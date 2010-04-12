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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 20 лис, 2018 12:28
Вчера компенсировали ПДВ на 429,8 млн грн
С начала месяца выплатили ПДВ на 2,7 млрд
Живите своим умом!
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