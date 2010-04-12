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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 21 лис, 2018 22:14
ребе Нок написав: Долярчик написав:
всі поміняйте на гривню і на депо!
Страшно на такое пойти, тем более сейчас.
Бойко прийде, порядок наведе.
Доллар па 8, газ па пиисят, ведь "вы просто не умеете договариваться" (с) Бойко
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
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pesikot
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Додано: Сер 21 лис, 2018 22:21
дядя Caша
я холяву не прошел, но я ж не один тут такой на форуме
ДС мне друг, но истина дороже
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ребе Нок
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Додано: Сер 21 лис, 2018 22:28
pesikot ох незнаю, ездил на выходных на дачу и прогулялся к природе. Посадка в середине выпиляна ни одного дерева одни пеньки. Это уже Европа или еще не не пойму.
ДС мне друг, но истина дороже
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ребе Нок
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Додано: Сер 21 лис, 2018 22:34
ребе Нок написав: Долярчик написав:
всі поміняйте на гривню і на депо!
Страшно на такое пойти, тем более сейчас.
...а куди я по вашому свіжу гривню кидаю?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: Сер 21 лис, 2018 22:46
Долярчик написав: ребе Нок написав: Долярчик написав:
всі поміняйте на гривню і на депо!
Страшно на такое пойти, тем более сейчас.
...а куди я по вашому свіжу гривню кидаю?
ну так свежую и я пока не меняю, вот думаю
ДС мне друг, но истина дороже
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ребе Нок
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Додано: Сер 21 лис, 2018 22:50
ребе Нок написав:
ох незнаю, ездил на выходных на дачу и прогулялся к природе. Посадка в середине выпиляна ни одного дерева одни пеньки. Это уже Европа или еще не не пойму.
Переход на автономное отопление.
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freeze
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Додано: Сер 21 лис, 2018 23:08
Captain Obvious написав:
Неужели рист?
Как обычно, все алексы попрячутся.
Опять "в молоко".
Alex2006 написав: Captain Obvious написав:
Давно замечено - появление Алекса знаменует разворот (в пределах 2 рабочих дней от момента активного песнопения самой красивой).
Итого вторник, посмотрим, работает ли еще пророчество.
В смысле "появление"? А посты не пробовали искать?
2-е ноября: Валютный рынок в контексте
5-е ноября: Валютный рынок в контексте
По вашему "пророчеству" разворот должен был быть уже 2 раза, но...))
Сможете указать, когда ж там "алексы" прятались в прошлый раз?))
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
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Alex2006
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Додано: Сер 21 лис, 2018 23:35
Qwerty написав: zoomstyle написав: ЛАД написав:
Брент свалился от дневного пика на 66,72 до 63,00, т.е. на 2,72 долл.
Добрый вечер! Уже до 62,00, или на 7,5% за день.
Интересно, бензин на заправках подешевеет?
На КЛО в пятницю знижка на кожній літрі 5 гривень! Налітай!
ВОГ аностував те саме
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Львівський БатяР
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Додано: Чет 22 лис, 2018 00:12
Львівський БатяР написав: Qwerty написав:
На КЛО в пятницю знижка на кожній літрі 5 гривень! Налітай!
ВОГ аностував те саме
ну и что теперь делать с полным баком? Выливать?
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Tolevas
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Додано: Чет 22 лис, 2018 08:20
Tolevas написав: prodigy написав: Tolevas написав:
Фунт опять возле минимумов. Взять немного что ли?
фунт однозначно будет ниже текущих , как минимум 1,270-1,268 (возможно и ниже)
курс в банках не совпадает часто по фазе с форексом. На момент 35,80 - неплохая цена, я считаю. Купленное ранее имеет средний курс 36,10.
35.8 в КА, но фунт редко бывает, иногда 20 иногда 40 фунтов
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
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prodigy
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