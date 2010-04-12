RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6824682568266827

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 936
1. Нет сбережений в валюте
10%
94
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
130
5. более 75%
64%
596
Всього голосів : 936
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 10:50

Re: Валютный рынок в контексте

  Forum написав:делается вид стабильности в преддефолтном состоянии страны. Но нельзя вечно печатать туалетную бумагу и скупать за неё деньги- это нонсенс! И очень скоро это отрыгнётся... в экономическом, и так же в последствии и в политическом плане. Витёк уже игрался с такой схемой.

А "скоро" - це цієї зими, чи наступної?
Позитивчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 196
З нами з: 26.01.17
Подякував: 5 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 11:04

Привет из Днепра-4

На 11.00 безналичный доллар, прекратив рост, ограничился сжатием спреда до 27,785/27,795 UAH/USD, подтверждая наши опасения и высокой вероятности сохранения своего пребывания в «боковике». На сей раз, возможно, с ростом средневзвешенного курса на те же 0,09 коп.

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 68789
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4375 раз.
Подякували: 7951 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 11:12

  Позитивчик написав:
  Faceless написав:
Alex2006 написав:
что смеяться? что получил 12% чистыми и попал под 10% девала?
20.11.2017 - курс 26.74, 20.11.2018 курс 27.95.
(27.95 - 26.74)/26.74 = 4.5% девала.
4.5% роста курса доллара, девал считается иначе

А як?

Можна формулу?

1/27,95=0,03577
1/26,75=0,03738

((0,03738-0,03577)/0,03738)*100%=4,307%
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 29097
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2854 раз.
Подякували: 4705 раз.
 
Профіль
8
2
1
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 11:22

Привет из Днепра-5

Около 11.13 котировки безналичного доллара на межбанке немного скорректировались, опустившись к цифре 27,78/27,79 UAH/USD, сопровождаясь равновесием спроса и предложения.

Дополуденное «нетвердое» «зеленое» ралли, остановленное периодом относительной стабильности, продемонстрировавшим очевидное желание «американца» оказаться в боковом тренде накануне Дня Благодарения, сопровождалось относительной стабильностью на рынке гривневого ресурса. Во всяком случае, приподнявшиеся еще в понедельник к цифре 16,75/18,00% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo не покинули эту цифру, противореча заметному росту объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 68789
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4375 раз.
Подякували: 7951 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 11:29

Re: Валютный рынок в контексте

страное движение. Межбанк ростет, а обменки и банки падают
dima_beleb
 
Повідомлень: 7
З нами з: 11.10.18
Подякував: 3 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 11:50

Re: Валютный рынок в контексте

Ставлю на девятиходовочку.

Все подумали что роста не будет, потом все подумают что роста не будет потому что все подумали что рост будет (когда все подумали что роста уже не будет потому что все ждут роста), потом все подумают, что это ловушка потому что то все думают, то не думают, но сойдутся в большинстве голосов в том, что роста уже не будет, потому что рост задержался, и наконец, когда все запутаются что думать, раз — и рост.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
Повідомлень: 979
З нами з: 05.11.10
Подякував: 0 раз.
Подякували: 221 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 12:01

Привет из Днепра-6

Меж тем, около 11.50 сказка про «зеленого бычка» закончилась – курс доллара на межбанке упало к 27,75/27,76 UAH/USD, а появившийся на рынке регулятор начал выкупать СКВ по 27,76 UAH/USD с платформы Matching.

На 11.55 столичные валютчики-оптовики «неформалы» сузили спред действующих цен в паре доллар-гривня, оставив без изменений котировки евро: 27,92/27,95 UAH/USD, евро – 31,65-70/31,85-90 UAH/EUR. На моменте в городе равновесие спроса и оферов. Обороты низкие, клиент пассивный.

По состоянию на 11.56 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранившихся без изменения цен открытия на фоне пролонгации двусторонней торговли розничными партиями валюты: 27,92/27,98 UAH/USD, евро – 31,75/31,90 UAH/EUR, рубль 0,418/0,421 UAH/RUB.

Около 11.54 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня
Сузили спред, приподняв биды из-за проблем с «приносом». В остальном без перемен: 27,93/27,98 UAH/USD, евро – 31,72/31,93 UAH/EUR, рубль 0,417/0,422 UAH/RUB.

К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня с низкой ликвидностью.

Дата: 21 ноября 2018 г. на 12.00
Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 27,95/28,00 UAH/USD
€ – 31,80/31,95 UAH/EUR
RUB – 0,419/0,421 UAH/RUB


US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 68789
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4375 раз.
Подякували: 7951 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 12:06

  dima_beleb написав:страное движение. Межбанк ростет, а обменки и банки падают


Не падают, а стабильность.
Банки продают по 27,89 - 27,90, как и предыдущие три дня.
Опты Харькова стоят на месте 27,95 - 28,00.
Да и МБ не особо-то растет. Копейка-другая - это не рост.
Боковик.
Tolevas
 
Повідомлень: 789
З нами з: 06.03.17
Подякував: 19 раз.
Подякували: 87 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6824682568266827
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Zebra, дядя Caша і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1371, 1372, 1373
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
13727 1561898
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 лис, 2018 11:41
Витаха
Валютный рынок в мире 1 ... 648, 649, 650
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6490 1373291
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 лис, 2018 22:30
vovan_prm
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 247146
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ВТБ Банк (14585)
21.11.2018 12:03
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.