user412 написав:За последние месяцы нефть и основные биржевые индексы показали приличное падение. похоже чутье в этот раз Libo подвело.. Если пойдет глобальная рецессия, какова возможная глубина девальвации гривночки? И как быстро до нас докатиться? У кого какое мнение?
Без разницы, будет мировой кризис или нет. До выборов Гаранта гривна будет стоять, как гвоздями прибитая.
user412 написав:За последние месяцы нефть и основные биржевые индексы показали приличное падение. похоже чутье в этот раз Libo подвело.. Если пойдет глобальная рецессия, какова возможная глубина девальвации гривночки? И как быстро до нас докатиться? У кого какое мнение?
Без разницы, будет мировой кризис или нет. До выборов Гаранта гривна будет стоять, как гвоздями прибитая.
Не выше 30 это точно. В район 29 - 29,5 надо сходить
Вместе с тем GGA отмечает, что добыча газа в США выросла на 10,9% в январе-августе в пересчете на годовые темпы, тогда как внутреннее потребление подскочило на 12% за тот же период, а экспорт - на 12,1%. Если подобная ситуация сохранится, цены повысятся еще больше, что снизит конкурентоспособность газа и в самих США - например, в сравнении с углем.