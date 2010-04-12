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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6820682168226823>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 936
1. Нет сбережений в валюте
10%
94
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
130
5. более 75%
64%
596
Всього голосів : 936
Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 18:22

Re: Валютный рынок в контексте

  голийВкропиві написав:І лише Алекс2006 сміється тихо в стороні, сидячи на гривневому депозиті)))


что смеяться? что получил 12% чистыми и попал под 10% девала?
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 18:32

  detroytred написав:*всё хорошо, прекрасная маркиза* (с)
Только без кредита угроза дефолта))

Многие так ждут дефолт годами, как раньше ждали светлого будущего коммунизма.
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 18:44

  zzzzzz написав:

............
[b]По его словам, исторический рекорд производства зерновых в 2018 году обеспечивается благодаря высокому урожаю кукурузы, который также ожидается на уровне исторического максимума – около 34,8 млн тонн.

На сегодня кукуруза обмолочена на площади 4,1 млн га или 90% к прогнозу, намолочено 31,3 млн тонн зерна при урожайности 75,9 ц/га (в 2017 г. – 52,3 ц/га), которая также является наивысшим достижением в истории независимой Украины.
.................
Источник: https://biz.censor.net.ua/n3097802

Спасибо Никите Сергеевичу. :)
Радуется, наверное, за нас на том свете.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 19:10

Вместе с тем GGA отмечает, чтщ добыча газа в США выросла на 10,9% в январе-августе в пересчете на годовые темпы, тогда как внутреннее потребление подскочило на 12% за тот же период, а экспорт - на 12,1%

А тут еще и холода ударили и запасы в хранилищах очень низкие , вот и взлетела цена на газ на Хенри хаб в США

https://interfax.com.ua/news/economic/546478.html
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 19:17

  pesikot написав:
  detroytred написав:*всё хорошо, прекрасная маркиза* (с)
Только без кредита угроза дефолта))

Многие так ждут дефолт годами, как раньше ждали светлого будущего коммунизма.


Не ждут, а попереджають
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 19:18

  голийВкропиві написав:Що, піпл двічі кинули цього року? Зимою не пустили вище 29, а зараз, пік провернули раніше, ніж всі очікували?
І лише Алекс2006 сміється тихо в стороні, сидячи на гривневому депозиті)))


ну если у него меньше лимона на депозите, то не о чем даже посмеяться :|
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 19:23

  prodigy написав:Не ждут, а попереджають

Коли кожноi зими випадае снiг i попереджают, що треба взути зимову гуму - то е попередження прямоi дii.
А коли вже 4 роки попереджають про дефолт, то це вже мантра зрадойоба :)
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 19:28

  сірий написав:
  Vadim V написав:..............
И тем не менее, мені сумно когда в личном кабинете 104 гляжу на рекомендованный платёж за ноябрь в 3500 грн., за скромную хату чуть болше 100 м.кв. и сильной экономии расхода , почему то такой апатии не было ни при одних папэредниках :( .
п.с. Днепр , неформал , $- ,92/,00

45кв.м-ели 200грн натягивает -это с отоплением.

Не знаю, что такое "ели", но цифра у Вас какая-то фантастическая. Вы не Рева, случайно? :)
За март 2018 за кв. пл. 30,4 кв. м (без счётчиков) - 1297,55 грн, в т.ч. отопление - 880,47, гор.вода - 203,22.
За март 2018 за кв. пл. 58,9 кв. м (все счётчики, новострой) - 3043,69 грн, в т.ч. отопление 563,70 грн, гор. вода - 659,89 грн (8 кубов). Жары в квартире не было.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 19:32

  ЛАД написав:Не знаю, что такое "ели", но цифра у Вас какая-то фантастическая. Вы не Рева, случайно? :)
За март 2018 за кв. пл. 30,4 кв. м (без счётчиков) - 1297,55 грн, в т.ч. отопление - 880,47, гор.вода - 203,22.
За март 2018 за кв. пл. 58,9 кв. м (все счётчики, новострой) - 3043,69 грн, в т.ч. отопление 563,70 грн, гор. вода - 659,89 грн (8 кубов). Жары в квартире не было.

Это вы у нас пенсионер ? Про субсидии слышали ? Кернеса всё ещё хвалите ?
И куда ушло примерно 2000 грн в новострое ?
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 19:48

Кстати, евро опять ниже 1,14 - 1,1378, т.е , за день от дневного пика на 1,1472 упал на 94 пипса.
Брент свалился от дневного пика на 66,72 до 63,00, т.е. на 2,72 долл.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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