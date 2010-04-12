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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6822682368246825

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 936
1. Нет сбережений в валюте
10%
94
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
130
5. более 75%
64%
596
Всього голосів : 936
Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 23:10

  ЛАД написав:
  pesikot написав:Это вы у нас пенсионер ? Про субсидии слышали ? Кернеса всё ещё хвалите ?
И куда ушло примерно 2000 грн в новострое ?

Субсидиями никогда не пользовался и не пользуюсь.
При чём тут Кернес не понял.
Куда ушло ещё 1800 грн., если очень интересно, могу расписать позже. Сейчас некогда, извините.


Кернес и стоимость содержания квартиры в новострое это к психиатру :)
А вот соотношение между затратами на отопление+горячая вода и остальными расходами на содержание квартиры действительно интересно, чисто для сравнения со своими, лень искать квитанцию за март 2018, но в ноябрьской у меня отопление+горячая вода+содержание котельной составляет 1486 грн. из общих 2304 грн.+электричество за 80м2. Правда у нас температура никогда ниже 22 не бывает, обычно 23 -23.5.
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 23:19

  Moneta написав:
  голийВкропиві написав:І лише Алекс2006 сміється тихо в стороні, сидячи на гривневому депозиті)))


что смеяться? что получил 12% чистыми и попал под 10% девала?

20.11.2017 - курс 26.74, 20.11.2018 курс 27.95.
(27.95 - 26.74)/26.74 = 4.5% девала.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 23:32

Re: Валютный рынок в контексте

Alex2006 написав:
  Moneta написав:
  голийВкропиві написав:І лише Алекс2006 сміється тихо в стороні, сидячи на гривневому депозиті)))


что смеяться? что получил 12% чистыми и попал под 10% девала?

20.11.2017 - курс 26.74, 20.11.2018 курс 27.95.
(27.95 - 26.74)/26.74 = 4.5% девала.
4.5% роста курса доллара, девал считается иначе
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 23:44

  zzzzzz написав:
  antey1969 написав:
  user412 написав:За последние месяцы нефть и основные биржевые индексы показали приличное падение.
похоже чутье в этот раз Libo подвело..
Если пойдет глобальная рецессия, какова возможная глубина девальвации гривночки?
И как быстро до нас докатиться?
У кого какое мнение?

Без разницы, будет мировой кризис или нет. До выборов Гаранта гривна будет стоять, как гвоздями прибитая.


Не выше 30 это точно. В район 29 - 29,5 надо сходить

По традиции надо, но я уже не верю в 29.5 После летнего финта пошло по другому.
"Мы не знаем, это живые люди или выдуманные" © Рожкова
Proofy
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 23:51

  Proofy написав:По традиции надо, но я уже не верю в 29.5 После летнего финта пошло по другому.

Сейчас пипл уверует в "стабилизец" и "отмену сезонности".
И в этот момент кое-что подкрадётся незаметно :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 00:00

  Вкладчик1234 написав:
  Proofy написав:По традиции надо, но я уже не верю в 29.5 После летнего финта пошло по другому.

Сейчас пипл уверует в "стабилизец" и "отмену сезонности".
И в этот момент кое-что подкрадётся незаметно :)

Или не подкрадется. В том и неожиданность :)
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 00:50

Индекс стали за 6 месяцев на Нью-Йоркской фондовой бирже -20%
За сегодня -3,9%
Источник : https://www.marketwatch.com/investing/i ... trycode=xx

Зображення
Живите своим умом!
zzzzzz
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