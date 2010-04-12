............ [b]По его словам, исторический рекорд производства зерновых в 2018 году обеспечивается благодаря высокому урожаю кукурузы, который также ожидается на уровне исторического максимума – около 34,8 млн тонн.
На сегодня кукуруза обмолочена на площади 4,1 млн га или 90% к прогнозу, намолочено 31,3 млн тонн зерна при урожайности 75,9 ц/га (в 2017 г. – 52,3 ц/га), которая также является наивысшим достижением в истории независимой Украины. ................. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3097802
Спасибо Никите Сергеевичу. Радуется, наверное, за нас на том свете.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
Вместе с тем GGA отмечает, чтщ добыча газа в США выросла на 10,9% в январе-августе в пересчете на годовые темпы, тогда как внутреннее потребление подскочило на 12% за тот же период, а экспорт - на 12,1%
А тут еще и холода ударили и запасы в хранилищах очень низкие , вот и взлетела цена на газ на Хенри хаб в США
голийВкропиві написав:Що, піпл двічі кинули цього року? Зимою не пустили вище 29, а зараз, пік провернули раніше, ніж всі очікували? І лише Алекс2006 сміється тихо в стороні, сидячи на гривневому депозиті)))
ну если у него меньше лимона на депозите, то не о чем даже посмеяться
Vadim V написав:.............. И тем не менее, мені сумно когда в личном кабинете 104 гляжу на рекомендованный платёж за ноябрь в 3500 грн., за скромную хату чуть болше 100 м.кв. и сильной экономии расхода , почему то такой апатии не было ни при одних папэредниках . п.с. Днепр , неформал , $- ,92/,00
45кв.м-ели 200грн натягивает -это с отоплением.
Не знаю, что такое "ели", но цифра у Вас какая-то фантастическая. Вы не Рева, случайно? За март 2018 за кв. пл. 30,4 кв. м (без счётчиков) - 1297,55 грн, в т.ч. отопление - 880,47, гор.вода - 203,22. За март 2018 за кв. пл. 58,9 кв. м (все счётчики, новострой) - 3043,69 грн, в т.ч. отопление 563,70 грн, гор. вода - 659,89 грн (8 кубов). Жары в квартире не было.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
ЛАД написав:Не знаю, что такое "ели", но цифра у Вас какая-то фантастическая. Вы не Рева, случайно? За март 2018 за кв. пл. 30,4 кв. м (без счётчиков) - 1297,55 грн, в т.ч. отопление - 880,47, гор.вода - 203,22. За март 2018 за кв. пл. 58,9 кв. м (все счётчики, новострой) - 3043,69 грн, в т.ч. отопление 563,70 грн, гор. вода - 659,89 грн (8 кубов). Жары в квартире не было.
Это вы у нас пенсионер ? Про субсидии слышали ? Кернеса всё ещё хвалите ? И куда ушло примерно 2000 грн в новострое ?
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах