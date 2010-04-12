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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6830683168326833

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 936
1. Нет сбережений в валюте
10%
94
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
130
5. более 75%
64%
596
Всього голосів : 936
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 08:31

Львівський БатяР

нефть вернулась к мартовской цене 63, тогда бензин стоил 26,0-26,4 (почти доллар), цена должна вернуться на уровень 27,80-28,20 (а не 29-29,5)и при скидке 3,5 на Окко/вог 30грн за литр это переплата 2 гривен


Одесса окна 27,90-27,98
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prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 08:32

  Львівський БатяР написав:Интересно, бензин на заправках подешевеет?

На КЛО в пятницю знижка на кожній літрі 5 гривень! Налітай![/quote]

ВОГ аностував те саме[/quote]

не радив би вестись на подібні акції
сам брав по акції на ОККО пульс за ціною А-95
рідкісне лайно залляли, 2/3 бака заправляв
машина різко втратила обороти, збільшився розхід пального
напевно під акції бодяжать якесь лайно і спихують клієнтам
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 08:57

  jump написав:
  Львівський БатяР написав:Интересно, бензин на заправках подешевеет?



не радив би вестись на подібні акції
сам брав по акції на ОККО пульс за ціною А-95
рідкісне лайно залляли, 2/3 бака заправляв
машина різко втратила обороти, збільшився розхід пального
напевно під акції бодяжать якесь лайно і спихують клієнтам

На ОККО акция круглогодично по Фишке ... , вы там первый раз заправлялись ?
Vadim V
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 09:43

  Львівський БатяР написав:
  Qwerty написав:На КЛО в пятницю знижка на кожній літрі 5 гривень! Налітай!

ВОГ аностував те саме


А смысл, если на upg без никаких акций тот-же бенз ещё дешевле?
Mazay256
 
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