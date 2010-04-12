Додано: Сер 21 лис, 2018 11:50

Ставлю на девятиходовочку.



Все подумали что роста не будет, потом все подумают что роста не будет потому что все подумали что рост будет (когда все подумали что роста уже не будет потому что все ждут роста), потом все подумают, что это ловушка потому что то все думают, то не думают, но сойдутся в большинстве голосов в том, что роста уже не будет, потому что рост задержался, и наконец, когда все запутаются что думать, раз — и рост.

Я верю в честность Президента

И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......