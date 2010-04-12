Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 20 лис, 2018 21:13
Пикирует биткоин, пикирует нефть, пикирует Евро, пикирует рубль.
И только гривня сильна, как никогда.
Tolevas
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Додано: Вів 20 лис, 2018 21:16
user412 написав:
И как быстро до нас докатиться?
У кого какое мнение?
Есть мнение, что кто-то злоупотребляет мягкими знаками.
Tolevas
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Додано: Вів 20 лис, 2018 21:22
ЛАД написав:
Кстати, евро опять ниже 1,14 - 1,1378, т.е , за день от дневного пика на 1,1472 упал на 94 пипса.
Брент свалился от дневного пика на 66,72 до 63,00, т.е. на 2,72 долл.
edvardd
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Додано: Вів 20 лис, 2018 21:36
user412 написав:
За последние месяцы нефть и основные биржевые индексы показали приличное падение.
похоже чутье в этот раз Libo подвело..
Если пойдет глобальная рецессия, какова возможная глубина девальвации гривночки?
И как быстро до нас докатиться?
У кого какое мнение?
Без разницы, будет мировой кризис или нет. До выборов Гаранта гривна будет стоять, как гвоздями прибитая.
antey1969
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