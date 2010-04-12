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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 20 лис, 2018 14:06
Vadim V написав:
И тем неменее, мені сумно
когда в личном кабинете 104 гляжу на рекомендованный платёж за ноябрь в 3500 грн., за скромную хату чуть болше 100 м.кв. и сильной экономии расхода , почему то такой апатии не было ни при одних папэредниках
.
и это странно. было б о чем сожалеть
могу сказать по своему опыту и опыту окружения, что для квартир 34-42 кв платеж 1050+-200, т.е. пропорционально
т.е. хотите платить меньше - меняйте на меньшую пложадь (шутка?)
при этом субсидий на данный момент нет ни у кого
ну или не заморачивайтесь, если доходы позволяют
и это пройдет
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Додано: Вів 20 лис, 2018 14:28
Vadim V написав:
машина гольфкласса но всегда покупаю новые и без кредитов.
20000+ баксов за авто это нормально,плюс регулярная замена раз в 5 лет,одна амортизация съест штук 12,а вот 100 евро или долларов или 500 за отопительный сезон за тепло в своём не маленьком доме ужос,ужос,ужос
Тут надо или крестик снять,или начинать уже хоть что-то понимать,чай не мальчик уже)))
Смотрю заявок продать валюту стало больше,что рост закончился так и не начавшись?
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somilitark
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Додано: Вів 20 лис, 2018 14:49
*всё хорошо, прекрасная маркиза* (с)
Только без кредита угроза дефолта))
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detroytred
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Додано: Вів 20 лис, 2018 14:52
Vadim V написав: somilitark написав:
А куда подевались булочные вентиляторщики?
В Ростов поскакали за новыми методичками?
Старые уже не работают,надо что-то новое придумывать?
Так скучно без них,доллар не падает,но и не растёт,рекордный урожай,газ в хранилищах есть и много,пару шаровиков пытается перекрыть дороги,можно сказать бытовуха и никакой движухи для ольгинцев?
Даже какбанчика стало немного жалко,сопьётся со своей виртуальной Валюхой из НБУ,а так старался,так уверенно врал!
По курсу,действительно скучно,на межбанке идёт борьба за тысячные,нравиццца!)))
И тем неменее, мені сумно
когда в личном кабинете 104 гляжу на рекомендованный платёж за ноябрь в 3500 грн., за скромную хату чуть болше 100 м.кв. и сильной экономии расхода , почему то такой апатии не было ни при одних папэредниках
.
п.с. Днепр , неформал , $- ,92/,00
45кв.м-ели 200грн натягивает -это с отоплением.
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сірий
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Додано: Вів 20 лис, 2018 14:53
detroytred написав:
*всё хорошо, прекрасная маркиза* (с)
Только без кредита угроза дефолта))
ДС мне друг, но истина дороже
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1
Додано: Вів 20 лис, 2018 15:05
detroytred написав:
*всё хорошо, прекрасная маркиза* (с)
Только без кредита угроза дефолта))
Вы раньше любили посты на минимум 3000 знаков,что случилось,коммунизм остался в прошлом?
Что именно вы имели ввиду?
Хотите поговорить о 2020-м году?
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somilitark
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Додано: Вів 20 лис, 2018 15:06
Дефолта бояться - маис не сажать!
detroytred написав:
*всё хорошо, прекрасная маркиза* (с)
Только без кредита угроза дефолта))
US
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Додано: Вів 20 лис, 2018 15:33
В каком прошлом?))
Он за окошком.
Повышение цен на газ монополистом, как обоснование для получения кредита, без которого угроза *дефолта, галопирующей инфляции и обесценивания всех сбережений* -- это комми в кожанках с маузерами, стригущие зажиточных в пользу государства и бедных.
Самый примитивный способ решения проблем. Совдеповский.
Ну и так не бывает: *всё прекрасно* и угроза дефолта, инфляции.
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detroytred
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