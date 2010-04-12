freeze написав:Правительство Грузии решило обнулить долги граждан перед банками и другими финансовыми организациями на сумму более $600 млн. Как заявил премьер-министр Мамука Бахтадзе, от долгов "очистят" около 600 тыс. жителей страны из 4 миллионов населения.
Прощание с долгами будет проходить с 15 по 31 декабря.
Интересно как грузины проголосуют во втором туре выборов, и будет ли у нас такое списание в июне месяце? Мы часто копируем грузинские реформы.
Грузины сошли с ума. У нас тоже могут до такого додуматься, заискивая перед бездумными баранами, нахватавшими кредитов. Останется еще простить всех неплательщиков коммунальных платежей, алиментов, х****** и прочую шушеру.
PS. Я понимаю, что евро-бля-херы - это х....е люди, но все таки странная автозамена. Давайте тогда уже заменять их на п......ы.
В Сбер не захожу..... Когда-то,пару лет назад,мне в отделении сказали ,что доллары только для клиентов банка.....со смехом были посланы*куда Макар телят не гонял*
Не настолько нуждаюсь в деньгах ,что бы слушать такую хрень.....
Хорошо смеется тот кто смеется последний. В далекие годы, когда Гонтарева вещала кто купит доллары тот пожалеет, именно Сбер хорошо выручал, тогда в моду вошли карусельщики. Ну и я отхватил часть пирога, став клиентом банка.
Евро в ожидании роста? курс НБУ в районе 31.5, а все, как сговорившись, продают в районе 31.9, 32 уже перемахнуло в некоторых банках. Эх, по 31.55 поезд ушел.
Киберполиции и СБУ удалось задержать банду мошенников, которая орудовала по всей Украине. При помощи специальной купюры, которую им возвращал терминал, им удалось обмануть "Приватбанк" на 5 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции. По информации правоохранителей, жалобы от "Приватбанка" по поводу того, что мошенникам каким-то образом удается обманывать их терминалы, поступали уже давно. Оказалось, что преступники изготовили специальную купюру номиналом 500 гривен, с помощью которой пополняли свои счета в банке. Терминал ее принимал, зачислял деньги на счет, но дальше срабатывал предохранитель, и купюра возвращалась владельцу. Мошенники использовали терминалы в 11 регионах Украины, при этом никогда не пополняли счета в одном и том же месте. Их осторожность позволила им обмануть банк на сумму более 5 млн гривен.
Талантливые у нас люди, это без иронии. Это вам не битой стукнуть в подворотне и телефон забрать.
Торги валютного межбанка в секторе доллара во вторник стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,725/27,755 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком стартовать торги валютного межбанка, как появились признаки заметного сжатия гривневой ликвидности, на которое указало падение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 50 354,1 млн. грн. к отметке 45 585,9 млн. грн. Эта динамика, связанная с датой фискальных платежей по изрядному списку пунктов играет против безналичного «американца».
Рынок наличных Днепра утром вторника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием». Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 20 ноября с уровней: доллар – 27,80/28,05 UAH/USD, евро – 31,50/32,05 UAH/EUR, рубль - 0,388/0,430 UAH/RUB.
По сравнению с открытием понедельника, доллар по спросу и по предложению не изменился.
Евро по сравнению с 19 ноября по спросу и по предложению прибавил по 10,0 коп.
Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 19 ноября по спросу вырос на 60 пунктов, прибавив 50 пунктов по предложению.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник выросло до отметки $1,1453, повысившись до $1,1458 на закрытии азиатской сессии форекса и снова подскочив к $1,1463 на открытии торгов в Европе.
Наверное, все-таки пришло время смены тренда на рынке «зеленого» безнала. Накануне по средневзвешенному курсу СКВ была копеечная «репетиция», а нынче «зеленые быки», похоже, настроились всерьез: первые реальные сделки по безналичному «американцу» констатировали рост курса «американца» на 10.06 до 27,76/27,78 UAH/USD.