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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 21 лис, 2018 22:14
ребе Нок написав: Долярчик написав:
всі поміняйте на гривню і на депо!
Страшно на такое пойти, тем более сейчас.
Бойко прийде, порядок наведе.
Доллар па 8, газ па пиисят, ведь "вы просто не умеете договариваться" (с) Бойко
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
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pesikot
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Додано: Сер 21 лис, 2018 22:21
дядя Caша
я холяву не прошел, но я ж не один тут такой на форуме
ДС мне друг, но истина дороже
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ребе Нок
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Додано: Сер 21 лис, 2018 22:28
pesikot ох незнаю, ездил на выходных на дачу и прогулялся к природе. Посадка в середине выпиляна ни одного дерева одни пеньки. Это уже Европа или еще не не пойму.
ДС мне друг, но истина дороже
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ребе Нок
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Додано: Сер 21 лис, 2018 22:34
ребе Нок написав: Долярчик написав:
всі поміняйте на гривню і на депо!
Страшно на такое пойти, тем более сейчас.
...а куди я по вашому свіжу гривню кидаю?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: Сер 21 лис, 2018 22:46
Долярчик написав: ребе Нок написав: Долярчик написав:
всі поміняйте на гривню і на депо!
Страшно на такое пойти, тем более сейчас.
...а куди я по вашому свіжу гривню кидаю?
ну так свежую и я пока не меняю, вот думаю
ДС мне друг, но истина дороже
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ребе Нок
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Додано: Сер 21 лис, 2018 22:50
ребе Нок написав:
ох незнаю, ездил на выходных на дачу и прогулялся к природе. Посадка в середине выпиляна ни одного дерева одни пеньки. Это уже Европа или еще не не пойму.
Переход на автономное отопление.
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freeze
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