А "скоро" - це цієї зими, чи наступної?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 21 лис, 2018 10:50
Re: Валютный рынок в контексте
А "скоро" - це цієї зими, чи наступної?
Додано: Сер 21 лис, 2018 11:04
Привет из Днепра-4
На 11.00 безналичный доллар, прекратив рост, ограничился сжатием спреда до 27,785/27,795 UAH/USD, подтверждая наши опасения и высокой вероятности сохранения своего пребывания в «боковике». На сей раз, возможно, с ростом средневзвешенного курса на те же 0,09 коп.
US
Додано: Сер 21 лис, 2018 11:12
1/27,95=0,03577
1/26,75=0,03738
((0,03738-0,03577)/0,03738)*100%=4,307%
Живите своим умом!
Додано: Сер 21 лис, 2018 11:22
Привет из Днепра-5
Около 11.13 котировки безналичного доллара на межбанке немного скорректировались, опустившись к цифре 27,78/27,79 UAH/USD, сопровождаясь равновесием спроса и предложения.
Дополуденное «нетвердое» «зеленое» ралли, остановленное периодом относительной стабильности, продемонстрировавшим очевидное желание «американца» оказаться в боковом тренде накануне Дня Благодарения, сопровождалось относительной стабильностью на рынке гривневого ресурса. Во всяком случае, приподнявшиеся еще в понедельник к цифре 16,75/18,00% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo не покинули эту цифру, противореча заметному росту объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
US
Додано: Сер 21 лис, 2018 11:29
Re: Валютный рынок в контексте
страное движение. Межбанк ростет, а обменки и банки падают
Додано: Сер 21 лис, 2018 11:50
Re: Валютный рынок в контексте
Ставлю на девятиходовочку.
Все подумали что роста не будет, потом все подумают что роста не будет потому что все подумали что рост будет (когда все подумали что роста уже не будет потому что все ждут роста), потом все подумают, что это ловушка потому что то все думают, то не думают, но сойдутся в большинстве голосов в том, что роста уже не будет, потому что рост задержался, и наконец, когда все запутаются что думать, раз — и рост.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Додано: Сер 21 лис, 2018 12:01
Привет из Днепра-6
Меж тем, около 11.50 сказка про «зеленого бычка» закончилась – курс доллара на межбанке упало к 27,75/27,76 UAH/USD, а появившийся на рынке регулятор начал выкупать СКВ по 27,76 UAH/USD с платформы Matching.
На 11.55 столичные валютчики-оптовики «неформалы» сузили спред действующих цен в паре доллар-гривня, оставив без изменений котировки евро: 27,92/27,95 UAH/USD, евро – 31,65-70/31,85-90 UAH/EUR. На моменте в городе равновесие спроса и оферов. Обороты низкие, клиент пассивный.
По состоянию на 11.56 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранившихся без изменения цен открытия на фоне пролонгации двусторонней торговли розничными партиями валюты: 27,92/27,98 UAH/USD, евро – 31,75/31,90 UAH/EUR, рубль 0,418/0,421 UAH/RUB.
Около 11.54 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня
Сузили спред, приподняв биды из-за проблем с «приносом». В остальном без перемен: 27,93/27,98 UAH/USD, евро – 31,72/31,93 UAH/EUR, рубль 0,417/0,422 UAH/RUB.
К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня с низкой ликвидностью.
Дата: 21 ноября 2018 г. на 12.00
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 27,95/28,00 UAH/USD
€ – 31,80/31,95 UAH/EUR
RUB – 0,419/0,421 UAH/RUB
US
Додано: Сер 21 лис, 2018 12:06
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