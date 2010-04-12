freeze написав:Киберполиции и СБУ удалось задержать банду мошенников, которая орудовала по всей Украине. При помощи специальной купюры, которую им возвращал терминал, им удалось обмануть "Приватбанк" на 5 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции. По информации правоохранителей, жалобы от "Приватбанка" по поводу того, что мошенникам каким-то образом удается обманывать их терминалы, поступали уже давно. Оказалось, что преступники изготовили специальную купюру номиналом 500 гривен, с помощью которой пополняли свои счета в банке. Терминал ее принимал, зачислял деньги на счет, но дальше срабатывал предохранитель, и купюра возвращалась владельцу. Мошенники использовали терминалы в 11 регионах Украины, при этом никогда не пополняли счета в одном и том же месте. Их осторожность позволила им обмануть банк на сумму более 5 млн гривен.
Талантливые у нас люди, это без иронии. Это вам не битой стукнуть в подворотне и телефон забрать.
Шикарно! Молодцы. Хоть кто-то их проучил.
Я верю в честность Президента И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Наверное, все-таки пришло время смены тренда на рынке «зеленого» безнала. Накануне по средневзвешенному курсу СКВ была копеечная «репетиция», а нынче «зеленые быки», похоже, настроились всерьез: первые реальные сделки по безналичному «американцу» констатировали рост курса «американца» на 10.06 до 27,76/27,78 UAH/USD.
US
Не исключено, что и экспортеры подсуетятся, чтобы использовать момент и выгодно завести валюту
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели. Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Наверное, все-таки пришло время смены тренда на рынке «зеленого» безнала. Накануне по средневзвешенному курсу СКВ была копеечная «репетиция», а нынче «зеленые быки», похоже, настроились всерьез: первые реальные сделки по безналичному «американцу» констатировали рост курса «американца» на 10.06 до 27,76/27,78 UAH/USD.
US
Не исключено, что и экспортеры подсуетятся, чтобы использовать момент и выгодно завести валюту
Их уже раздели па27.75
Я верю в честность Президента И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
По состоянию на 10.33 Киева на межбанке доллар приподнялся к отметке (27,77/27,78 UAH/USD), сопровождаясь динамичным равновесием покупок и продаж. Несмотря на очевидное повторение сценария предыдущего дня, наш консультант выразил уверенность, что послеобеденного отката не будет.
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 20 ноября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики пока успевают за рынком. В городе сухая ясная погода, солнце.
Дата: 20 ноября 2018 г. на 10.3028 Рынок Запорожья:
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях тишины – на моменте реальные сделки отсутствовали.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 20 ноября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,92-93/27,98-99 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос вырос на 2,0-3,0 коп. предложение прибавило 1,0-2,0 коп.), евро – 31,85-90/32,03-05 UAH/EUR (по сравнению с открытием 19 ноября спрос вырос на 15,0-20,0 коп., офера прибавили 13,0-15,0 коп.), рубль - 0,417/0,422 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 20 ноября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в равновесии спроса и предложения. Обороты невысокие.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,92-93/27,98-99 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос вырос на 2,0-3,0 коп. предложение прибавило 1,0-2,0 коп.), евро – 31,85-90/32,03-05 UAH/EUR (по сравнению с открытием 19 ноября спрос вырос на 15,0-20,0 коп., офера прибавили 13,0-15,0 коп.), рубль - 0,417/0,422 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 20 ноября в оптовом сегменте рынка Днепра очень редкие реальные сделки проходили в балансе.
К 11.00 котировки безналичного доллара не тронулись с отметки 27,77/27,78 UAH/USD, удерживаясь на месте сбалансированной торговлей с невысокой ликвидностью. Со слов непосредственных участников сессии, в повышении курса «американца» на межбанке принимали участие «все понемногу», включая очевидную нехватку на моменте продавцов доллара. То ли «естественного происхождения», то ли вследствие «придержек» валюты экспортерами.