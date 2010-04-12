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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6818681968206821

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 936
1. Нет сбережений в валюте
10%
94
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
130
5. более 75%
64%
596
Всього голосів : 936
Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 13:54

  Vadim V написав:И тем неменее, мені сумно когда в личном кабинете 104 гляжу на рекомендованный платёж за ноябрь в 3500 грн., за скромную хату чуть болше 100 м.кв. и сильной экономии расхода , почему то такой апатии не было ни при одних папэредниках :( .
п.с. Днепр , неформал , $- ,92/,00

а автомобиль на сколько заправляете?
1000 гривен намного хватает?
400+ кубов? Утепление,продавайте и в квартиру,если вам не по карману ездить на джипе,то плакать не надо,надо по одёжке протягивать ножки,нежилой фонд платит почти 15 гривен,не знали?Отакэ,можно долго говорить о справедливости курса,о справедливости цены на газ,но факт остаётся фактом,будут выборы:сделаете свой выбор с надеждой на изменения,а пока так.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 14:01

  somilitark написав:
  Vadim V написав:И тем неменее, мені сумно когда в личном кабинете 104 гляжу на рекомендованный платёж за ноябрь в 3500 грн., за скромную хату чуть болше 100 м.кв. и сильной экономии расхода , почему то такой апатии не было ни при одних папэредниках :( .
п.с. Днепр , неформал , $- ,92/,00

а автомобиль на сколько заправляете?
1000 гривен намного хватает?
400+ кубов? Утепление,продавайте и в квартиру,если вам не по карману ездить на джипе,то плакать не надо,надо по одёжке протягивать ножки,нежилой фонд платит почти 15 гривен,не знали?Отакэ,можно долго говорить о справедливости курса,о справедливости цены на газ,но факт остаётся фактом,будут выборы:сделаете свой выбор с надеждой на изменения,а пока так.

400- , оптимально утеплён но вентиляция должна быть постоянная а не как в термосе с закупоренными окнами .Так и поступаю всю жизнь , машина гольфкласса но всегда покупаю новые и без кредитов.
Vadim V
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 14:04

Re: Валютный рынок в контексте

  ЧИА написав:интересно, экспортировали только зерно или початки тоже?

Возможно. Кажись в том году писали что мы хорошо так поставляем арбузы в Польшу.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 14:06

  Vadim V написав:И тем неменее, мені сумно когда в личном кабинете 104 гляжу на рекомендованный платёж за ноябрь в 3500 грн., за скромную хату чуть болше 100 м.кв. и сильной экономии расхода , почему то такой апатии не было ни при одних папэредниках :( .

и это странно. было б о чем сожалеть
могу сказать по своему опыту и опыту окружения, что для квартир 34-42 кв платеж 1050+-200, т.е. пропорционально
т.е. хотите платить меньше - меняйте на меньшую пложадь (шутка?)
при этом субсидий на данный момент нет ни у кого
ну или не заморачивайтесь, если доходы позволяют
и это пройдет
ЧИА
 
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