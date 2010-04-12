Forum написав:Вкладчик1234 Именно на это сейчас всё и рассчитано. Бакс скупается неделями при нулевой продаже. И делается вид стабильности в преддефолтном состоянии страны. Но нельзя вечно печатать туалетную бумагу и скупать за неё деньги- это нонсенс! И очень скоро это отрыгнётся... в экономическом, и так же в последствии и в политическом плане. Витёк уже игрался с такой схемой.
Глупости. Если бы кто-то "печатать туалетную бумагу и скупать за неё деньги", то курс бы рос. А так, НБУ скупает излишки, в немалых объемах, чтобы избежать сильного укрепления, да еще и в конце осени. Да, "преддефолтное состояние", однозначно!)) И это еще не учитывается долларовый навес придержанной экспортерами выручки Все ждут зиму) В том числе и я. Как я ранее писал, в этом году решил подготовить 5к для тестового слива, планировал сливаться частями в середине декабря и середине января, но теперь про декабрь уже не уверен. Так что, баксодержателям лишь и остается что пытаться запугать оленей очередными выдуманными страшилками
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели. Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Торги валютного межбанка в секторе доллара в среду стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,735/27,760 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком стартовать торги валютного межбанка, как появились признаки заметного расширения гривневой ликвидности, на которое указал рост объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 45 585,9 млн. грн. к отметке 51 718,5 млн. грн. Эта динамика, связанная с завершением фискального периода, играет на стороне безналичного доллара.
Рынок наличных Днепра утром среды (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием». Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 21 ноября с уровней: доллар – 27,80/28,05 UAH/USD, евро – 31,50/32,05 UAH/EUR, рубль - 0,388/0,430 UAH/RUB.
По сравнению с открытием вторника, доллар по спросу и по предложению не изменился.
Евро по сравнению с 20 ноября по спросу и по предложению не претерпел изменений.
Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 20 ноября по обеим позициям не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду просело до отметки $1,1370, повысившись до $1,1393 на закрытии азиатской сессии форекса и снова подскочив к $1,1398 на открытии торгов в Европе.
Подтверждая последний тезис, котировки безналичного доллара, рынок которого вышел около 10.05 в реальную сферу, выросли до 27,77/27,80 UAH/USD. Действительно, пора: накануне средневзвешенный курс СКВ потеряв 0,09 коп., индицировал пребывание доллара в боковом тренде, по логике вещей, нынче надо подниматься. Благо, гривневое «горючее» имеется.
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 21 ноября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики пока успевают за рынком. В городе пасмурная погода, легкий морозец.
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях сбалансированной торговли розничными партиями валюты. Оптовые сделки отсутствуют.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 21 ноября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,90/27,98 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос просел на 2,0-3,0 коп. предложение потеряло 1,0 коп.), евро – 31,70/31,93 UAH/EUR (по сравнению с открытием 20 ноября спрос упал на 15,0-20,0 коп., офера потеряли 10,0-12,0 коп.), рубль - 0,417/0,422 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 21 ноября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в равновесии спроса и предложения. Обороты невысокие.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,90/27,98 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос просел на 2,0-3,0 коп. предложение потеряло 1,0 коп.), евро – 31,70/31,93 UAH/EUR (по сравнению с открытием 20 ноября спрос упал на 15,0-20,0 коп., офера потеряли 10,0-12,0 коп.), рубль - 0,417/0,422 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 21 ноября в оптовом сегменте рынка Днепра нечастые реальные сделки проходили в балансе.
Середньотижнева зміна курсу НБУ: -0,027334(-0,048236). Йшов ДОДОЛУ на тижні в середньому по 2,7334 копійки за добу. Зменшувався повільніше ніж на тому тижні майже вдвічи менше.
Середньотижнева зміна СерРічної вартості доляра на МБ: 0,003300(0,004879). СерРічна йшла догори на тижні в середньому по 0,33 копійки за добу. Повільнішеше того тижня.
Повні оберти МБ за тиждень - 2247,1589(2717,2444). Оберти менші. Тиждень повний. Середні середньодобові оберти за тиждень: 449,4317789(543,4488721) млн. долярів. Це менше майже на 100 млн. долярів від того тижня. Середньоарифметичні оберти за рік на добу - 419,79(419,09). Останнє значення таке, при якому при щоденних обертах середньоарифметична співпадала б із зваженною.
СерРічна на кінець тижня - 27,17889299. Курс готівки і НБУ вище. Доляр продавати має ценз.
PS Вибачте за затримку. Вчора ще не було обертів за 16.11.2018 на сайті НацБанку
Хай щастить.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.