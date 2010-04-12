Додано: Сер 21 лис, 2018 10:01

Доброе утро, коллеги, привет, страна!



Торги валютного межбанка в секторе доллара в среду стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,735/27,760 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги валютного межбанка, как появились признаки заметного расширения гривневой ликвидности, на которое указал рост объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 45 585,9 млн. грн. к отметке 51 718,5 млн. грн. Эта динамика, связанная с завершением фискального периода, играет на стороне безналичного доллара.



Рынок наличных Днепра утром среды (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 21 ноября с уровней: доллар – 27,80/28,05 UAH/USD, евро – 31,50/32,05 UAH/EUR, рубль - 0,388/0,430 UAH/RUB.



По сравнению с открытием вторника, доллар по спросу и по предложению не изменился.



Евро по сравнению с 20 ноября по спросу и по предложению не претерпел изменений.



Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 20 ноября по обеим позициям не изменился.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду просело до отметки $1,1370, повысившись до $1,1393 на закрытии азиатской сессии форекса и снова подскочив к $1,1398 на открытии торгов в Европе.



Дата: 21 ноября 2018 г. на 09.45



Рынок Харькова, «неформальный» опт.



$ - 27,90/27,98 UAH/USD

€ – 31,80/31,95 UAH/EUR

RUB – 0,419/0,421 UAH/RUB



US