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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6816681768186819

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 936
1. Нет сбережений в валюте
10%
94
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
130
5. более 75%
64%
596
Всього голосів : 936
Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 10:12

  freeze написав:Киберполиции и СБУ удалось задержать банду мошенников, которая орудовала по всей Украине. При помощи специальной купюры, которую им возвращал терминал, им удалось обмануть "Приватбанк" на 5 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
По информации правоохранителей, жалобы от "Приватбанка" по поводу того, что мошенникам каким-то образом удается обманывать их терминалы, поступали уже давно. Оказалось, что преступники изготовили специальную купюру номиналом 500 гривен, с помощью которой пополняли свои счета в банке. Терминал ее принимал, зачислял деньги на счет, но дальше срабатывал предохранитель, и купюра возвращалась владельцу.
Мошенники использовали терминалы в 11 регионах Украины, при этом никогда не пополняли счета в одном и том же месте. Их осторожность позволила им обмануть банк на сумму более 5 млн гривен.

Талантливые у нас люди, это без иронии. Это вам не битой стукнуть в подворотне и телефон забрать.


Шикарно!
Молодцы.
Хоть кто-то их проучил.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 10:23

  дядя Caша написав:Привет из Днепра-2

Наверное, все-таки пришло время смены тренда на рынке «зеленого» безнала. Накануне по средневзвешенному курсу СКВ была копеечная «репетиция», а нынче «зеленые быки», похоже, настроились всерьез: первые реальные сделки по безналичному «американцу» констатировали рост курса «американца» на 10.06 до 27,76/27,78 UAH/USD.

US

Не исключено, что и экспортеры подсуетятся, чтобы использовать момент и выгодно завести валюту :)
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 10:29

  Alex2006 написав:
  дядя Caша написав:Привет из Днепра-2

Наверное, все-таки пришло время смены тренда на рынке «зеленого» безнала. Накануне по средневзвешенному курсу СКВ была копеечная «репетиция», а нынче «зеленые быки», похоже, настроились всерьез: первые реальные сделки по безналичному «американцу» констатировали рост курса «американца» на 10.06 до 27,76/27,78 UAH/USD.

US

Не исключено, что и экспортеры подсуетятся, чтобы использовать момент и выгодно завести валюту :)


Их уже раздели па27.75
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 10:41

Привет из Днепра-3

По состоянию на 10.33 Киева на межбанке доллар приподнялся к отметке (27,77/27,78 UAH/USD), сопровождаясь динамичным равновесием покупок и продаж. Несмотря на очевидное повторение сценария предыдущего дня, наш консультант выразил уверенность, что послеобеденного отката не будет.

Дата: 20 ноября 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.22

Мелкий опт «неформал»

$ 27,91-92/27,95-97 UAH/USD
EUR 31,65/31,905 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 20 ноября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики пока успевают за рынком. В городе сухая ясная погода, солнце.

Дата: 20 ноября 2018 г. на 10.3028
Рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 27,92/27,98 UAH/USD
€ 31,80/32,05 UAH/EUR
RUB – 0,418/0,422 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях тишины – на моменте реальные сделки отсутствовали.

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 20 ноября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,92-93/27,98-99 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос вырос на 2,0-3,0 коп. предложение прибавило 1,0-2,0 коп.), евро – 31,85-90/32,03-05 UAH/EUR (по сравнению с открытием 19 ноября спрос вырос на 15,0-20,0 коп., офера прибавили 13,0-15,0 коп.), рубль - 0,417/0,422 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).

На открытии торгов 20 ноября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в равновесии спроса и предложения. Обороты невысокие.

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,92-93/27,98-99 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос вырос на 2,0-3,0 коп. предложение прибавило 1,0-2,0 коп.), евро – 31,85-90/32,03-05 UAH/EUR (по сравнению с открытием 19 ноября спрос вырос на 15,0-20,0 коп., офера прибавили 13,0-15,0 коп.), рубль - 0,417/0,422 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).

На старте торгов 20 ноября в оптовом сегменте рынка Днепра очень редкие реальные сделки проходили в балансе.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 10:57

  zРадио написав:Кстати, непонятно, почему никто из кандидатов еще в явном виде не возглавил борьбу за права евроблях?


На выборах буду голосовать за того, кто пообещает изничтожить евробляхи.
Если такой не найдется, то ни за кого и не буду.
Харьков 27,95-98 / 28,01-02
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 11:05

Привет из Днепра-4

К 11.00 котировки безналичного доллара не тронулись с отметки 27,77/27,78 UAH/USD, удерживаясь на месте сбалансированной торговлей с невысокой ликвидностью. Со слов непосредственных участников сессии, в повышении курса «американца» на межбанке принимали участие «все понемногу», включая очевидную нехватку на моменте продавцов доллара. То ли «естественного происхождения», то ли вследствие «придержек» валюты экспортерами.

US
дядя Caша
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