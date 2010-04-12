Львівський БатяР
нефть вернулась к мартовской цене 63, тогда бензин стоил 26,0-26,4 (почти доллар), цена должна вернуться на уровень 27,80-28,20 (а не 29-29,5)и при скидке 3,5 на Окко/вог 30грн за литр это переплата 2 гривен
Одесса окна 27,90-27,98
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 22 лис, 2018 08:31
Львівський БатяР
нефть вернулась к мартовской цене 63, тогда бензин стоил 26,0-26,4 (почти доллар), цена должна вернуться на уровень 27,80-28,20 (а не 29-29,5)и при скидке 3,5 на Окко/вог 30грн за литр это переплата 2 гривен
Одесса окна 27,90-27,98
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
Додано: Чет 22 лис, 2018 08:32
На КЛО в пятницю знижка на кожній літрі 5 гривень! Налітай![/quote]
ВОГ аностував те саме[/quote]
не радив би вестись на подібні акції
сам брав по акції на ОККО пульс за ціною А-95
рідкісне лайно залляли, 2/3 бака заправляв
машина різко втратила обороти, збільшився розхід пального
напевно під акції бодяжать якесь лайно і спихують клієнтам
Додано: Чет 22 лис, 2018 08:57
На ОККО акция круглогодично по Фишке ... , вы там первый раз заправлялись ?
Додано: Чет 22 лис, 2018 09:43
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