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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6829683068316832

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 936
1. Нет сбережений в валюте
10%
94
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
130
5. более 75%
64%
596
Всього голосів : 936
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 22:14

  ребе Нок написав:
  Долярчик написав:всі поміняйте на гривню і на депо!

Страшно на такое пойти, тем более сейчас.

Бойко прийде, порядок наведе.
Доллар па 8, газ па пиисят, ведь "вы просто не умеете договариваться" (с) Бойко :-)
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 22:21

дядя Caша я холяву не прошел, но я ж не один тут такой на форуме :o
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 22:28

pesikot ох незнаю, ездил на выходных на дачу и прогулялся к природе. Посадка в середине выпиляна ни одного дерева одни пеньки. Это уже Европа или еще не не пойму.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 22:34

  ребе Нок написав:
  Долярчик написав:всі поміняйте на гривню і на депо!

Страшно на такое пойти, тем более сейчас.

...а куди я по вашому свіжу гривню кидаю? :D
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 22:46

  Долярчик написав:
  ребе Нок написав:
  Долярчик написав:всі поміняйте на гривню і на депо!

Страшно на такое пойти, тем более сейчас.

...а куди я по вашому свіжу гривню кидаю? :D

ну так свежую и я пока не меняю, вот думаю
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 22:50

  ребе Нок написав:ох незнаю, ездил на выходных на дачу и прогулялся к природе. Посадка в середине выпиляна ни одного дерева одни пеньки. Это уже Европа или еще не не пойму.


Переход на автономное отопление.
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