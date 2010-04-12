RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6823682468256826

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 936
1. Нет сбережений в валюте
10%
94
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
130
5. более 75%
64%
596
Всього голосів : 936
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 08:31

  Forum написав:Вкладчик1234 Именно на это сейчас всё и рассчитано. Бакс скупается неделями при нулевой продаже. И делается вид стабильности в преддефолтном состоянии страны. Но нельзя вечно печатать туалетную бумагу и скупать за неё деньги- это нонсенс! И очень скоро это отрыгнётся... в экономическом, и так же в последствии и в политическом плане. Витёк уже игрался с такой схемой.

Глупости. Если бы кто-то "печатать туалетную бумагу и скупать за неё деньги", то курс бы рос. А так, НБУ скупает излишки, в немалых объемах, чтобы избежать сильного укрепления, да еще и в конце осени. Да, "преддефолтное состояние", однозначно!)) И это еще не учитывается долларовый навес придержанной экспортерами выручки :) Все ждут зиму) В том числе и я. Как я ранее писал, в этом году решил подготовить 5к для тестового слива, планировал сливаться частями в середине декабря и середине января, но теперь про декабрь уже не уверен. Так что, баксодержателям лишь и остается что пытаться запугать оленей очередными выдуманными страшилками :)
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
Повідомлень: 3321
З нами з: 13.06.15
Подякував: 92 раз.
Подякували: 438 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 08:39

  zzzzzz написав:Индекс стали за 6 месяцев на Нью-Йоркской фондовой бирже -20%
За сегодня -3,9%
Источник : https://www.marketwatch.com/investing/i ... trycode=xx

Зображення

Повторяю.
За год сталь по нулям.
За три года рост по стали на 100%
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 7541
З нами з: 30.11.11
Подякував: 749 раз.
Подякували: 1801 раз.
 
Профіль
2
1
  #<1 ... 6823682468256826
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: тарасов і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1371, 1372, 1373
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
13724 1561530
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 лис, 2018 04:27
Ethereum
Валютный рынок в мире 1 ... 648, 649, 650
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6490 1373217
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 лис, 2018 22:30
vovan_prm
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 247145
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (63999)
21.11.2018 08:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.