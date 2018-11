Додано: Сер 21 лис, 2018 22:13

дядя Caша написав:

В частности, несмотря на возможное «смягчение» «ужесточения» монетарной политики ФРС (задержка повышения ставок или иные «маневры»), вышеозначенное падение аппетита к риску может заставить инвесторов «прятаться» в американские облигации или просто в долларовый кэш, что обеспечит укрепление валюты США посредством более рыночных, а не «технических» (рост ставок ФРС) рычагов.



Мда, политика "смягчения ужесточения" сейчас, пожалуй, не повредит ни США, ни тем более ЕС и Азии - рынки уж очень болезненно принимают дорогой доллар.Federal Reserve Chairman Jerome Powell and his colleagues are likely to turn more wary about marching interest rates higher after delivering a widely anticipated quarter percentage-point increase in December.Prospects for slowing global economic growth, fading U.S. fiscal stimulus and volatile financial markets all argue for more caution once officials lift rates next month near or into neutral territory, where policy neither spurs nor reins in economic activity