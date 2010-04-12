............ [b]По его словам, исторический рекорд производства зерновых в 2018 году обеспечивается благодаря высокому урожаю кукурузы, который также ожидается на уровне исторического максимума – около 34,8 млн тонн.
На сегодня кукуруза обмолочена на площади 4,1 млн га или 90% к прогнозу, намолочено 31,3 млн тонн зерна при урожайности 75,9 ц/га (в 2017 г. – 52,3 ц/га), которая также является наивысшим достижением в истории независимой Украины. ................. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3097802
Спасибо Никите Сергеевичу. Радуется, наверное, за нас на том свете.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T