Додано: Вів 20 лис, 2018 15:58

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, потерявший в понедельник относительно доллара 0,98 коп., на торгах вторника укрепился на 0,09 коп., оказавшись на уровне 27,7639 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 20-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв 0,32 коп., составил 27,7673 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 20 ноября с уровней предыдущего закрытия 27,725/27,755 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.07, выйдя в реальную сферу, СКВ на межбанке выросла в цене, составив 27,76/27,78 UAH/USD. Эти курсы «американец» не покидал до 10.30 Киева, когда, ставшие более активными покупатели, приподняли курс доллара до 27,77/27,78 UAH/USD. Эти цены оставались действующими до 11.20 Киева.



Как заметили участники торгов, в повышении цены «американца» на межбанке принимали понемногу все игроки, и «варяги», и резиденты. Стимулировала подорожание СКВ текущая нехватка продавцов. Как оказалось впоследствии, продавцы были в избытке, но до определенного момента «придерживали» валюту, стараясь ее продать подороже. С этим получилось не все гладко. Убедившись, что курс СКВ больше не растет, с 11.30 стартовали ее продажи, развернув тренд доллара вниз: к 11.35 «американец» откатился до 27,76/27,77, спустя 35 минут восстановившись до 27,765/27,775 UAH/USD. Новая полоса стабильности затянулась до 13.07 Киева, когда на обеденный перерыв рынок ушел на фоне более низких цен: 27,75/27,77 UAH/USD. Ожидаемые экспортерами покупки СКВ шли трудно. Процессу мешала острая нехватка гривни – сезон фискальных платежей опустошил запасы нацвалюты у плательщиков, и приобретать остающуюся дешевой валюту было просто не за что. Этот тезис подтверждается упавшими с уровня 50 354,1 млн. грн. к отметке 45 585,9 млн. грн. остатками в нацвалюте на коррсчетах НБУ.

Меж тем экспортерам надо было реализовать обязательную часть внешнеторговой выручки. Продажи с 14.15 уронили цену «американца» на межбанке до 27,75/27,77 UAH/USD.



Эти уровни цен СКВ оставались действующими на пустеющем межбанке до самого финиша сессии.



Большинство сделок на межбанке во вторник, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,7639 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 1,08% с 28,0672 UAH/USD до 27,7639 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 20 ноября гривня overnight котировалась банками по 16,75/18,00% годовых (с 12.09 Киева - 16,50/18,00 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 20 ноября, сменив «бычий» тренд на «медвежий», символически потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, на излете фискального периода и объемных платежей в Казну бизнес оказался без достаточного количества гривни. Выходить на межбанк с покупками СКВ могли очень немногие.



Во-вторых, ко вторнику постепенно нарастает приток экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой надо обязательно реализовать.



В-третьих, еще до полудня «медведей» межбанка поддержало снижение цен на наличном рынке.



В-четвертых, как мы утверждали в более ранних обзорах, активность импортеров из-за падения спроса населения на зарубежные товары заметно понизилась, уменьшая «градус спроса» на СКВ.



Уместно указать на незначительную курсовую динамику безналичного доллара. Де-факто, рынок пары доллар-гривня вошел в «боковик». Дело в том, что рынок, пребывавший с 13 ноября в нисходящем тренде, уже «созрел» для разворота вверх, но «горючего» для этого разворота не хватило.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 20 ноября немного повысились.



Во-первых, на рынке появились «медведи», что, как известно, сопровождается ростом ликвидности.



Во-вторых, заметную часть времени торгов пара доллар-гривня на межбанке пребывала в равновесии покупок и продаж в сопровождении ситуативной стабильности.



В-третьих, ко вторнику растет приток экспортной выручки из-за рубежа часть которой надо обязательно реализовать.



В-четвертых, по известным причинам тема «синдрома понедельника» (дебют новой недели обычно не радует игроков оборотами), снята с повестки дня.



Дата: 20 ноября 2018 г. 16.33



Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:



$ - 27,93-95/27,97-98 UAH/USD (с утра – 27,92-93/27,98-99 UAH/USD, к полудню - 27,93/27,98 UAH/USD)

€ – 31,70-75/31,90-95 UAH/EUR (с утра – 31,85-90/32,03-05 UAH/EUR, к полудню - 31,80/32,00 UAH/EUR)

RUB – 0,417/0,422 UAH/RUB (с утра - 0,417/0,422 UAH/RUB, к полудню - 0,417/0,422 UAH/RUB).



Рынок наличных Днепра начал торги вторника в условиях относительного зыбкого равновесия спроса и предложения на фоне низкой торговой активности. Это равновесие в дополуденную часть сессии пришлось обеспечивать «ценовой поддержкой» из-за появившихся на межбанке «зеленых медведей», которые «отредактировали» настроение клиентов.



Около 12.19 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня

едва заметно понизились, немного сузив спред в рамках мероприятий по выравниванию рынка: 27,93/27,98 UAH/USD, евро – 31,80/32,00 UAH/EUR, рубль 0,417/0,422 UAH/RUB.



К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня с очень низкой ликвидностью. Дефицита гривни нет.



В дальнейшем, после обеда, валютчики Днепра приняли решение «размыть» действующие цены, обеспечив, таким образом, более «гибкий» подход к каждому клиенту.

Новая стратегия в комплекте с итоговым балансом покупок и продаж не смогла спасти местный рынок от потерь – по итогам дня обороты, заслужив от оптовиков наличного рынка Днепра «тройку», ухудшили показатели предыдущей сессии.





Дата: 20 ноября 2018 г. 16.14

Рынок наличных Киева



Опт и мелкий опт («неформал»)



$ 27,88-90/27,92-95 UAH/USD (с утра 27,91-92/27,95-97 UAH/USD, к полудню 27,90/27,96 UAH/USD)

€ 31,70/31,85 UAH/EUR (с утра 31,65/31,90 UAH/EUR, к полудню 31,65/31,90 UAH/EUR)



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 20 ноября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики успевали за рынком. В городе сухая ясная погода, солнце.



До полудня киевские «неформалы» наличного рынка были вынуждены снижать цены открытия из-за отсутствия роста и некоторую коррекцию курса «зеленого» безнала на межбанке.



На 12.05 столичные валютчики-оптовики «неформалы» понизили действующие цены в паре доллар-гривня, оставив без изменений котировки евро: 27,90-91/27,95-95 UAH/USD, евро – 31,65/31,90 UAH/EUR. На моменте в городе равновесие спроса и оферов. Обороты низкие, клиент пассивный. Гривны не хватает.



После обеда нисходящий тренд на киевском наличном рынке был пролонгирован. Котировки «американца» снижались очень аккуратно из-за рисков «повредить» клиентский «принос». Поводом для отката стало возобновление коррекции безналичной пары доллар-гривня на межбанке, оказавшее влияние на местных клиентов.



По итогам дня на рынке столицы сохранился баланс спрос/предложение, который, в отличие от предыдущей сессии, обеспечил местный рынок прогрессом на участке ликвидности – обороты, заслужив от «неформалов» столичного опта «четверку с минусом», повысили показатели понедельника.



Дата: 20 ноября 2018 г. 16.24



Рынок Запорожья, опт:



$ - 27,92/27,97 UAH/USD (с утра - 27,92/27,98 UAH/USD, к полудню – 27,92/27,98 UAH/USD)

€ – 31,75/31,95 UAH/EUR (с утра – 31,80/32,05 UAH/EUR, к полудню – 31,75/32,00 UAH/EUR)

RUB – 0,418/0,422 UAH/RUB (с утра - 0,418/0,422 UAH/RUB, к полудню 0,418/0,422 UAH/RUB).



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях тишины – на моменте реальные сделки отсутствовали.



В период до полудня на рынке города наблюдалось восстановление клиентского «приноса» незначительных партий валюты.



По состоянию на 12.10 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об установлении преобладания розничного клиентского «приноса» на фоне отсутствия оптовых сделок. На моменте в городе дефицит гривни и действующие цены на местном наличном рынке: 27,92/27,98 UAH/USD, евро – 31,75/32,00 UAH/EUR, рубль 0,418/0,422 UAH/RUB.



После обеда на рынке Запорожья клиентские покупки стали более агрессивными, перекосив в результате рынок в сторону спроса.



Этот перекос рынка пары доллар-гривня не позволил вырасти оборотам здешнего рынка – ликвидность, заслужив по итогам вторника от запорожских валютчиков «тройку», повторила показатели предыдущей сессии.





Дата: 20 ноября 2018 г. на 16.00



Рынок Харькова, неформальный опт



$ - 27,97/28,01 UAH/USD (с утра - 27,98/28,02 UAH/USD, к полудню - 27,97/28,01 UAH/USD)

€ – 31,857/32,00 UAH/EUR (с утра – 31,83/32,00 UAH/EUR, к полудню - 31,84/32,00 UAH/EUR)

RUB 0,421/0,423 UAH/RUB (с утра - 0,420/0,423 UAH/RUB, к полудню - 0,4205/0,4230 UAH/RUB)



US

