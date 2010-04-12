Додано: Вів 20 лис, 2018 13:30

Привет из Днепра-9



Торги валютного межбанка в секторе доллара во вторник стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,725/27,755 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги валютного межбанка, как появились признаки заметного сжатия гривневой ликвидности, на которое указало падение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 50 354,1 млн. грн. к отметке 45 585,9 млн. грн. Эта динамика, связанная с датой фискальных платежей по изрядному списку пунктов играет против безналичного «американца».



Наверное, все-таки пришло время смены тренда на рынке «зеленого» безнала. Накануне по средневзвешенному курсу СКВ была копеечная «репетиция», а нынче «зеленые быки», похоже, настроились всерьез: первые реальные сделки по безналичному «американцу» констатировали рост курса «американца» на 10.06 до 27,76/27,78 UAH/USD.



По состоянию на 10.33 Киева на межбанке доллар приподнялся к отметке (27,77/27,78 UAH/USD), сопровождаясь динамичным равновесием покупок и продаж. Несмотря на очевидное повторение сценария предыдущего дня, наш консультант выразил уверенность, что послеобеденного отката не будет.



К 11.00 котировки безналичного доллара не тронулись с отметки 27,77/27,78 UAH/USD, удерживаясь на месте сбалансированной торговлей с невысокой ликвидностью. Со слов непосредственных участников сессии, в повышении курса «американца» на межбанке принимали участие «все понемногу», включая очевидную нехватку на моменте продавцов доллара. То ли «естественного происхождения», то ли вследствие «придержек» валюты экспортерами.



Около 11.20 котировки безналичного доллара все еще оставались на уровне 27,77/27,78 UAH/USD, сопровождаясь равновесием спроса и предложения.



Дополуденное «нетвердое» «зеленое» ралли сопровождалось относительно стабильностью на рынке гривневого ресурса. Во всяком случае, приподнявшиеся накануне к цифре 16,75/18,00% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo не покинули эту цифру, противореча заметному снижению объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Меж тем, около 11.37 на рынок пришли продавцы, тотчас понизив действующие цены СКВ до 27,76/27,77 UAH/USD.



Пополудни, к 12.09 на межбанке незначительные перемены и символический отскок курса «американца» до 27,765/27,775 UAH/USD. На указанное время рынок в балансе.



По состоянию на 12.36 на межбанке обозначился боковой тренд – котировки доллара не покинули отметку 27,765/27,775 UAH/USD в сопровождении равновесия покупок и продаж.



Тем временем пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который просел на 0,32 коп., составив 27,7673 UAH/USD.



На 13.07 котировки безналичного доллара, совершив еще одну «минипросадку», консолидировались на отметке 27,76/27,77 UAH/USD и на время обеденного перерыва отказались от курсовой динамики.



На этой цифре участники межбанка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром вторника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 20 ноября с уровней: доллар – 27,80/28,05 UAH/USD, евро – 31,50/32,05 UAH/EUR, рубль - 0,388/0,430 UAH/RUB.



По сравнению с открытием понедельника, доллар по спросу и по предложению не изменился.



Евро по сравнению с 19 ноября по спросу и по предложению прибавил по 10,0 коп.



Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 19 ноября по спросу вырос на 60 пунктов, прибавив 50 пунктов по предложению.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник выросло до отметки $1,1453, повысившись до $1,1458 на закрытии азиатской сессии форекса и снова подскочив к $1,1463 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 20 ноября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,92-93/27,98-99 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос вырос на 2,0-3,0 коп. предложение прибавило 1,0-2,0 коп.), евро – 31,85-90/32,03-05 UAH/EUR (по сравнению с открытием 19 ноября спрос вырос на 15,0-20,0 коп., офера прибавили 13,0-15,0 коп.), рубль - 0,417/0,422 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 20 ноября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в равновесии спроса и предложения. Обороты невысокие.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,92-93/27,98-99 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос вырос на 2,0-3,0 коп. предложение прибавило 1,0-2,0 коп.), евро – 31,85-90/32,03-05 UAH/EUR (по сравнению с открытием 19 ноября спрос вырос на 15,0-20,0 коп., офера прибавили 13,0-15,0 коп.), рубль - 0,417/0,422 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 20 ноября в оптовом сегменте рынка Днепра очень редкие реальные сделки проходили в балансе.



На 12.05 столичные валютчики-оптовики «неформалы» понизили действующие цены в паре доллар-гривня, оставив без изменений котировки евро: 27,90-91/27,95-95 UAH/USD, евро – 31,65/31,90 UAH/EUR. На моменте в городе равновесие спроса и оферов. Обороты низкие, клиент пассивный. Гривны не хватает.



По состоянию на 12.10 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об установлении преобладания розничного клиентского «приноса» на фоне отсутствия оптовых сделок. На моменте в городе дефицит гривни и действующие цены на местном наличном рынке: 27,92/27,98 UAH/USD, евро – 31,75/32,00 UAH/EUR, рубль 0,418/0,422 UAH/RUB.



Около 12.19 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня

едва заметно понизились, немного сузив спред в рамках мероприятий по выравниванию рынка: 27,93/27,98 UAH/USD, евро – 31,80/32,00 UAH/EUR, рубль 0,417/0,422 UAH/RUB.



К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня с низкой ликвидностью. Дефицита гривни нет.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных во вторник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 20 ноября по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 27,98/28,02 UAH/USD, евро – 31,83/32,00 UAH/EUR, рубль - 0,420/0,423 UAH/RUB, Киев опт 27,91-92/27,95-97 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 27,91-92/27,95-97 UAH/USD, евро (опт) 31,65/31,90 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 31,65/31,90 UAH/EUR; Хмельницкий – 27,85/28,00 UAH/USD, евро – 31,60/31,90 UAH/EUR, рубль - 0,408/0,420 RUB/USD, Одесса – опт 27,93/27,98 UAH/USD, розница – 27,90/28,05 UAH/USD; Запорожье – 27,92/27,98 UAH/USD; евро – 31,80/32,05 UAH/EUR, рубль - 0,418/0,422 RUB/USD.



На вторничной сессии украинского валютного межбанка вступили в конфликт желание экспортеров продать обязательную часть внешнеторговой выручки подороже с дефицитом гривни, на который указали индикаторы состояния гривневого ресурса. Запасы нацвалюты ушли в Казну в виде уплаченных налогов, и приобретать предлагаемую экспортом валюту по превентивной приподнявшимся ценам было некому. Ближе к полудню экспортерам пришлось «уступить», понизив действующие уровни «американца».



Получается, ожидаемая нами смена тренда в паре доллар-гривня с «медвежьего» на «бычий» сорвалась из-за нехватки гривневого ресурса. Казначейство продолжает «наливать» компенсацию НДС «чайными ложками», не оказывая существенного воздействие на текущее состояние гривневой ликвидности. Очевидно, проведшим накануне «генеральную репетицию» своего появления на межбанке «зеленым быкам», придется немного потерпеть. Особенно в контексте известного роста притока экспортной выручки из-за рубежа к среде-четвергу в сопровождении неважного состояния гривневой ликвидности.



Судя по всему регулятор без особого афиширования немного подкорректировал свою стратегию на валютном межбанке, стараясь монетарными рычагами заставить «доллароматрасников» «поделиться» с рынком.



Насколько реальная эта гипотеза покажут ближайшие торги на валютном межбанке. Если они будут проходить в условиях гривневого голода, наше предположение верно. Упрекать регулятор в том. что сжимая гривневую ликвидность, он обрезает коммерческое кредитование украинской экономики, не стоит. Этот сегмент финансового бизнеса пребывает в коме довольно давно и не зависит от количества гривни на украинском рынке.



Высокие ставки регулятора и Минфина де-факто превратили приличную долю бизнеса и банков в рантье, живущих на проценты от депозитных сертификатом и гривневых ОВГЗ.



Возвращаясь к валютному рынку, напомним, что особенно надеяться на среду в контексте перелома настроения и прихода на межбанк «быков», не стоит. 22-го Америка выходная, отмечая День благодарения и обрекая наш рынок на торговлю непопулярным «завтрашним» долларом. А вот в пятницу, когда иссякнет приток экспортной выручки из-за выходного дня в США, у «зеленых быков» появится очень хороший шанс взять реванш при посильной поддержке пятничного синдрома.



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