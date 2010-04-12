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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 6820682168226823 Какой процент сбережений вы держите в валюте? Валютный рынок в контексте 4.2 5 936 1. Нет сбережений в валюте 10% 94 2. до 20% 5% 48 3. от 20% до 50% 7% 68 4. от 50% до 75% 14% 130 5. более 75% 64% 596 Всього голосів : 936 Додано: Вів 20 лис, 2018 19:52 pesikot написав: ЛАД написав: Не знаю, что такое "ели", но цифра у Вас какая-то фантастическая. Вы не Рева, случайно?

За март 2018 за кв. пл. 30,4 кв. м (без счётчиков) - 1297,55 грн, в т.ч. отопление - 880,47, гор.вода - 203,22.

За март 2018 за кв. пл. 58,9 кв. м (все счётчики, новострой) - 3043,69 грн, в т.ч. отопление 563,70 грн, гор. вода - 659,89 грн (8 кубов). Жары в квартире не было. Не знаю, что такое "ели", но цифра у Вас какая-то фантастическая. Вы не Рева, случайно?За март 2018 за кв. пл. 30,4 кв. м (без счётчиков) - 1297,55 грн, в т.ч. отопление - 880,47, гор.вода - 203,22.За март 2018 за кв. пл. 58,9 кв. м (все счётчики, новострой) - 3043,69 грн, в т.ч. отопление 563,70 грн, гор. вода - 659,89 грн (8 кубов). Жары в квартире не было.

Это вы у нас пенсионер ? Про субсидии слышали ? Кернеса всё ещё хвалите ?

И куда ушло примерно 2000 грн в новострое ? Это вы у нас пенсионер ? Про субсидии слышали ? Кернеса всё ещё хвалите ?И куда ушло примерно 2000 грн в новострое ?

Субсидиями никогда не пользовался и не пользуюсь.

При чём тут Кернес не понял.

Куда ушло ещё 1800 грн., если очень интересно, могу расписать позже. Сейчас некогда, извините. Субсидиями никогда не пользовался и не пользуюсь.При чём тут Кернес не понял.Куда ушло ещё 1800 грн., если очень интересно, могу расписать позже. Сейчас некогда, извините. Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T ЛАД 2 Повідомлень: 10901 З нами з: 31.08.10 Подякував: 3374 раз. Подякували: 3208 раз. Профіль 2 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 лис, 2018 20:17 ЛАД написав: pesikot написав: ЛАД написав: Не знаю, что такое "ели", но цифра у Вас какая-то фантастическая. Вы не Рева, случайно?

За март 2018 за кв. пл. 30,4 кв. м (без счётчиков) - 1297,55 грн, в т.ч. отопление - 880,47, гор.вода - 203,22.

За март 2018 за кв. пл. 58,9 кв. м (все счётчики, новострой) - 3043,69 грн, в т.ч. отопление 563,70 грн, гор. вода - 659,89 грн (8 кубов). Жары в квартире не было. Не знаю, что такое "ели", но цифра у Вас какая-то фантастическая. Вы не Рева, случайно?За март 2018 за кв. пл. 30,4 кв. м (без счётчиков) - 1297,55 грн, в т.ч. отопление - 880,47, гор.вода - 203,22.За март 2018 за кв. пл. 58,9 кв. м (все счётчики, новострой) - 3043,69 грн, в т.ч. отопление 563,70 грн, гор. вода - 659,89 грн (8 кубов). Жары в квартире не было.

Это вы у нас пенсионер ? Про субсидии слышали ? Кернеса всё ещё хвалите ?

И куда ушло примерно 2000 грн в новострое ? Это вы у нас пенсионер ? Про субсидии слышали ? Кернеса всё ещё хвалите ?И куда ушло примерно 2000 грн в новострое ?

Субсидиями никогда не пользовался и не пользуюсь.

При чём тут Кернес не понял.

Куда ушло ещё 1800 грн., если очень интересно, могу расписать позже. Сейчас некогда, извините. Субсидиями никогда не пользовался и не пользуюсь.При чём тут Кернес не понял.. Сейчас некогда, извините.

Заинтриговал) Заинтриговал) Vint Повідомлень: 914 З нами з: 14.07.08 Подякував: 24 раз. Подякували: 157 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 лис, 2018 20:18 pesikot

Смешались в кучу...



Речь шла не об ожидании дефолта-галопирующей инфляции-обесценивания сбережений, а об состоянии экономики на момент по оценке премьера и форумчан некоторых.

Премьер заявил об угрозе дефолта и т.д. без надання кредита, что несколько)) противоречит некоторым форумчанам, предполагаяющим сильную устойчивость.



Ждут ждуны))

А дефолт и пр. зависит от целого ряда факторов. detroytred

Повідомлень: 20378 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1174 раз. Подякували: 2744 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 лис, 2018 20:24 Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.



Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, потерявший в понедельник относительно доллара 0,98 коп., на торгах вторника укрепился на 0,09 коп., оказавшись на уровне 27,7639 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 20-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв 0,32 коп., составил 27,7673 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА началась 20 ноября с уровней предыдущего закрытия 27,725/27,755 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.07, выйдя в реальную сферу, СКВ на МЕЖБАНКЕ выросла в цене, составив 27,76/27,78 UAH/USD. Эти курсы «американец» не покидал до 10.30 Киева, когда, ставшие более активными покупатели, приподняли курс доллара до 27,77/27,78 UAH/USD. Эти цены оставались действующими до 11.20 Киева.



Как заметили участники торгов, в повышении цены «американца» на межбанке принимали понемногу все игроки, и «варяги», и резиденты. Стимулировала подорожание СКВ текущая нехватка продавцов. Как оказалось впоследствии, продавцы были в избытке, но до определенного момента «придерживали» валюту, стараясь ее продать подороже. С этим получилось не все гладко. Убедившись, что курс СКВ больше не растет, с 11.30 стартовали ее продажи, развернув тренд доллара вниз: к 11.35 «американец» откатился до 27,76/27,77, спустя 35 минут восстановившись до 27,765/27,775 UAH/USD. Новая полоса стабильности затянулась до 13.07 Киева, когда на обеденный перерыв рынок ушел на фоне более низких цен: 27,75/27,77 UAH/USD. Ожидаемые экспортерами покупки СКВ шли трудно. Процессу мешала острая нехватка гривни – сезон фискальных платежей опустошил запасы нацвалюты у плательщиков, и приобретать остающуюся дешевой валюту было просто не за что. Этот тезис подтверждается упавшими с уровня 50 354,1 млн. грн. к отметке 45 585,9 млн. грн. остатками в нацвалюте на коррсчетах НБУ.

Меж тем экспортерам надо было реализовать обязательную часть внешнеторговой выручки. Продажи с 14.15 уронили цену «американца» на МЕЖБАНКЕ до 27,75/27,77 UAH/USD.



Эти уровни цен СКВ оставались действующими на пустеющем МЕЖБАНКЕ до самого финиша сессии.



Большинство сделок на МЕЖБАНКЕ во вторник, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,7639 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ повысился на 1,08% с 28,0672 UAH/USD до 27,7639 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 20 ноября гривня overnight котировалась банками по 16,75/18,00% годовых (с 12.09 Киева - 16,50/18,00 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 20 ноября, сменив «бычий» тренд на «медвежий», символически потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, на излете фискального периода и объемных платежей в Казну бизнес оказался без достаточного количества гривни. Выходить на межбанк с покупками СКВ могли очень немногие.



Во-вторых, ко вторнику постепенно нарастает приток экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой надо обязательно реализовать.



В-третьих, еще до полудня «медведей» межбанка поддержало снижение цен на наличном рынке.



В-четвертых, как мы утверждали в более ранних обзорах, активность импортеров из-за падения спроса населения на зарубежные товары заметно понизилась, уменьшая «градус спроса» на СКВ.



Уместно указать на незначительную курсовую динамику безналичного доллара. Де-факто, рынок пары доллар-гривня вошел в «боковик». Дело в том, что рынок, пребывавший с 13 ноября в нисходящем тренде, уже «созрел» для разворота вверх, но «горючего» для этого разворота не хватило.



Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 20 ноября немного повысились.



Во-первых, на рынке появились «медведи», что, как известно, сопровождается ростом ликвидности.



Во-вторых, заметную часть времени торгов пара доллар-гривня на межбанке пребывала в равновесии покупок и продаж в сопровождении ситуативной стабильности.



В-третьих, ко вторнику растет приток экспортной выручки из-за рубежа часть которой надо обязательно реализовать.



В-четвертых, по известным причинам тема «синдрома понедельника» (дебют новой недели обычно не радует игроков оборотами), снята с повестки дня.



Рынок наличных умеренно терял в цене в течение вторника в паре доллар-гривня. Полагаю, это стало следствием разочарования игроков, ожидавших на вторничных торгах валютного межбанка «твердого» восходящего тренда «американца». На это «восхождение» не хватило «гривневого» «горючего», «зеленый» безнал спрятался в боковик, де-факто войдя в полосу стабильности.

Не дождавшись роста безналичного «американца» и оказавшись в условиях гривневой «диеты», наличный «американец» ушел вниз. Везде, кроме рынка Днепра, дилеры которого рапортовали о внутридневном росте цен пары доллар-гривня. «Бычий» тренд «американца» в «отдельно взятом» Днепре привел к существенному падению оборотов, несмотря на итоговое равновесие покупок и продаж. Возможно, пассивность местных клиентов «проистекала» от неважных погодных условий. Меж тем, со слов дилеров Днепра, внутридневным ростом наличная пара доллар-гривня обязана неважным состоянием дел с клиентским «приносом», который после обеда по сути прекратился.



В остальных системных центрах валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Одесса и Крыжополь) торги 20-го также завершились в равновесии, но лишь столичные валютчики похвалились прогрессом в ликвидности.



Рынок Запорожья, по обыкновению, завершил вторничную сессию «перекосом». После обеда в этом городе клиенты начали более активно приобретать СКВ, перекосив, в результате рынок.



В течение вторника биды наличного «неформального» доллара либо не изменились (Запорожье, Одесса, Крыжополь), либо выросли на 1,0-3,0 коп. (Днепр), либо потеряли 1,0-4,0 коп. (Харьков, Киев). Офера в течение 20 ноября либо не изменились (Одесса, Крыжополь), либо потеряли 1,0-2,0 коп. (Запорожье, Днепр, Киев, Харьков).



По сравнению с закрытием понедельника биды наличного «неформального» «американца» либо не изменились (Харьков), либо выросли на 2,0 коп. (Днепр), либо потеряли 1,0-4,0 коп. (Запорожье, Киев). Позиция «предложение» за сутки Либо не изменилась (Киев, Днепр), либо потеряла копейку (Запорожье, Харьков, Одесса).



Судя по «ассортименту» внутридневной курсовой динамики наличного доллара в течение вторника, а также разнообразию настроений, торги валютного межбанка (в контексте «прогноза» от наличного рынка) будут как минимум, «нескучными». Мы согласны с таким «прогнозом», поскольку среда – канун Дня благодарения в США, и многие игроки нашего валютного межбанка постараются не откладывать на 22 ноября свои проекты – ведь в четверг будет торговаться доллар валютированием tom или «завтра», в режиме, непопулярном в Украине. А из-за «перерыва» в Америке приток экспортной выручки на торгах 23-го будет низким, внося искажение в обычный ход сессии.



Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 20 ноября в общих чертах отражает картину вторника на украинском рынке наличных.



На рынке Днепра мы и сосредоточимся. Итак, по порядку.



Торги 20 ноября в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 27,93-95/27,97-98 UAH/USD, евро – 31,70-75/31,90-95 UAH/EUR, рубль – 0,417/0,422 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги вторника в условиях относительного зыбкого равновесия спроса и предложения на фоне низкой торговой активности. Это равновесие в дополуденную часть сессии пришлось обеспечивать «ценовой поддержкой» из-за появившихся на межбанке «зеленых медведей», которые «отредактировали» настроение клиентов.



Около 12.19 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня

едва заметно понизились, немного сузив спред в рамках мероприятий по выравниванию рынка: 27,93/27,98 UAH/USD, евро – 31,80/32,00 UAH/EUR, рубль 0,417/0,422 UAH/RUB.



К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня с очень низкой ликвидностью. Дефицита гривни нет.



В дальнейшем, после обеда, валютчики Днепра приняли решение «размыть» действующие цены, обеспечив, таким образом, более «гибкий» подход к каждому клиенту.

Новая стратегия в комплекте с итоговым балансом покупок и продаж не смогла спасти местный рынок от потерь – по итогам дня обороты, заслужив от дилеров розничного и мелкооптового сегмента наличного рынка Днепра «четверку с минусом», ухудшили показатели предыдущей сессии.

Мы склонны винить в конфузе послеобеденный «бычий» тренд в паре доллар-гривня, а также заметное ухудшение погодных условий – каша из таящего снега под ногами и промозглая сырость не очень располагали к визитам в ОП.



В течение 20 ноября биды наличного «неформального» розничного доллара в Днепре выросли на 1,0-3,0 коп., офера потеряли 1,0-2,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием понедельника биды наличного розничного и мелкооптового «неформального» доллара в Днепре прибавили 2,0 коп., офера потеряли копейку.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровского «неформального» рынка наличных уместны и для оптового сегмента, долларовые торги вторника в котором завершились уровнями 27,93-95/27,97-98 UAH/USD.



Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию 20-го в низколиквидном и «вялом» равновесии покупок и продаж, и этот баланс нуждался в ценовой поддержке из-за стартовавшей незадолго до полудня коррекции безналичной пары доллар-гривня на валютном межбанке, оказавшей влияние на настроения клиентов. Выросший «принос» нес в себе риски дисбаланса оптового сегмента. Поэтому оптовики-«неформалы» Днепра к полудню немного дисконтировали обе позиции доллара.



Около 12.20 в оптовом сегменте Днепра действовали цены: 27,93/27,98 UAH/USD, евро – 31,80/32,00 UAH/EUR, рубль 0,417/0,422 UAH/RUB.



К указанному часу в городе велась сбалансированная, хотя и весьма низколиквидная торговля в паре доллар-гривня.



После обеда подобно рознице, в оптовом сегменте цены были размыты, а биды в паре доллар-гривня приподняты. Это не выручило обороты оптовых сделок – по итогам вторника оптовики-«неформалы» Днепра поставили за ликвидность «тройку», констатировав заметное ухудшение «хороших» показателей предыдущей сессии.



На протяжении 20 ноября биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре выросли на 1,0-3 коп., офера стали ниже на 1,0-2,0 коп.



По сравнению с закрытием 19 ноября позиция «спрос» оптового «неформального» наличного доллара в Днепре прибавила 2,0 коп., предложение упало на 1,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 20 ноября уровнями 31,70-75/31,90-95 UAH/EUR, констатировав в течение вторника снижение бидов на 10,0-20,0 коп. на фоне падения оферов на 8,0-15,0 коп.



По сравнению с закрытием понедельника биды оптового наличного евро в Днепре понизились на 5,0 коп., офера потеряли столько же.



Как и прежде, дилеры-«неформалы» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов в течение 20-го большую часть внимания уделяли более ликвидной и популярной в Украине паре доллар-гривня, ревизуя ее цену в соответствии с настроениями клиентов, а также в рамках мероприятий по выравниванию рынков.



Дилеров больше заботило состояние дел в паре доллар-гривня, чем в наличном евро. Последний, со слов валютчиков Днепра, 20-го практически перестал интересовать посетителей ОП.



Укажем, что, как и ранее, высокая волатильность в паре евро-доллар на мировом рынке forex удерживала как дилеров наличного рынка, так и их клиентов от объемных операций с наличным евро. Иначе говоря, клиенты наличного рынка, как, впрочем, и дилеры избегали объемных операций с этой «неспокойной» валютой.

Еще накануне евро в паре с долларом на мировом рынке forex динамично рос, а во вторник двинулся вниз, в обратный путь. С такой валютой никто связываться не станет. Так что вышеприведенная сводка в значительной степени является индикативной. Не освобождая нас от более-менее подробного анализа этого сектора валютного рынка.



Поэтому нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка во вторник (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с $1,1450 к $1,1410, прибавив в течение этого промежутка времени заметные 40 пунктов.



Полагаю, наши дилеры учли эту динамику, приподняв в течение понизив 20-го обе позиции в паре евро-гривня.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 20 ноября на азиатской сессии форекса с уровня $1,1453 пара евро-доллар до 08.00 Киева но покидала район отметки $1,1450, совершая относительно этой цифры низкоамплитудные разнополярные колебания.



С 08.00 началось недолгое ралли пары, поднявшее ее курс по состоянию на 10.30 к уровню $1,1470, на котором евро не задержался, тотчас инициировав снижение. Около 11.00 пара евро-доллар консолидировалась на отметке $1,1430, которую не покидала до 14.30 Киева, возобновив динамичное снижение и упав к 17.00 на цифру $1,1385. Попытка «реабилитационного» ралли не увенчалась успехом, и около 19.10 пара вернулась к $1,1385, с тем, чтобы около 20.00 упасть до $1,1370. Судя по всему, пара евро-доллар на этой цифре останавливаться не собиралась…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно и убедительно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Курс доллара США умеренно повышается в паре с евро в ходе торгов во вторник, тогда как европейская валюта снижается к большинству валют мира на ожидании решения Еврокомиссии по Италии.



Евро торгуется к 15.15 Киева в районе $1,1420 против $1,1454 на закрытие прошлой сессии.



Курс евро находится к указанному времени в районе ¥128,30 по сравнению со ¥128,92 в предыдущий рабочий день.



Курс доллара составляет ¥112,34 против ¥112,55 в понедельник.



Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, увеличился на 0,12%.



Инвесторы не хотят совершать крупных сделок, ожидая ответа Еврокомиссии на проект бюджета Италии, который ЕК может дать в среду.



Фунт стерлингов дешевеет к доллару менее чем на 0,1%. Во вторник в ходе выступления в парламенте председатель Банка Англии Марк Карни заявил, что если Brexit пойдет по негативному сценарию, роль центробанка будет вторичной, поскольку это окажет влияние в первую очередь не на финансовые рынки, а на реальный сектор экономики.



Тем временем курс индийской рупии в ходе торгов поднимался к доллару на 0,5%, до максимальных с 4 сентября 71,29 рупии за $1, на признаках охлаждения конфликта между ЦБ Индии и правительством страны по поводу использования избыточных средств на счетах ЦБ.



Спустя час, на 16.00 Киева, курс евро находится под давлением, отмечается падение цен на европейском фондовом рынке и продажи итальянских облигаций. Разница между доходностью итальянских и немецких 10-летних бумаг достигла 333 пунктов, максимума за месяц. Существует беспокойство среди инвесторов по поводу банковского сектора в Италии, его акции упали до минимума за два года.



Согласно данным с денежного рынка в еврозоне, вероятность повышения ставки ЕЦБ в 2019 году уже не составляет 100%. Сказывается беспокойство по поводу снижения прогнозов на рост экономики региона.



21-го Европейская комиссия объявит свое решение по поводу новой версии бюджета правительства Италии. Ожидается, что решение будет негативным, что увеличит вероятность введения санкций.



Цены на нефть продолжают снижение, фьючерс на легкую нефть в США упал на 1.9% ниже уровня $56,15 за баррель.



Глава Банка Англии Карни заявил, что он поддерживает договор между Великобританией и ЕС.



Стало быть, подтверждая наши ожидания, во вторник пара евро-доллар сначала продолжила рост, поднималась до нового локального максимума на отметке $1,1470, затем снизилась к $1,1370.



Как и предполагалось, сколь-нибудь значимых драйверов для этих движений мы не увидели.



С одной стороны вышла новость о том, что в Великобритании оппозиционеры внутри партии консерваторов не смогли набрать нужное количество голосов (48) для вынесения 20-го вотума недоверия премьеру Великобритании Мэй и отложили вопрос на период после голосования по следке по Brexit в парламенте страны. С другой стороны, выступил еще один представитель ФРС США, Уильямс, комментарии которого рынок также оценил как «мягкие» (или играющие против доллара). Уильямс сказал, что ФРС не двигается «по заранее заданной траектории».

По его словам, хотя сейчас Федрезерв повышает ставку «постепенно», он может изменить траекторию изменения ставки.



Другое событие, на которое направлено внимание рынков – это предстоящий 21 ноября ответ Еврокомиссии на пересмотренный бюджетный проект Италии, который ранее был отвергнут ЕС, но снова повторно сдан 13 ноября в практически не измененном виде. Доходность 10-летних облигаций Италии за последние дни выросла до 3,62% (против максимума года на 3,80%).



Министр финансов Италии Триа в понедельник в очередной раз заверил рынки, что целевой уровень дефицита бюджета в 2,4% не будет превышен страной, диалог с Еврокомиссией идет. Триа также отметил, что у Франции дефицит еще больше (2,7% по данным на 2017 год).



Возвращаясь к локальной ситуации в паре евро-доллар, отметим, что она опустилась на поддержку восходящего канала от тренда на рост, который начался 13 ноября.

На текущий момент мы все-таки пока склоняемся к тому, что поддержка выдержит, и евро-доллар сможет еще протестировать отметку $1,15. На наш взгляд, краткосрочно изменение риторики ФРС стоит больше, чем уже прошедший рост от $1,1320 до $1,1470. Отметим, что вероятность повышения ставки ФРС на заседании в декабре согласно фьючерсам упала уже до 68,2% (в октябре находилась на уровне 80%).



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги вторника уровнями 31,70-75/31,90-95 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневное снижение бидов на 10,0-20,0 коп. на фоне падения оферов этой СКВ на 8,0-15,0 коп.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение вторника ни по спросу, ни по предложению.



Торги рублем 20 ноября в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,417/0,422 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием понедельника биды и офера оптового рубля не претерпели изменений.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 20 ноября, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра во вторник, заслужив «тройку», понизила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру вторника пытались работать по упавшему на 5,0 коп. с закрытия понедельника спросу и потерявшему столько же предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 20 ноября по спросу и по предложению не изменились.



На вторничной сессии украинского валютного межбанка вступили в конфликт желание экспортеров продать обязательную часть внешнеторговой выручки подороже с дефицитом гривни, на который указали индикаторы состояния гривневого ресурса. Запасы нацвалюты ушли в Казну в виде уплаченных налогов, и приобретать предлагаемую экспортом валюту по превентивной приподнявшимся ценам было некому. Ближе к полудню экспортерам пришлось «уступить», понизив действующие уровни «американца».



Получается, ожидаемая нами смена тренда в паре доллар-гривня с «медвежьего» на «бычий» сорвалась из-за нехватки гривневого ресурса. Казначейство продолжает «наливать» компенсацию НДС «чайными ложками», не оказывая существенного воздействие на текущее состояние гривневой ликвидности. Очевидно, проведшим накануне «генеральную репетицию» своего появления на межбанке «зеленым быкам», придется немного потерпеть. Особенно в контексте известного роста притока экспортной выручки из-за рубежа к среде-четвергу в сопровождении неважного состояния гривневой ликвидности.



Судя по всему регулятор без особого афиширования немного подкорректировал свою стратегию на валютном межбанке, стараясь монетарными рычагами заставить «доллароматрасников» «поделиться» с рынком.



Насколько реальная эта гипотеза покажут ближайшие торги на валютном межбанке. Если они будут проходить в условиях гривневого голода, наше предположение верно. Упрекать регулятор в том. что сжимая гривневую ликвидность, он обрезает коммерческое кредитование украинской экономики, не стоит. Этот сегмент финансового бизнеса пребывает в коме довольно давно и не зависит от количества гривни на украинском рынке.



Высокие ставки регулятора и Минфина де-факто превратили приличную долю бизнеса и банков в рантье, живущих на проценты от депозитных сертификатом и гривневых ОВГЗ.



Возвращаясь к валютному рынку, напомним, что особенно надеяться на среду в контексте перелома настроения и прихода на межбанк «быков», не стоит. 22-го Америка выходная, отмечая День благодарения и обрекая наш рынок на торговлю непопулярным «завтрашним» долларом. А вот в пятницу, когда иссякнет приток экспортной выручки из-за выходного дня в США, у «зеленых быков» появится очень хороший шанс взять реванш при посильной поддержке «пятничного синдрома».



US Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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