась владельцу.
Мошенники использовали терминалы в 11 регионах Украины, при этом никогда не пополняли счета в одном и том же месте. Их осторожность позволила им обмануть банк на сумму более 5 млн гривен.

Талантливые у нас люди, это без иронии. Это вам не битой стукнуть в подворотне и телефон забрать.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 09:41

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Востаннє редагувалось Moneta в Вів 20 лис, 2018 09:57, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 09:49

Re: Валютный рынок в контексте

Бедный Кабанчик, так топил за биток...)) Сейчас снова пост-фактумом будет рассказывать, как вовремя скинул все :D
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 10:00

Доброе утро, коллеги, привет, страна!

Торги валютного межбанка в секторе доллара во вторник стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,725/27,755 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги валютного межбанка, как появились признаки заметного сжатия гривневой ликвидности, на которое указало падение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 50 354,1 млн. грн. к отметке 45 585,9 млн. грн. Эта динамика, связанная с датой фискальных платежей по изрядному списку пунктов играет против безналичного «американца».

Рынок наличных Днепра утром вторника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 20 ноября с уровней: доллар – 27,80/28,05 UAH/USD, евро – 31,50/32,05 UAH/EUR, рубль - 0,388/0,430 UAH/RUB.

По сравнению с открытием понедельника, доллар по спросу и по предложению не изменился.

Евро по сравнению с 19 ноября по спросу и по предложению прибавил по 10,0 коп.

Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 19 ноября по спросу вырос на 60 пунктов, прибавив 50 пунктов по предложению.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник выросло до отметки $1,1453, повысившись до $1,1458 на закрытии азиатской сессии форекса и снова подскочив к $1,1463 на открытии торгов в Европе.

Дата: 20 ноября 2018 г. на 09.45

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 27,98/28,02 UAH/USD
€ – 31,83/32,00 UAH/EUR
RUB – 0,420/0,423 UAH/RUB

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 10:08

Привет из Днепра-2

Наверное, все-таки пришло время смены тренда на рынке «зеленого» безнала. Накануне по средневзвешенному курсу СКВ была копеечная «репетиция», а нынче «зеленые быки», похоже, настроились всерьез: первые реальные сделки по безналичному «американцу» констатировали рост курса «американца» на 10.06 до 27,76/27,78 UAH/USD.

US
дядя Caша
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