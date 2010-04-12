pesikot написав:Это вы у нас пенсионер ? Про субсидии слышали ? Кернеса всё ещё хвалите ? И куда ушло примерно 2000 грн в новострое ?
Субсидиями никогда не пользовался и не пользуюсь. При чём тут Кернес не понял. Куда ушло ещё 1800 грн., если очень интересно, могу расписать позже. Сейчас некогда, извините.
Кернес и стоимость содержания квартиры в новострое это к психиатру А вот соотношение между затратами на отопление+горячая вода и остальными расходами на содержание квартиры действительно интересно, чисто для сравнения со своими, лень искать квитанцию за март 2018, но в ноябрьской у меня отопление+горячая вода+содержание котельной составляет 1486 грн. из общих 2304 грн.+электричество за 80м2. Правда у нас температура никогда ниже 22 не бывает, обычно 23 -23.5.