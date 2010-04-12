Додано: Сер 21 лис, 2018 13:29

Привет из Днепра-9



Торги валютного межбанка в секторе доллара в среду стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,735/27,760 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги валютного межбанка, как появились признаки заметного расширения гривневой ликвидности, на которое указал рост объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 45 585,9 млн. грн. к отметке 51 718,5 млн. грн. Эта динамика, связанная с завершением фискального периода, играет на стороне безналичного доллара.



Подтверждая последний тезис, котировки безналичного доллара, рынок которого вышел около 10.05 в реальную сферу, выросли до 27,77/27,80 UAH/USD. Действительно, пора: накануне средневзвешенный курс СКВ потеряв 0,09 коп., индицировал пребывание доллара в боковом тренде, по логике вещей, нынче надо подниматься. Благо, гривневое «горючее» имеется.



По состоянию на 10.27 Киева на межбанке доллар приподнялся к отметке 27,78/27,80 UAH/USD, сопровождаясь динамичным равновесием покупок и продаж.



На 11.00 безналичный доллар, прекратив рост, ограничился сжатием спреда до 27,785/27,795 UAH/USD, подтверждая наши опасения и высокой вероятности сохранения своего пребывания в «боковике». На сей раз, возможно, с ростом средневзвешенного курса на те же 0,09 коп.



Около 11.13 котировки безналичного доллара на межбанке немного скорректировались, опустившись к цифре 27,78/27,79 UAH/USD, сопровождаясь равновесием спроса и предложения.



Дополуденное «нетвердое» «зеленое» ралли, остановленное периодом относительной стабильности, продемонстрировавшим очевидное желание «американца» оказаться в боковом тренде накануне Дня Благодарения, сопровождалось относительной стабильностью на рынке гривневого ресурса. Во всяком случае, приподнявшиеся еще в понедельник к цифре 16,75/18,00% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo не покинули эту цифру, противореча заметному росту объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Меж тем, около 11.50 сказка про «зеленого бычка» закончилась – курс доллара на межбанке упало к 27,75/27,76 UAH/USD, а появившийся на рынке регулятор начал выкупать СКВ по 27,76 UAH/USD с платформы Matching.



Пополудни, к 12.07 на межбанке незначительные перемены и символический отскок курса «американца» до 27,755/27,765 UAH/USD как результат действий регулятора. На указанное время рынок в балансе.



Тем временем пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который вырос на 1,03 коп., составив 27,7776 UAH/USD.

Динамика этого индикатора дает основание на вероятность реализации нашего «шуточного» прогноза о сохранении пребывания рынка «зеленого» безнала в боковом тренде, но, в противовес вторничному откату на 0,09 коп., аналогичный по размеру микротскок.



По состоянию на 12.46 на межбанке обозначился «очередной» боковой тренд – котировки доллара не покинули отметку 27,755/27,765 UAH/USD в сопровождении равновесия покупок и продаж.



Регулятор покинул рынок, прекратив скупку «лишнего» доллара, позволив последнему около 13.10 совершить еще одну «микропросадку», консолидировавшись на отметке 27,75/27,76 UAH/USD и на время обеденного перерыва отказавшись от курсовой динамики.



На этой цифре участники межбанка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром среды (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 21 ноября с уровней: доллар – 27,80/28,05 UAH/USD, евро – 31,50/32,05 UAH/EUR, рубль - 0,388/0,430 UAH/RUB.



По сравнению с открытием вторника, доллар по спросу и по предложению не изменился.



Евро по сравнению с 20 ноября по спросу и по предложению не претерпел изменений.



Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 20 ноября по обеим позициям не изменился.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду просело до отметки $1,1370, повысившись до $1,1393 на закрытии азиатской сессии форекса и снова подскочив к $1,1398 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 21 ноября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,90/27,98 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос просел на 2,0-3,0 коп. предложение потеряло 1,0 коп.), евро – 31,70/31,93 UAH/EUR (по сравнению с открытием 20 ноября спрос упал на 15,0-20,0 коп., офера потеряли 10,0-12,0 коп.), рубль - 0,417/0,422 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 21 ноября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в равновесии спроса и предложения. Обороты невысокие.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,90/27,98 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос просел на 2,0-3,0 коп. предложение потеряло 1,0 коп.), евро – 31,70/31,93 UAH/EUR (по сравнению с открытием 20 ноября спрос упал на 15,0-20,0 коп., офера потеряли 10,0-12,0 коп.), рубль - 0,417/0,422 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 21 ноября в оптовом сегменте рынка Днепра нечастые реальные сделки проходили в балансе.



На 11.55 столичные валютчики-оптовики «неформалы» сузили спред действующих цен в паре доллар-гривня, оставив без изменений котировки евро: 27,92/27,95 UAH/USD, евро – 31,65-70/31,85-90 UAH/EUR. На моменте в городе равновесие спроса и оферов. Обороты низкие, клиент пассивный.



По состоянию на 11.56 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранившихся без изменения цен открытия на фоне пролонгации двусторонней торговли розничными партиями валюты: 27,92/27,98 UAH/USD, евро – 31,75/31,90 UAH/EUR, рубль 0,418/0,421 UAH/RUB.



Около 11.54 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня

Сузили спред, приподняв биды из-за проблем с «приносом». В остальном без перемен: 27,93/27,98 UAH/USD, евро – 31,72/31,93 UAH/EUR, рубль 0,417/0,422 UAH/RUB.



К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня с низкой ликвидностью.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в среду в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 21 ноября по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 27,90/27,98 UAH/USD, евро – 31,80/31,95 UAH/EUR, рубль - 0,419/0,421 UAH/RUB, Киев опт 27,90-91/27,95-96 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 27,90-91/27,95-96 UAH/USD, евро (опт) 31,75/31,90 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 31,75/31,90 UAH/EUR; Хмельницкий – 27,85/28,00 UAH/USD, евро – 31,55/31,80 UAH/EUR, рубль - 0,405/0,420 RUB/USD, Одесса – опт 27,91/27,96 UAH/USD, розница – 27,88/28,00 UAH/USD; Запорожье – 27,90/27,98 UAH/USD; евро – 31,75/31,90 UAH/EUR, рубль - 0,418/0,421 RUB/USD.



Выросший к среде приток экспортной выручки и-за рубежа, 50% которой подлежало обязательной продаже, еще до полудня на украинском валютном межбанке обеспечил нисходящий тренд в безналичной пары доллар-гривня. Справедливости ради стоит отметить небезуспешные попытки экспортеров превентивно взвинтить цену «американца»», на пике которой и произошли многие продажи СКВ, обеспечив повышение справочного курса доллара на 1,03 коп. и заложив фундамент миниотскока средневзвешенного курса СКВ по итогам среды, сохраняющего, тем не менее, пребывание рынка «зеленого» безнала в «боковике». Однако затем лавина оферов опрокинула рынок, заставив вмешаться в ход торгов регулятора, который, спасая доллар, выкупил часть «лишней» валюты. В этом контексте нелишне заметить, что, несмотря на признаки расширения, о котором дала понять динамика остатков в нацвалюте на коррсчетах НБУ, гривни все-таки не хватает, и это играет против доллара.



На ближайших торгах «американец» на межбанке будет торговаться валютированием tom или «завтра» из-за выходного дня в США. Думается, по этой причине обстановка на торгах межбанка 21-го была довольно напряженной.

Полагаю, транзитом через «скучный» четверг, нынешний довольно «нетвердый» «бычий» тренд безналичного «американца» в пятницу из-за падения предложения экспортной выручки по причине Дня благодарения в США 22-го, «зеленые быки» валютного межбанка наконец-то обретут уверенность, обеспечив реальный рост курса СКВ. С тем, чтобы в первой половине новой недели, получив двойную порцию отложенных оферов валюты, временно покинуть рынок, передав эстафету «медведям».



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