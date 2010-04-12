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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6828682968306831>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 936
1. Нет сбережений в валюте
10%
94
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
130
5. более 75%
64%
596
Всього голосів : 936
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 19:21

Спасибо только что установил.
Без похода в отделение....
Слава Украине! Слава Героям! Слава Нации! Смерть врагам!
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 19:34

  Vadim V написав:
  ihorsic написав:Подскажите как получить электронную подпись в ПриватБанке. Подскажите пожалуйста срочно нужно. Если можно пошагово

ИДИТЕ ! в ближайшее отделение !С документами.

+ телефон
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 19:59

Снился мне вот сон типа я штуцер $ собрался купить. Прохожу я мимо толи школы толи больнички тут меня сосед зовет с какимто абреком. Говорит - металл пи**, помоги через забор перекинуть. Ну я морозился но в итоге пришлось заняться. После потянули его на пункт приема нормально так сдали по деньгам удивили. Дальше какаято симпатичная подруга нарисовалась и мы с ней пошли к ней домой, а там ... пропустим эту часть. В итоге как я понял добрался я до обменки лишь на следующий день или два. Спустился в подвальчик а там шо обстановка темно одна лампочка ватт на 20 и менятель в трусах и маечке сам килограмм 150 сидит на микро табуреточке жуликоватый такой сразу мне непонравился. Ну както чтото там наменяли в этой темноте. Тут раз стою я уже на улице и начал франклинов рассматривать а тамм не десять их а девять всего, и такие они мятые перемятые затертые что ну вообще хлам.
Есть у кого идеи как это растолковать? Это если сейчас куплю то потеряю, или наоборот если промедлю? :evil:
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 20:02

  ребе Нок написав:Есть у кого идеи как это растолковать? Это если сейчас куплю то потеряю, или наоборот если промедлю?

Это значит "keep calm, и покупай доллары не отвлекаясь ни на что".

Там наверно недосмотрел продолжение: позже оказалось, что подруга обнесла на бабки. И главный герой умер от "болезней передающихся половым путём".

Мораль: если бы по плану пошёл и купил баксы в ПУМБе или Сбере новыми синими купюрами с номерами по порядку - то и горя бы не знал. Но решил найти себе приключений на 5 точку
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 20:06

Вкладчик1234 ответил за пару минут, а я тут день мучаюсь как понять :lol:
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 20:18

  ребе Нок написав:Снился мне вот сон типа я штуцер $ собрался купить. Прохожу я мимо толи школы толи больнички тут меня сосед зовет с какимто абреком. Говорит - металл пи**, помоги через забор перекинуть. Ну я морозился но в итоге пришлось заняться. После потянули его на пункт приема нормально так сдали по деньгам удивили. Дальше какаято симпатичная подруга нарисовалась и мы с ней пошли к ней домой, а там ... пропустим эту часть. В итоге как я понял добрался я до обменки лишь на следующий день или два. Спустился в подвальчик а там шо обстановка темно одна лампочка ватт на 20 и менятель в трусах и маечке сам килограмм 150 сидит на микро табуреточке жуликоватый такой сразу мне непонравился. Ну както чтото там наменяли в этой темноте. Тут раз стою я уже на улице и начал франклинов рассматривать а тамм не десять их а девять всего, и такие они мятые перемятые затертые что ну вообще хлам.
Есть у кого идеи как это растолковать? Это если сейчас куплю то потеряю, или наоборот если промедлю? :evil:


это к тому что:
1. Соучастие в краже карается кармой
2. "в трусах и маечке" - значит летом снова дно курса будет
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 20:26

Фунт опять возле минимумов. Взять немного что ли?
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 21:21

  Tolevas написав:Фунт опять возле минимумов. Взять немного что ли?


не понятно сколько для вас немного: 100-1000-5к-10к?

на неделе решил проверить есть ли фунты?

-в банках нет (из тех 3, кто поставил минимальный курс продажи),
но можно купить на текущий ("виртуальные"), но потом 1% за обналичку)-дешевле выходит в ПОВах

но сейчас не сезон(летом фунты были точно) и чтобы купить хотя бы 1к надо обойти 10-15 обменок
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 21:23

  Tolevas написав:Фунт опять возле минимумов. Взять немного что ли?
Зачем вам этот головняк?!
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 21:23

  Tolevas написав:Фунт опять возле минимумов. Взять немного что ли?


фунт однозначно будет ниже текущих , как минимум 1,270-1,268 (возможно и ниже)
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
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