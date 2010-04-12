Додано: Вів 20 лис, 2018 10:00

Доброе утро, коллеги, привет, страна!



Торги валютного межбанка в секторе доллара во вторник стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,725/27,755 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги валютного межбанка, как появились признаки заметного сжатия гривневой ликвидности, на которое указало падение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 50 354,1 млн. грн. к отметке 45 585,9 млн. грн. Эта динамика, связанная с датой фискальных платежей по изрядному списку пунктов играет против безналичного «американца».



Рынок наличных Днепра утром вторника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 20 ноября с уровней: доллар – 27,80/28,05 UAH/USD, евро – 31,50/32,05 UAH/EUR, рубль - 0,388/0,430 UAH/RUB.



По сравнению с открытием понедельника, доллар по спросу и по предложению не изменился.



Евро по сравнению с 19 ноября по спросу и по предложению прибавил по 10,0 коп.



Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 19 ноября по спросу вырос на 60 пунктов, прибавив 50 пунктов по предложению.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник выросло до отметки $1,1453, повысившись до $1,1458 на закрытии азиатской сессии форекса и снова подскочив к $1,1463 на открытии торгов в Европе.



Дата: 20 ноября 2018 г. на 09.45



Рынок Харькова, «неформальный» опт.



$ - 27,98/28,02 UAH/USD

€ – 31,83/32,00 UAH/EUR

RUB – 0,420/0,423 UAH/RUB



US