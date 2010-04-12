Forum написав:Вкладчик1234 Именно на это сейчас всё и рассчитано. Бакс скупается неделями при нулевой продаже. И делается вид стабильности в преддефолтном состоянии страны. Но нельзя вечно печатать туалетную бумагу и скупать за неё деньги- это нонсенс! И очень скоро это отрыгнётся... в экономическом, и так же в последствии и в политическом плане. Витёк уже игрался с такой схемой.
Глупости. Если бы кто-то "печатать туалетную бумагу и скупать за неё деньги", то курс бы рос. А так, НБУ скупает излишки, в немалых объемах, чтобы избежать сильного укрепления, да еще и в конце осени. Да, "преддефолтное состояние", однозначно!)) И это еще не учитывается долларовый навес придержанной экспортерами выручки Все ждут зиму) В том числе и я. Как я ранее писал, в этом году решил подготовить 5к для тестового слива, планировал сливаться частями в середине декабря и середине января, но теперь про декабрь уже не уверен. Так что, баксодержателям лишь и остается что пытаться запугать оленей очередными выдуманными страшилками