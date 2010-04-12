Додано: Сер 21 лис, 2018 15:58

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, символически укрепившийся во вторник относительно доллара на 0,09 коп., на торгах среды незначительно понизился на 1,10 коп., оказавшись на уровне 27,7749 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 21-го справочный промежуточный курс доллара, прибавив 1,03 коп., составил 27,7776 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 21 ноября с уровней предыдущего закрытия 27,735/27,760 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.05, выйдя в реальную сферу, СКВ на межбанке выросла в цене, составив 27,77/27,80 UAH/USD. Эти курсы «американец» не покидал до 11.00 Киева, когда, восходящий тренд пары доллар-гривня сменился ситуативной стабильностью, позволившей «американцу» сузить спред своих цен до 27,785/27,795, одновременно дав старт коррекции, которая спустя 13 минут понизила курс доллара до 27,78/27,79 UAH/USD. Выросшая динамика отката уронила цену «американца» по состоянию на 11.35 до 27,75/27,76 UAH/USD, заставив регулятор появиться на межбанке , выкупая долларовую ликвидность с платформы Matching по 27,76 UAH/USD.



Это на время остановило коррекцию курса СКВ и даже приподняло ее курс около полудня до 27,755/27,765 UAH/USD.



«Анатомия» случившейся смены настроения на межбанке хорошо знакома с более ранних сессий. Как известно, к среде заметно растет приток экспортной выручки, половину которого надо обязательно продать на межбанке. Экспортеры, получив «на руки» СКВ, решили перед обязательными ее продажами превентивно повысить курс мелколотовыми бидами на открытии сессии. Это им удалось. К 11.00, убедившись, что курс прекратил рост, достигнув максимума, стартовали продажи, оказавшиеся настолько интенсивными, что вынудили вмешаться в ход торгов регулятора. Заметим, что в начале продаж цена СКВ снижалась очень медленно – на офера экспортеров находились покупатели, у которых появилась для этого гривня. Рост остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 45 585,9 млн. грн. к отметке 51 718,5 грн. это подтвердил. Интенсивность сделок во время приподнявшейся цены СКВ обеспечило рост средневзвешенного курса доллара в эту среду.

Необходимо заметить, что динамика процесса катализировалась канунами дня благодарения в США, из-за которого ближайшая сессия межбанка по доллару будет проходить в непопулярном у нас режиме валютирования tom или «завтра». Поэтому, опасаясь пятничного более заметного подорожания доллара из-за падения притока экспортной выручки (22-го в США выходной), импортеры охотно покупали доллар 21-го.



Меж тем около 13.00 регулятор покинул рынок, где возобновилась коррекция американца, снова упавшего к 27,75/27,76 UAH/USD. С 14.35 на опустевшем рынке доллар, сохранив нисходящий тренд, оказался на цифре 27,735/27,755 UAH/USD.



Эти уровни цен СКВ оставались действующими на пустеющем межбанке до самого финиша сессии.



Большинство сделок на межбанке в среду, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,7749 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 1,04% с 28,0672 UAH/USD до 27,7749 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 21 ноября гривня overnight котировалась банками по 16,75/18,00% годовых (с 12.10 Киева - 16,50/18,00 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 21 ноября, сменив «медвежий» тренд на «бычий», символически прибавил в цене по следующим причинам.



Во-первых, выросший к среде приток внешнеторговой выручки, половину которой требовалось реализовать на рынке, экспортеры решили продать подороже, превентивно подняв курс СКВ на старте сессии.



Во-вторых, выросшая гривневая ликвидность и небезосновательные ожидания импортеров более заметного подорожания доллара к пятнице, когда из-за неработающих в США банков упадут поступления СКВ на счета экспортеров, охотно приобретали немного выросшие в цене доллары в эту среду.



В-третьих, расширение гривневой ликвидности после завершения фискального периода дала возможность покупок СКВ на межбанке.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 21 ноября повысились.



Во-первых, на рынке наблюдался ассортимент настроений: от доминирования спроса на старте торгов доя преобладания оферов после 11.05 Киева.



Во-вторых, заметную часть времени сессии пара доллар-гривня на межбанке пребывала в равновесии покупок и продаж в сопровождении ситуативной стабильности.



В-третьих, к среде заметно растет приток экспортной выручки из-за рубежа часть которой надо обязательно реализовать. И на эту выручку находились покупатели.



В-четвертых, в торгах 21-го принимал участие регулятор, выкупая «лишнюю» СКВ с платформы Matchingп, внося свою лепту в общий рост ликвидности.





Дата: 21 ноября 2018 г. 16.31



Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:



$ - 27,94/28,00 UAH/USD (с утра – 27,90/27,98 UAH/USD, к полудню - 27,93/27,98 UAH/USD)

€ – 31,73/31,90 UAH/EUR (с утра – 31,70/31,93 UAH/EUR, к полудню - 31,72/31,93 UAH/EUR)

RUB – 0,418/0,423 UAH/RUB (с утра - 0,417/0,422 UAH/RUB, к полудню - 0,417/0,422 UAH/RUB).



Рынок наличных Днепра начал торги среды в условиях относительного зыбкого равновесия спроса и предложения на фоне низкой торговой активности. Это равновесие в дополуденную часть сессии пришлось обеспечивать «ценовой поддержкой» из-за появившихся на старте торгов межбанка «зеленых быков», а также падению клиентского «приноса». Устраняя эти проблемы, дилеры Днепра приподняли биды «американца». Этого также требовали мероприятия по выравниванию рынка в баланс.



Около 11.54 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня

Сузили спред, приподняв биды из-за проблем с «приносом». В остальном без перемен: 27,93/27,98 UAH/USD, евро – 31,72/31,93 UAH/EUR, рубль 0,417/0,422 UAH/RUB.



К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня с низкой ликвидностью.



В дальнейшем, после обеда, валютчики Днепра сохранили восходящий тренд в паре доллар-гривня из-за вернувшихся проблем с клиентскими оферами валюты.



Сохранившийся по итогам дня баланс спрос/предложение способствовал некоторому прогрессу на участке ликвидности – обороты, заслужив от оптовиков наличного рынка Днепра «четверку с минусом», немного улучшили показатели предыдущей сессии.



Дата: 21 ноября 2018 г. 16.13

Рынок наличных Киева



Опт и мелкий опт («неформал»)



$ 27,92/27,96 UAH/USD (с утра 27,90-91/27,95-96 UAH/USD, к полудню 27,92/27,96 UAH/USD)

€ 31,80/31,92 UAH/EUR (с утра 31,75/31,90 UAH/EUR, к полудню 31,65-70/31,85-90 UAH/EUR)



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 21 ноября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики успевали за рынком. В городе пасмурная погода, легкий морозец.



До полудня киевские «неформалы» наличного рынка попытались «расшевелить» потенциальных клиентов сужением спреда в паре доллар-гривня. Эту операцию им позволяло реализовать текущее равновесие покупок и продаж на фоне «вялой» торговой активности.



На 11.55 столичные валютчики-оптовики «неформалы» сузили спред действующих цен в паре доллар-гривня, оставив без изменений котировки евро: 27,92/27,95 UAH/USD, евро – 31,65-70/31,85-90 UAH/EUR. На моменте в городе равновесие спроса и оферов. Обороты низкие, клиент пассивный.



После обеда установившееся равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня сохранилось, позволив киевским валютчикам не изменять цены доллара с полудня.



В отличие от предыдущей сессии, сложившийся к закрытию торгов в столице баланс спроса и оферов, не спас местный рынок наличных от потерь – обороты, заслужив от «неформалов» Киева «тройку», понизили показатели предыдущей сессии.



Дата: 21 ноября 2018 г. 16.34



Рынок Запорожья, опт:



$ - 27,92/27,98 UAH/USD (с утра - 27,92/27,98 UAH/USD, к полудню – 27,92/27,98 UAH/USD)

€ – 31,75/31,90 UAH/EUR (с утра – 31,80/32,05 UAH/EUR, к полудню – 31,75/32,00 UAH/EUR)

RUB – 0,418/0,421 UAH/RUB (с утра - 0,418/0,422 UAH/RUB, к полудню 0,418/0,422 UAH/RUB).



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях сбалансированной торговли розничными партиями валюты. Оптовые сделки отсутствуют.



В период до полудня на рынке города сохранялась равновесная торговля незначительными партиями валюты, позволяя местным дилерам не ревизовать действующие цены.



По состоянию на 11.56 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранившихся без изменения цен открытия на фоне пролонгации двусторонней торговли розничными партиями валюты: 27,92/27,98 UAH/USD, евро – 31,75/31,90 UAH/EUR, рубль 0,418/0,421 UAH/RUB.



После обеда на рынке Запорожья клиентские предложения валюты стали более агрессивными, перекосив в результате рынок в сторону «приноса».



Этот перекос рынка пары доллар-гривня не повредил итоговую ликвидность – обороты, заслужив от валютчиков Запорожья «четверку», улучшили «посредственные» показатели предыдущей сессии.



Дата: 21 ноября 2018 г. на 16.04



Рынок Харькова, неформальный опт



$ - 27,96/28,00 UAH/USD (с утра - 27,90/27,98 UAH/USD, к полудню - 27,95/28,00 UAH/USD)

€ – 31,80/31,95 UAH/EUR (с утра – 31,80/31,95 UAH/EUR, к полудню - 31,80/31,95 UAH/EUR)

RUB 0,419/0,421 UAH/RUB (с утра - 0,419/0,421 UAH/RUB, к полудню - 0,419/0,421 UAH/RUB)



US

