Додано: Чет 22 лис, 2018 10:52

Привет из Днепра-3



По состоянию на 10.49 Киева на межбанке доллар ограничился сужением спреда, оставаясь на отметке 27,73/27,74 UAH/USD tom, сопровождаясь вялым равновесием покупок и продаж.



Дата: 22 ноября 2018 г.



Рынок наличных Киева 10.38



Мелкий опт «неформал»



$ 27,90/27,95 UAH/USD

EUR 31,75/31,90 UAH/EUR



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 22 ноября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики пока успевают за рынком. В городе пасмурная погода, легкий морозец.



Дата: 22 ноября 2018 г. на 10.39

Рынок Запорожья:



Опт, «неформал»



$ 27,90/27,97 UAH/USD

€ 31,75/31,95 UAH/EUR

RUB – 0,419/0,422 UAH/RUB



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях преобладания клиентского «приноса» валюты в оптовых количествах.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 22 ноября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,93/27,98 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 3,0 коп. предложение не изменилось), евро – 31,70-75/31,88-90 UAH/EUR (по сравнению с открытием 21 ноября спрос вырос на 5,0 коп., офера потеряли 3,0-5,0 коп.), рубль - 0,418/0,423 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение прибавили по 10 пунктов).



На открытии торгов 22 ноября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в равновесии спроса и предложения. Обороты невысокие.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,93/27,98 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 3,0 коп. предложение не изменилось), евро – 31,70-75/31,88-90 UAH/EUR (по сравнению с открытием 21 ноября спрос вырос на 5,0 коп., офера потеряли 3,0-5,0 коп.), рубль - 0,418/0,423 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение прибавили по 10 пунктов).



На старте торгов 22 ноября в оптовом сегменте рынка Днепра нечастые реальные сделки проходили в балансе.



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