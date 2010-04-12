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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6823682468256826

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 936
1. Нет сбережений в валюте
10%
94
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
130
5. более 75%
64%
596
Всього голосів : 936
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 08:31

  Forum написав:Вкладчик1234 Именно на это сейчас всё и рассчитано. Бакс скупается неделями при нулевой продаже. И делается вид стабильности в преддефолтном состоянии страны. Но нельзя вечно печатать туалетную бумагу и скупать за неё деньги- это нонсенс! И очень скоро это отрыгнётся... в экономическом, и так же в последствии и в политическом плане. Витёк уже игрался с такой схемой.

Глупости. Если бы кто-то "печатать туалетную бумагу и скупать за неё деньги", то курс бы рос. А так, НБУ скупает излишки, в немалых объемах, чтобы избежать сильного укрепления, да еще и в конце осени. Да, "преддефолтное состояние", однозначно!)) И это еще не учитывается долларовый навес придержанной экспортерами выручки :) Все ждут зиму) В том числе и я. Как я ранее писал, в этом году решил подготовить 5к для тестового слива, планировал сливаться частями в середине декабря и середине января, но теперь про декабрь уже не уверен. Так что, баксодержателям лишь и остается что пытаться запугать оленей очередными выдуманными страшилками :)
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 08:39

  zzzzzz написав:Индекс стали за 6 месяцев на Нью-Йоркской фондовой бирже -20%
За сегодня -3,9%
Источник : https://www.marketwatch.com/investing/i ... trycode=xx

Зображення

Повторяю.
За год сталь по нулям.
За три года рост по стали на 100%
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 10:01

Доброе утро, коллеги, привет, страна!

Торги валютного межбанка в секторе доллара в среду стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,735/27,760 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги валютного межбанка, как появились признаки заметного расширения гривневой ликвидности, на которое указал рост объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 45 585,9 млн. грн. к отметке 51 718,5 млн. грн. Эта динамика, связанная с завершением фискального периода, играет на стороне безналичного доллара.

Рынок наличных Днепра утром среды (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 21 ноября с уровней: доллар – 27,80/28,05 UAH/USD, евро – 31,50/32,05 UAH/EUR, рубль - 0,388/0,430 UAH/RUB.

По сравнению с открытием вторника, доллар по спросу и по предложению не изменился.

Евро по сравнению с 20 ноября по спросу и по предложению не претерпел изменений.

Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 20 ноября по обеим позициям не изменился.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду просело до отметки $1,1370, повысившись до $1,1393 на закрытии азиатской сессии форекса и снова подскочив к $1,1398 на открытии торгов в Европе.

Дата: 21 ноября 2018 г. на 09.45

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 27,90/27,98 UAH/USD
€ – 31,80/31,95 UAH/EUR
RUB – 0,419/0,421 UAH/RUB

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 10:08

Привет из Днепра-2

Подтверждая последний тезис, котировки безналичного доллара, рынок которого вышел около 10.05 в реальную сферу, выросли до 27,77/27,80 UAH/USD. Действительно, пора: накануне средневзвешенный курс СКВ потеряв 0,09 коп., индицировал пребывание доллара в боковом тренде, по логике вещей, нынче надо подниматься. Благо, гривневое «горючее» имеется.

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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 10:10

  antey1969 написав:Повторяю.
За год сталь по нулям.
За три года рост по стали на 100%


А при чем тут три года. Нам важна динамика последнего времени.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 10:11

Re: Валютный рынок в контексте

Неужели рист?
Как обычно, все алексы попрячутся.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 10:31

Привет из Днепра-3

По состоянию на 10.27 Киева на межбанке доллар приподнялся к отметке 27,78/27,80 UAH/USD, сопровождаясь динамичным равновесием покупок и продаж.

Дата: 21 ноября 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.17

Мелкий опт «неформал»

$ 27,90-91/27,95-96 UAH/USD
EUR 31,75/31,90 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 21 ноября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики пока успевают за рынком. В городе пасмурная погода, легкий морозец.

Дата: 21 ноября 2018 г. на 10.24
Рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 27,90/27,98 UAH/USD
€ 31,75/31,90 UAH/EUR
RUB – 0,418/0,421 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях сбалансированной торговли розничными партиями валюты. Оптовые сделки отсутствуют.

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 21 ноября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,90/27,98 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос просел на 2,0-3,0 коп. предложение потеряло 1,0 коп.), евро – 31,70/31,93 UAH/EUR (по сравнению с открытием 20 ноября спрос упал на 15,0-20,0 коп., офера потеряли 10,0-12,0 коп.), рубль - 0,417/0,422 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).

На открытии торгов 21 ноября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в равновесии спроса и предложения. Обороты невысокие.

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,90/27,98 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос просел на 2,0-3,0 коп. предложение потеряло 1,0 коп.), евро – 31,70/31,93 UAH/EUR (по сравнению с открытием 20 ноября спрос упал на 15,0-20,0 коп., офера потеряли 10,0-12,0 коп.), рубль - 0,417/0,422 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).

На старте торгов 21 ноября в оптовом сегменте рынка Днепра нечастые реальные сделки проходили в балансе.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 10:31

Середньорічна-зважена


Вітаюсь совсіма - Здоровеньки були!

Дата_____Об`єм _СерДоб___Дельта__СерРічна_Дельта
_________МБ_____ова______на вчора__________на вчора
12.11.2018 265,959223 27,903737 0,0121 27,164616 0,0022
13.11.2018 444,794780 27,918162 0,0144 27,168376 0,0038
14.11.2018 489,013071 27,839406 -0,0788 27,17204 0,0037
15.11.2018 575,587542 27,774256 -0,0651 27,17588 0,0038
16.11.2018 471,804279 27,754970 -0,0193 27,17889 0,0030

Середньотижнева зміна курсу НБУ: -0,027334(-0,048236). Йшов ДОДОЛУ на тижні в середньому по 2,7334 копійки за добу. Зменшувався повільніше ніж на тому тижні майже вдвічи менше.

Середньотижнева зміна СерРічної вартості доляра на МБ: 0,003300(0,004879). СерРічна йшла догори на тижні в середньому по 0,33 копійки за добу. Повільнішеше того тижня.

Повні оберти МБ за тиждень - 2247,1589(2717,2444). Оберти менші. Тиждень повний. Середні середньодобові оберти за тиждень: 449,4317789(543,4488721) млн. долярів. Це менше майже на 100 млн. долярів від того тижня. Середньоарифметичні оберти за рік на добу - 419,79(419,09). Останнє значення таке, при якому при щоденних обертах середньоарифметична співпадала б із зваженною.

СерРічна на кінець тижня - 27,17889299. Курс готівки і НБУ вище. Доляр продавати має ценз.

Вставити очі у график.

Вставити очі у пройдешній рік.

Подивитись 2016 рік.

Подивитись 2015 рік.

ВО

PS
Вибачте за затримку. Вчора ще не було обертів за 16.11.2018 на сайті НацБанку :(

Хай щастить.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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