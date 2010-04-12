Спасибо только что установил.
Без похода в отделение....
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 21 лис, 2018 19:21
Спасибо только что установил.
Без похода в отделение....
Слава Украине! Слава Героям! Слава Нации! Смерть врагам!
Додано: Сер 21 лис, 2018 19:34
+ телефон
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Сер 21 лис, 2018 19:59
Снился мне вот сон типа я штуцер $ собрался купить. Прохожу я мимо толи школы толи больнички тут меня сосед зовет с какимто абреком. Говорит - металл пи**, помоги через забор перекинуть. Ну я морозился но в итоге пришлось заняться. После потянули его на пункт приема нормально так сдали по деньгам удивили. Дальше какаято симпатичная подруга нарисовалась и мы с ней пошли к ней домой, а там ... пропустим эту часть. В итоге как я понял добрался я до обменки лишь на следующий день или два. Спустился в подвальчик а там шо обстановка темно одна лампочка ватт на 20 и менятель в трусах и маечке сам килограмм 150 сидит на микро табуреточке жуликоватый такой сразу мне непонравился. Ну както чтото там наменяли в этой темноте. Тут раз стою я уже на улице и начал франклинов рассматривать а тамм не десять их а девять всего, и такие они мятые перемятые затертые что ну вообще хлам.
Есть у кого идеи как это растолковать? Это если сейчас куплю то потеряю, или наоборот если промедлю?
ДС мне друг, но истина дороже
Додано: Сер 21 лис, 2018 20:02
Это значит "keep calm, и покупай доллары не отвлекаясь ни на что".
Там наверно недосмотрел продолжение: позже оказалось, что подруга обнесла на бабки. И главный герой умер от "болезней передающихся половым путём".
Мораль: если бы по плану пошёл и купил баксы в ПУМБе или Сбере новыми синими купюрами с номерами по порядку - то и горя бы не знал. Но решил найти себе приключений на 5 точку
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 21 лис, 2018 20:06
Вкладчик1234 ответил за пару минут, а я тут день мучаюсь как понять
ДС мне друг, но истина дороже
Додано: Сер 21 лис, 2018 20:18
это к тому что:
1. Соучастие в краже карается кармой
2. "в трусах и маечке" - значит летом снова дно курса будет
Додано: Сер 21 лис, 2018 21:21
не понятно сколько для вас немного: 100-1000-5к-10к?
на неделе решил проверить есть ли фунты?
-в банках нет (из тех 3, кто поставил минимальный курс продажи),
но можно купить на текущий ("виртуальные"), но потом 1% за обналичку)-дешевле выходит в ПОВах
но сейчас не сезон(летом фунты были точно) и чтобы купить хотя бы 1к надо обойти 10-15 обменок
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
Додано: Сер 21 лис, 2018 21:23
Додано: Сер 21 лис, 2018 21:23
фунт однозначно будет ниже текущих , как минимум 1,270-1,268 (возможно и ниже)
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
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