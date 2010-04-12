Додано: Сер 21 лис, 2018 19:59

Снился мне вот сон типа я штуцер $ собрался купить. Прохожу я мимо толи школы толи больнички тут меня сосед зовет с какимто абреком. Говорит - металл пи**, помоги через забор перекинуть. Ну я морозился но в итоге пришлось заняться. После потянули его на пункт приема нормально так сдали по деньгам удивили. Дальше какаято симпатичная подруга нарисовалась и мы с ней пошли к ней домой, а там ... пропустим эту часть. В итоге как я понял добрался я до обменки лишь на следующий день или два. Спустился в подвальчик а там шо обстановка темно одна лампочка ватт на 20 и менятель в трусах и маечке сам килограмм 150 сидит на микро табуреточке жуликоватый такой сразу мне непонравился. Ну както чтото там наменяли в этой темноте. Тут раз стою я уже на улице и начал франклинов рассматривать а тамм не десять их а девять всего, и такие они мятые перемятые затертые что ну вообще хлам.Есть у кого идеи как это растолковать? Это если сейчас куплю то потеряю, или наоборот если промедлю?