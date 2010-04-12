Додано: Вів 20 лис, 2018 10:41

Привет из Днепра-3



По состоянию на 10.33 Киева на межбанке доллар приподнялся к отметке (27,77/27,78 UAH/USD), сопровождаясь динамичным равновесием покупок и продаж. Несмотря на очевидное повторение сценария предыдущего дня, наш консультант выразил уверенность, что послеобеденного отката не будет.



Дата: 20 ноября 2018 г.



Рынок наличных Киева 10.22



Мелкий опт «неформал»



$ 27,91-92/27,95-97 UAH/USD

EUR 31,65/31,905 UAH/EUR



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 20 ноября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики пока успевают за рынком. В городе сухая ясная погода, солнце.



Дата: 20 ноября 2018 г. на 10.3028

Рынок Запорожья:



Опт, «неформал»



$ 27,92/27,98 UAH/USD

€ 31,80/32,05 UAH/EUR

RUB – 0,418/0,422 UAH/RUB



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях тишины – на моменте реальные сделки отсутствовали.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 20 ноября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,92-93/27,98-99 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос вырос на 2,0-3,0 коп. предложение прибавило 1,0-2,0 коп.), евро – 31,85-90/32,03-05 UAH/EUR (по сравнению с открытием 19 ноября спрос вырос на 15,0-20,0 коп., офера прибавили 13,0-15,0 коп.), рубль - 0,417/0,422 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 20 ноября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в равновесии спроса и предложения. Обороты невысокие.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,92-93/27,98-99 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос вырос на 2,0-3,0 коп. предложение прибавило 1,0-2,0 коп.), евро – 31,85-90/32,03-05 UAH/EUR (по сравнению с открытием 19 ноября спрос вырос на 15,0-20,0 коп., офера прибавили 13,0-15,0 коп.), рубль - 0,417/0,422 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 20 ноября в оптовом сегменте рынка Днепра очень редкие реальные сделки проходили в балансе.



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