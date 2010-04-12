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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6826682768286829

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 936
1. Нет сбережений в валюте
10%
94
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
130
5. более 75%
64%
596
Всього голосів : 936
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 14:27

Re: Валютный рынок в контексте

..... шо тут? - доляр падає, а майже всі сумують з цього приводу? :D
.... нічого, прийде дУля і нас врятує! :lol: :mrgreen:
- ну не брехунцю ж доручати знову нашу Неньку! ("війну за два тижні") :shock:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 14:39

  Alex2006 написав:
  Forum написав:Вкладчик1234 Именно на это сейчас всё и рассчитано. Бакс скупается неделями при нулевой продаже. И делается вид стабильности в преддефолтном состоянии страны. Но нельзя вечно печатать туалетную бумагу и скупать за неё деньги- это нонсенс! И очень скоро это отрыгнётся... в экономическом, и так же в последствии и в политическом плане. Витёк уже игрался с такой схемой.

Глупости. Если бы кто-то "печатать туалетную бумагу и скупать за неё деньги", то курс бы рос. А так, НБУ скупает излишки, в немалых объемах, чтобы избежать сильного укрепления, да еще и в конце осени. Да, "преддефолтное состояние", однозначно!)) И это еще не учитывается долларовый навес придержанной экспортерами выручки :) Все ждут зиму) В том числе и я. Как я ранее писал, в этом году решил подготовить 5к для тестового слива, планировал сливаться частями в середине декабря и середине января, но теперь про декабрь уже не уверен. Так что, баксодержателям лишь и остается что пытаться запугать оленей очередными выдуманными страшилками :)

А може не потрібно рвати папірці з накресленими планами ?? Тут злі язики вперто нашіптують недолугу і шкідливу думку щодо перспективи падіння курсу гривні до кінця поточного року: https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =3&theater
https://etcetera.media/tsenyi-na-neft-u ... n_get_more
То куди бігти нам, простим людям з гривневою наволочкою ?? )))
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