Додано: Сер 21 лис, 2018 21:27

Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.



Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, символически укрепившийся во вторник относительно доллара на 0,09 коп., на торгах среды незначительно понизился на 1,10 коп., оказавшись на уровне 27,7749 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 21-го справочный промежуточный курс доллара, прибавив 1,03 коп., составил 27,7776 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА началась 21 ноября с уровней предыдущего закрытия 27,735/27,760 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.05, выйдя в реальную сферу, СКВ на МЕЖБАНКЕ выросла в цене, составив 27,77/27,80 UAH/USD. Эти курсы «американец» не покидал до 11.00 Киева, когда, восходящий тренд пары доллар-гривня сменился ситуативной стабильностью, позволившей «американцу» сузить спред своих цен до 27,785/27,795, одновременно дав старт коррекции, которая спустя 13 минут понизила курс доллара до 27,78/27,79 UAH/USD. Выросшая динамика отката уронила цену «американца» по состоянию на 11.35 до 27,75/27,76 UAH/USD, заставив регулятор появиться на МЕЖБАНКЕ , выкупая долларовую ликвидность с платформы Matching по 27,76 UAH/USD.



Это на время остановило коррекцию курса СКВ и даже приподняло ее курс около полудня до 27,755/27,765 UAH/USD.



«Анатомия» случившейся смены настроения на межбанке хорошо знакома с более ранних сессий. Как известно, к среде заметно растет приток экспортной выручки, половину которого надо обязательно продать на межбанке. Экспортеры, получив «на руки» СКВ, решили перед обязательными ее продажами превентивно повысить курс мелколотовыми бидами на открытии сессии. Это им удалось. К 11.00, убедившись, что курс прекратил рост, достигнув максимума, стартовали продажи, оказавшиеся настолько интенсивными, что вынудили вмешаться в ход торгов регулятора. Заметим, что в начале продаж цена СКВ снижалась очень медленно – на офера экспортеров находились покупатели, у которых появилась для этого гривня. Рост остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 45 585,9 млн. грн. к отметке 51 718,5 грн. это подтвердил. Интенсивность сделок во время приподнявшейся цены СКВ обеспечило рост средневзвешенного курса доллара в эту среду.

Необходимо заметить, что динамика процесса катализировалась канунами дня благодарения в США, из-за которого ближайшая сессия межбанка по доллару будет проходить в непопулярном у нас режиме валютирования tom или «завтра». Поэтому, опасаясь пятничного более заметного подорожания доллара из-за падения притока экспортной выручки (22-го в США выходной), импортеры охотно покупали доллар 21-го.



Меж тем около 13.00 регулятор покинул рынок, где возобновилась коррекция американца, снова упавшего к 27,75/27,76 UAH/USD. С 14.35 на опустевшем рынке доллар, сохранив нисходящий тренд, оказался на цифре 27,735/27,755 UAH/USD.



Эти уровни цен СКВ оставались действующими на пустеющем МЕЖБАНКЕ до самого финиша сессии.



Большинство сделок на МЕЖБАНКЕ в среду, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,7749 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ повысился на 1,04% с 28,0672 UAH/USD до 27,7749 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 21 ноября гривня overnight котировалась банками по 16,75/18,00% годовых (с 12.10 Киева - 16,50/18,00 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 21 ноября, сменив «медвежий» тренд на «бычий», символически прибавил в цене по следующим причинам.



Во-первых, выросший к среде приток внешнеторговой выручки, половину которой требовалось реализовать на рынке, экспортеры решили продать подороже, превентивно подняв курс СКВ на старте сессии.



Во-вторых, выросшая гривневая ликвидность и небезосновательные ожидания импортеров более заметного подорожания доллара к пятнице, когда из-за неработающих в США банков упадут поступления СКВ на счета экспортеров, охотно приобретали немного выросшие в цене доллары в эту среду.



В-третьих, расширение гривневой ликвидности после завершения фискального периода дала возможность покупок СКВ на межбанке.



Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 21 ноября повысились.



Во-первых, на рынке наблюдался ассортимент настроений: от доминирования спроса на старте торгов доя преобладания оферов после 11.05 Киева.



Во-вторых, заметную часть времени сессии пара доллар-гривня на межбанке пребывала в равновесии покупок и продаж в сопровождении ситуативной стабильности.



В-третьих, к среде заметно растет приток экспортной выручки из-за рубежа часть которой надо обязательно реализовать. И на эту выручку находились покупатели.



В-четвертых, в торгах 21-го принимал участие регулятор, выкупая «лишнюю» СКВ с платформы Matching, внося свою лепту в общий рост ликвидности и пополнив свои «закрома» на $20,0 млн.



За исключением Запорожья, рынок которого продемонстрировал завидную внутридневную стабильность цен, в других системных центрах валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Одесса и Крыжополь) к вечеру среды цены в паре доллар-гривня немного выросли. «На поверхности» лежит возможная причина такой динамики – копеечное повышение средневзвешенного курса безналичного доллара. Однако, представляется, главная причина этого роста – проблемы с клиентским «приносом» валюты в ОП «неформального» рынка, а также вероятные ожидания грядущего (высоковероятно, в пятницу, 23-го) подорожания безналичного «американца» на более значительную цифру.



В этом отношении запорожским валютчикам «повезло» - у них после обеда активизировался клиентский «принос», в конечном счете, даже перекосивший рынок. Это уберегло «доллар по-запорожски» от внутридневного роста.



Опять же, за исключением Запорожья, рынки остальных населенных пунктов завершили торги среды в балансе.

Последний, в свою очередь, обеспечил некоторый прогресс на участке ликвидности, несмотря на «бычий» тренд пары доллар-гривня. В этом подвели лишь киевские валютчики, рапортовавшие о снижении ликвидности сессии 21-го.



В течение среды позиция «спрос» наличного «неформального» доллара либо не изменилась (Запорожье), либо прибавила 1,0-6,0 коп. (лидировал в росте Харьков). Офера «американца» либо не изменились (Запорожье, Киев), либо выросли на 2,0 коп.



По сравнению с закрытием вторника биды «неформального» наличного «американца» либо не изменились (Запорожье, Днепр), либо выросла на 2,0-4,0 коп. (Киев), либо потеряла 1,0-2,0 коп. (Харьков, Одесса, Крыжополь). Позиция «предложение» либо выросла на 1,0-3,0 коп. (Днепр, Киев), либо потеряла 1,0-2,0 коп. (Харьков, Запорожье, Одесса).



Сводку с торгов наличного «неформального» рынка за среду вряд ли можно использовать в качестве «эмпирического прогноза» для ближайшей сессии валютного межбанка. 22 ноября в Украине будет работаться безналичный доллара в непопулярном у нас режиме валютирования tom или «завтра». Кроме того, из-за выходного дня в США дальнейшие сессии межбанка окажутся под воздействием этого «рваного» ритма, снизив рыночную объективность.



Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 21 ноября в общих чертах отражает картину среды на украинском рынке наличных.



На рынке Днепра мы и сосредоточимся. Итак, по порядку.



Торги 21 ноября в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 27,94/28,00 UAH/USD, евро – 31,73/31,90 UAH/EUR, рубль – 0,418/0,423 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги среды в условиях относительного зыбкого равновесия спроса и предложения на фоне низкой торговой активности. Это равновесие в дополуденную часть сессии пришлось обеспечивать «ценовой поддержкой» из-за появившихся на старте торгов межбанка «зеленых быков», а также падению клиентского «приноса». Устраняя эти проблемы, дилеры Днепра приподняли биды «американца». Этого также требовали мероприятия по выравниванию рынка в баланс.



Около 11.54 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня

Сузили спред, приподняв биды из-за проблем с «приносом». В остальном без перемен: 27,93/27,98 UAH/USD, евро – 31,72/31,93 UAH/EUR, рубль 0,417/0,422 UAH/RUB.



К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня с низкой ликвидностью.



В дальнейшем, после обеда, валютчики Днепра сохранили восходящий тренд в паре доллар-гривня из-за вернувшихся проблем с клиентскими оферами валюты.



Сохранившийся по итогам дня баланс спрос/предложение способствовал некоторому прогрессу на участке ликвидности – обороты, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы наличного рынка Днепра «четверку», немного улучшили показатели предыдущей сессии.



В течение 21 ноября биды наличного «неформального» розничного доллара в Днепре выросли на 4,0 коп., офера прибавили 2,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием вторника биды наличного розничного и мелкооптового «неформального» доллара в Днепре не изменились, офера стали выше на 2,0-3,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровского «неформального» рынка наличных уместны и для оптового сегмента, долларовые торги среды в котором завершились уровнями 27,94/28,00 UAH/USD.



Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию 21-го в низколиквидном и низколиквидном равновесии покупок и продаж, и этот баланс нуждался в ценовой поддержке из-за стартовавшего с самого открытия восходящего тренда на рынке «зеленого» безнала. «Зеленые быки» межбанка встревожили потенциальных клиентов нашего опта, вызвав «пересыхание» ручейка клиентского «приноса». Клиентов, начавших «придержку» валюты можно понять: они ожидали дальнейшего подорожания СКВ, не торопясь расставаться с долларами по текущему курсу. Для них оптовики Днепра приподняли биды котировок «американца», вослед за которыми вверх потянулись и офера.



К полудню в оптовом сегменте вследствие этих операций действовали новые цены: 27,93/27,98 UAH/USD, евро – 31,72/31,93 UAH/EUR, рубль 0,417/0,422 UAH/RUB.



На 12.10 в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня с невысокой ликвидностью.



В дальнейшем, после обеда, валютчики Днепра сохранили восходящий тренд в паре доллар-гривня из-за вернувшихся проблем с клиентским «приносом» валюты.



Этих операций требовало также выравнивание рынка в баланс спрос/предложение.

Последний удалось сберечь до самого финиша торгов, и это, по всей видимости, способствовало некоторому улучшению на участке оборотов – ликвидность, заслужив по итогам среды от оптовиков Днепра «четверку с минусом», улучшила показатели

показателей предыдущей сессии.



На протяжении 21 ноября биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре выросли на 4,0 коп., офера стали выше 2,0 коп.



По сравнению с закрытием 20 ноября позиция «спрос» оптового «неформального» наличного доллара в Днепре не изменилась, предложение поднялось на 2,0-3,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 21 ноября уровнями 31,73/31,90 UAH/EUR, констатировав в течение среды трехкопеечный рост бидов на фоне такого же падения оферов.



По сравнению с закрытием вторника биды оптового наличного евро в Днепре понизились на 2,0 коп., офера потеряли 5,0 коп.



Как и прежде, дилеры-«неформалы» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов в течение 21-го большую часть внимания уделяли более ликвидной и популярной в Украине паре доллар-гривня, ревизуя ее цену в соответствии с настроениями клиентов, а также в рамках мероприятий по выравниванию рынков.



Дилеров больше заботило состояние дел в паре доллар-гривня, чем в наличном евро. Последний, со слов валютчиков Днепра, 21-го практически перестал интересовать посетителей ОП.



Укажем, что, как и ранее, высокая волатильность в паре евро-доллар на мировом рынке forex удерживала как дилеров наличного рынка, так и их клиентов от объемных операций с наличным евро. Иначе говоря, клиенты наличного рынка, как, впрочем, и дилеры избегали объемных операций с этой «неспокойной» валютой.

Еще в понедельник евро в паре с долларом на мировом рынке forex динамично рос, во вторник отправившись вниз, в обратный путь, а в течение среды никак не мог выбрать «азимут» дальнейшего движения. Понятное дело, что такой валютой никто связываться не станет. Так что вышеприведенная сводка в значительной степени является индикативной. Не освобождая нас от более-менее подробного анализа этого сектора валютного рынка.



Поэтому нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в среду (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с $1,1381 к $1,1393, прибавив в течение этого промежутка времени символические 12 пунктов.



Полагаю, наши дилеры, в течение среды ограничившись симметричным сужением спреда в наличной паре евро-гривня, проигнорировали этот «привес».



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 21 ноября на азиатской сессии форекса с уровня $1,1370 пара евро-доллар до 08.00 Киева неспешно поднималась, сумев консолидироваться к началу европейской сессии рынка Forex в районе цифры $1,1395, ставшую впоследствии «базовой», относительно которой пара евро-доллар в течение европейских торгов совершала размашистые (в диапазоне $1,1375-1,1417) разнополярные колебания.



После 19.00 волатильность в паре евро-доллар угасла, а она, оказавшись в районе цифры $1,1390, не покидая до 20.44 Киева диапазон $1,1382-1,1402…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно и убедительно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Доллар США умеренно снижается к большинству мировых валют на европейской сессии рынка forex после роста накануне, при этом иена демонстрирует еще большее падение.



Курс евро к доллару вырос по состоянию на 15.35 Киева на 0,4%, до $1,1419 по сравнению с $1,1370 на закрытие предыдущей сессии, когда доллар подскочил на 0,73%.



Стоимость единой европейской валюты пребывала в районе 128,94 иены по сравнению со 128,22 иены в предыдущий рабочий день.



Курс доллара составляет ¥112,92 против ¥112,77 во вторник.



Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, снижается на 0,26%.



Во вторник доллар США значительно укрепился к большинству мировых валют и в особенности к валютам нефтедобывающих стран, включая канадский доллар и норвежскую крону (более чем на 1%). Нефть накануне подешевела более чем на 6%.



Евро проводит волатильную сессию в четверг на новостях из Италии. Сначала валюта росла на слухах, что вице-премьер страны Маттео Сальвини готов пересмотреть итальянский бюджет и пойти на уступки Брюсселю, затем нивелировала рост после того, как партия «Лига» опровергла эти сообщения.



Меж тем Еврокомиссия в среду обвинила Италию в серьезном несоответствии бюджета правилам Евросоюза, тем самым сделав первый шаг к штрафам в отношении правительства страны. При самом негативном исходе Евросоюз может наказать Италию за неподчинение бюджетным правилам ЕС штрафом в 0,2% ВВП.

Также трейдеры реагируют на новость о том, что число первичных заявок на пособия по безработице в США на прошлой неделе увеличилось на 3 тыс., до максимальных с конца июня 224 тыс.



Доллар теряет позиции на фоне возвращения аппетита к риску, в то время как рост евро теряет импульс, так как надежды на согласование бюджета между Италией и ЕС угасают после того, как комиссар ЕС Пьер Московичи сказал, что «очень серьезное» отклонение от правил должно быть устранено.



Индекс доллара USDX теряет в среду 0,22%, при этом доллар снижается против всех своих конкурентов по G10, за исключением иены.



Доллар слабеет после публикации аналитических исследований о том, что ФРС может приостановить цикл повышения ставок уже весной.



Кроме того, закрытие Шанхайского фондового индекса в «плюсе» также способствовало улучшению настроений инвесторов.



Доллар инициировал свое снижение после того, как данные показали, что заказы на товары длительного пользования упали сильнее прогноза, а недельные заявки на пособие по безработице выросли выше ожиданий. Дополнительные данные из США в среду включает индекс опережающих индикаторов за октябрь, продажи вторичного жилья и ноябрьское окончательное значение индекса настроений потребителей в США.



Пара евро-доллар растет на 0,27% до $1,1403 по состоянию на 16.30 Киева. Единая валюта первоначально была поддержана новостями о том, что заместитель премьер-министра Италии Маттео Сальвини открыт для пересмотра проекта бюджета. Партийные чиновники впоследствии отрицали, что Сальвини «прогнулся», а премьер-министр Джузеппе Конте добавил, что он убежден в том, что проект бюджета законен.



На состояние дел в паре евро-доллар 21-го влияют большие истекающие опционы между $1,1300 и $1,1500; примерно на ~ Є992 млн/ расположены опционы со страйком на $1,1400.



Леверидж-игроки, или, говоря попросту, спекулянты, по-прежнему готовы продавать евро на отскоках вверх, потому что их офера видны на $1,1440-50 и $1,1470-80.



Пара доллар-иена растет на 0,2% до ¥112,94 после достижения максимума сессии ¥113,15.



Спрос в паре евро-иена на фоне роста аппетита к риску сказался на главной паре.



Доллар парит над вершиной облака Ишимоку на ¥112,85 и возвращает опорную точку на ¥112,90; краткосрочная поддержка - ¥112,55/60. Курс, вероятно, будет зависеть от ряда крупных опционов, которые скоро истекают и которые разбросаны между ¥112,00 и ¥114,00. Примерно на ¥1,1 млрд. стоит опцион на ¥113,00.



Пара фунт-доллар растет на 0,2% до $1,2813, поскольку угроза отставки премьер-министра Великобритании Терезы Мэй немного ослабла; она вернется в Брюссель в среду для проведения дополнительных переговоров о Brexit.



Только приведенный тезис профильных гуру о том, что «спрос в паре евро-иена на фоне роста аппетита к риску сказался на главной паре», по-нашему мнению, имеем мало общего с сегодняшними реалиями в этом вопросе..



Дело в том, что аппетит к риску на финансовых рынках тает на глазах, делая ситуацию все более непредсказуемой. Надежды на «традиционное» ралли, которого многие инвесторы ожидали после промежуточных выборов в Конгресс США, не оправдались. Этому есть несколько причин, главной среди которых, учитывая корреляцию между глобальным индексом PMI и годовой динамикой индекса глобальных акций MSCI World, являются опасения по поводу замедления экономического роста или даже наступления глобальной рецессии.



Текущее состояние индекса PMI, один из самых популярных индикаторов экономической активности, лишен всяких признаков скорого улучшения, во всяком случае, вне США. В Германии, как и в Японии, темпы роста ВВП уже стали отрицательными, а индексы PMI Китая близки к уровням, более характерным для рецессии.

Отсутствует прогресс и в торговом споре между Китаем и США. Во вторник торговый представитель США Роберт Лайтхайзер обвинил Китай в незаконном использовании чужих технологий.



По оценкам МВФ, в краткосрочной перспективе из-за торговых конфликтов и ухудшения финансовых условий уровень ВВП в странах «большой двадцатки» может оказаться примерно на 0,6% ниже, чем в базовом сценарии; для развивающихся экономик этот эффект может составить до 1,1%.



Американская экономика по-прежнему демонстрирует высокие темпы роста, однако признаки замедления видны и здесь. Согласно модели GDPNow ФРБ Атланты, в текущем квартале рост реального ВВП США должен составить 2,5%.



Нелишне также отметить значительную коррекцию в акциях американских ETF-фондов сектора потребительских товаров «неповседневного спроса» (XLY US), что можно считать индикатором ухудшения ситуации на потребительском рынке.



Судя по всему, рынки начинают разворачиваться в сторону средних исторических значений, так что на среднесрочном горизонте инвестиции в акции будут показывать если не отрицательную, то в лучшем случае низкую доходность.



Индексы NASDAQ и NYFANG, а также котировки высокодоходных облигаций, поведение которых часто рассматривается в качестве индикатора приближающейся рецессии, опустились до новых минимумов.



Акции технологических компаний, раньше выступавшие «локомотивом» для фондового рынка, теперь толкают его вниз. Более широкий индекс Russell 2000 вот-вот пробьет вниз октябрьский минимум.



Вполне объективно назрела угроза того, что за 10%-й коррекцией, произошедшей на американском рынке акций в октябре, последует новый обвал котировок.



Цена нефти Brent достигла нового минимума, опустившись на 25% относительно пика в $87 , зафиксированного 03 октября.



Индекс сырьевых цен CRB обновил минимум этого года. Некоторые обозреватели говорят о сдвиге в психологии инвесторов, которые все меньше готовы «покупать на низах» и все охотнее начинают «продавать на подъеме». Денежные средства показывают более высокую доходность, чем акции или облигации.



Впрочем, одним лишь замедлением роста мировой экономики опасения инвесторов не ограничиваются. Не меньшую обеспокоенность вызывает, в частности, ситуация в еврозоне. Так, сегодня Еврокомиссия огласит свои рекомендации касательно проекта бюджета Италии, которые власти страны, скорее всего, проигнорируют. Доходность 10-летних гособлигаций Италии уже повысилась до 3,5%, а их спред по отношению к германским бумагам превысил 300 бп. Спред 5-летних CDS Италии опять приближается к максимумам, наблюдавшимся в мае этого года, когда было сформировано нынешнее коалиционное правительство. Значительный объем суверенного долга на балансе итальянских банков (Є380 млрд.) может стать причиной долгового и банковского кризиса. Однако Италия – не единственная проблема еврозоны. Внимание участников рынка вновь обращает на себя Греция, котировки акций банковского сектора которой с мая упали на 60%. Не далее как в августе Греция получила 3-й пакет финансовой помощи от Евросоюза, и вот теперь идут разговоры о необходимости 4-го пакета, без которого не удастся стабилизировать ситуацию в банковском секторе страны, накопившем неработающих кредитов на Є89 млрд.

По мнению нового председателя наблюдательного совета ЕЦБ Андреа Энриа, в случае спада в мировой экономике банковская система еврозоны «не переживет следующий кризис», если балансы кредитных организаций не будут предварительно приведены в порядок.



Если в настоящий момент, когда экономика еврозоны замедляется, а финансовые рынки не расположены к риску, проблемы с монетарной политикой есть у ЕЦБ, то аналогичные трудности испытывает и ФРС США. В наших обзорах мы указывали, что Федрезерв не может игнорировать происходящее на рынках и в итоге будет вынужден пересмотреть намеченную траекторию ужесточения монетарной политики – как в части повышения процентных ставок, так и в отношении сокращения объема активов на своем балансе. Инвесторы уже обеспокоены тем, что повышение ставки по федеральным фондам на поздней стадии экономического цикла может оказаться ошибкой, – исходя из котировок на срочном рынке, вероятность принятия такого решения на заседании FOMC 18 –19 декабря снизилась с уровня более 80% до 72% (индикатор WIRP в системе Bloomberg). Вероятность того, что в конце 2019 г. ставка по федеральным фондам составит 2,75% или менее, оценивается рынком в 60%.

Федрезерв может склониться к варианту приостановки ужесточения, то есть переноса на более поздний срок программы сокращения баланса, текущие темпы которого соответствуют стерилизации $600 млрд. ликвидности в год. Это позволило бы регулятору «неявным образом» смягчить свою позицию и оставило бы ему место для маневра, чтобы сигнализировать изменение в ожиданиях по процентным ставкам – возможно, в январе, когда произойдет ежегодная ротация членов FOMC. Первое в следующем году заседание комитета намечено на 29–30 января.



Напомним, что теперь все заседания FOMC до конца 2019 г. будут важными с точки зрения возможных изменений в текущей политике, поскольку они будут завершаться пресс-конференцией.



В целом переход от количественного смягчения к ужесточению в течение 2018 г. показал, насколько финансовые рынки чувствительны к проводимой центробанками политике – покупке активов, отрицательным ставкам и вливаниям ликвидности. Количественное смягчение стимулировало рост цен на финансовые активы, а ужесточение дало старт обратной тенденции. Однако если Федрезерв приостановит сокращение своего баланса, а ЕЦБ откажется от планов прекращения покупки активов к концу текущего года (особенно если разразится долговой и банковский кризис), возобновится ли рост цен на финансовые активы? Определенного ответа нет.

Нетрадиционная монетарная политика может не дать прежних результатов, что подорвет веру в ее «эффективность» со стороны инвесторов. Банк Японии первым среди центробанков начал проводить радикальную монетарную политику в 1980-х годах, но она оказалась классическим примером неэффективности. Предположение о том, что регуляторы могут пойти еще дальше по пути нетрадиционной монетарной политики – например, начать «разбрасывать деньги с вертолета», думается, маловероятно.

В вышеперечисленных тревожных признаках вероятного катаклизма, полагаю, для «старого надежного» доллара есть определенный позитив. В частности, несмотря на возможное «смягчение» «ужесточения» монетарной политики ФРС (задержка повышения ставок или иные «маневры»), вышеозначенное падение аппетита к риску может заставить инвесторов «прятаться» в американские облигации или просто в долларовый кэш, что обеспечит укрепление валюты США посредством более рыночных, а не «технических» (рост ставок ФРС) рычагов.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги среды уровнями 31,73/31,90 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневное трехкопеечное повышение бидов на фоне такого же падения оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «самостоятельно», прибавив в течение среды по 10 пунктов по обеим позициям.



Торги рублем 21 ноября в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,418/0,423 UAH/RUB.



доллар – 27,93-95/27,97-98 UAH/USD, евро – 31,70-75/31,90-95 UAH/EUR, рубль – 0,417/0,422 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием вторника биды и офера оптового рубля прибавили по 10 пунктов.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 21 ноября, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Подводя итог вышеизложенному, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в среду, заслужив «четверку с минусом», повысила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру среды пытались работать по упавшему на 2,0 коп. с закрытия вторника спросу и потерявшему 5,0 коп. предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 21 ноября по спросу и по предложению прибавили по 10 пунктов.



Выросший к среде приток экспортной выручки и-за рубежа, 50% которой подлежало обязательной продаже, еще до полудня на украинском валютном межбанке обеспечил нисходящий тренд в безналичной пары доллар-гривня. Справедливости ради стоит отметить небезуспешные попытки экспортеров превентивно взвинтить цену «американца»», на пике которой и произошли многие продажи СКВ, обеспечив повышение справочного курса доллара на 1,03 коп. и заложив фундамент миниотскока средневзвешенного курса СКВ по итогам среды на 1,10 коп., сохраняющего, тем не менее, пребывание рынка «зеленого» безнала в «боковике».



Однако затем лавина оферов опрокинула рынок, заставив вмешаться в ход торгов регулятора, который, спасая доллар, выкупил часть «лишней» валюты. В этом контексте нелишне заметить, что, несмотря на признаки расширения, о котором дала понять динамика остатков в нацвалюте на коррсчетах НБУ, гривни все-таки не хватает, и это играет против доллара.



На ближайших торгах «американец» на межбанке будет торговаться валютированием tom или «завтра» из-за выходного дня в США. Думается, по этой причине обстановка на торгах межбанка 21-го была довольно напряженной.



Полагаю, транзитом через «скучный» четверг, нынешний довольно «нетвердый» «бычий» тренд безналичного «американца» в пятницу из-за падения предложения экспортной выручки по причине Дня благодарения в США 22-го, «зеленые быки» валютного межбанка наконец-то обретут уверенность, обеспечив реальный рост курса СКВ. С тем, чтобы в первой половине новой недели, получив двойную порцию отложенных оферов валюты, временно покинуть рынок, передав эстафету «медведям».



US