RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6821682268236824

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 936
1. Нет сбережений в валюте
10%
94
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
130
5. более 75%
64%
596
Всього голосів : 936
Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 21:13

Пикирует биткоин, пикирует нефть, пикирует Евро, пикирует рубль.
И только гривня сильна, как никогда.
Tolevas
 
Повідомлень: 787
З нами з: 06.03.17
Подякував: 19 раз.
Подякували: 85 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 21:16

  user412 написав:И как быстро до нас докатиться?
У кого какое мнение?


Есть мнение, что кто-то злоупотребляет мягкими знаками.
Tolevas
 
Повідомлень: 787
З нами з: 06.03.17
Подякував: 19 раз.
Подякували: 85 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 21:22

  ЛАД написав:Кстати, евро опять ниже 1,14 - 1,1378, т.е , за день от дневного пика на 1,1472 упал на 94 пипса.
Брент свалился от дневного пика на 66,72 до 63,00, т.е. на 2,72 долл.

Зображення
Зображення
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5383
З нами з: 20.11.08
Подякував: 64 раз.
Подякували: 1319 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 21:36

  user412 написав:За последние месяцы нефть и основные биржевые индексы показали приличное падение.
похоже чутье в этот раз Libo подвело..
Если пойдет глобальная рецессия, какова возможная глубина девальвации гривночки?
И как быстро до нас докатиться?
У кого какое мнение?

Без разницы, будет мировой кризис или нет. До выборов Гаранта гривна будет стоять, как гвоздями прибитая.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 7539
З нами з: 30.11.11
Подякував: 749 раз.
Подякували: 1800 раз.
 
Профіль
2
1
  #<1 ... 6821682268236824
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 647, 648, 649
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6489 1373023
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 лис, 2018 21:27
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1371, 1372, 1373
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
13720 1560615
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 лис, 2018 19:57
Провидец
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 247124
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.