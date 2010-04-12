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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6817681868196820

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 936
1. Нет сбережений в валюте
10%
94
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
130
5. более 75%
64%
596
Всього голосів : 936
Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 12:28

Вчера компенсировали ПДВ на 429,8 млн грн
С начала месяца выплатили ПДВ на 2,7 млрд
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 29055
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  #<1 ... 6817681868196820
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