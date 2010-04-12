Наверное, все-таки пришло время смены тренда на рынке «зеленого» безнала. Накануне по средневзвешенному курсу СКВ была копеечная «репетиция», а нынче «зеленые быки», похоже, настроились всерьез: первые реальные сделки по безналичному «американцу» констатировали рост курса «американца» на 10.06 до 27,76/27,78 UAH/USD.
US
Не исключено, что и экспортеры подсуетятся, чтобы использовать момент и выгодно завести валюту
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели. Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Наверное, все-таки пришло время смены тренда на рынке «зеленого» безнала. Накануне по средневзвешенному курсу СКВ была копеечная «репетиция», а нынче «зеленые быки», похоже, настроились всерьез: первые реальные сделки по безналичному «американцу» констатировали рост курса «американца» на 10.06 до 27,76/27,78 UAH/USD.
US
Не исключено, что и экспортеры подсуетятся, чтобы использовать момент и выгодно завести валюту
Их уже раздели па27.75
Я верю в честность Президента И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
По состоянию на 10.33 Киева на межбанке доллар приподнялся к отметке (27,77/27,78 UAH/USD), сопровождаясь динамичным равновесием покупок и продаж. Несмотря на очевидное повторение сценария предыдущего дня, наш консультант выразил уверенность, что послеобеденного отката не будет.
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 20 ноября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики пока успевают за рынком. В городе сухая ясная погода, солнце.
Дата: 20 ноября 2018 г. на 10.3028 Рынок Запорожья:
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях тишины – на моменте реальные сделки отсутствовали.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 20 ноября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,92-93/27,98-99 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос вырос на 2,0-3,0 коп. предложение прибавило 1,0-2,0 коп.), евро – 31,85-90/32,03-05 UAH/EUR (по сравнению с открытием 19 ноября спрос вырос на 15,0-20,0 коп., офера прибавили 13,0-15,0 коп.), рубль - 0,417/0,422 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 20 ноября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в равновесии спроса и предложения. Обороты невысокие.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,92-93/27,98-99 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос вырос на 2,0-3,0 коп. предложение прибавило 1,0-2,0 коп.), евро – 31,85-90/32,03-05 UAH/EUR (по сравнению с открытием 19 ноября спрос вырос на 15,0-20,0 коп., офера прибавили 13,0-15,0 коп.), рубль - 0,417/0,422 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 20 ноября в оптовом сегменте рынка Днепра очень редкие реальные сделки проходили в балансе.
К 11.00 котировки безналичного доллара не тронулись с отметки 27,77/27,78 UAH/USD, удерживаясь на месте сбалансированной торговлей с невысокой ликвидностью. Со слов непосредственных участников сессии, в повышении курса «американца» на межбанке принимали участие «все понемногу», включая очевидную нехватку на моменте продавцов доллара. То ли «естественного происхождения», то ли вследствие «придержек» валюты экспортерами.
Около 11.20 котировки безналичного доллара все еще оставались на уровне 27,77/27,78 UAH/USD, сопровождаясь равновесием спроса и предложения.
Дополуденное «нетвердое» «зеленое» ралли сопровождалось относительно стабильностью на рынке гривневого ресурса. Во всяком случае, приподнявшиеся накануне к цифре 16,75/18,00% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo не покинули эту цифру, противореча заметному снижению объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
freeze написав:Оказалось, что преступники изготовили специальную купюру номиналом 500 гривен, с помощью которой пополняли свои счета в банке. Терминал ее принимал, зачислял деньги на счет, но дальше срабатывал предохранитель, и купюра возвращалась владельцу.
И журналисты - молодцы, фото купюры распространили, чтоб механизм был понятен... (Скорее всего, терминал принимал купюру за 2 и возвращал "вторую"... Механизм-то, небось, такой же, как в принтере...)
Пополудни, к 12.09 на межбанке незначительные перемены и символический отскок курса «американца» до 27,765/27,775 UAH/USD. На указанное время рынок в балансе.
На 12.05 столичные валютчики-оптовики «неформалы» понизили действующие цены в паре доллар-гривня, оставив без изменений котировки евро: 27,90-91/27,95-95 UAH/USD, евро – 31,65/31,90 UAH/EUR. На моменте в городе равновесие спроса и оферов. Обороты низкие, клиент пассивный. Гривны не хватает.
По состоянию на 12.10 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об установлении преобладания розничного клиентского «приноса» на фоне отсутствия оптовых сделок. На моменте в городе дефицит гривни и действующие цены на местном наличном рынке: 27,92/27,98 UAH/USD, евро – 31,75/32,00 UAH/EUR, рубль 0,418/0,422 UAH/RUB.
Около 12.19 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня едва заметно понизились, немного сузив спред в рамках мероприятий по выравниванию рынка: 27,93/27,98 UAH/USD, евро – 31,80/32,00 UAH/EUR, рубль 0,417/0,422 UAH/RUB.
К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня с низкой ликвидностью. Дефицита гривни нет.