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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6830683168326833

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 936
1. Нет сбережений в валюте
10%
94
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
130
5. более 75%
64%
596
Всього голосів : 936
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 08:31

Львівський БатяР

нефть вернулась к мартовской цене 63, тогда бензин стоил 26,0-26,4 (почти доллар), цена должна вернуться на уровень 27,80-28,20 (а не 29-29,5)и при скидке 3,5 на Окко/вог 30грн за литр это переплата 2 гривен


Одесса окна 27,90-27,98
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 08:32

  Львівський БатяР написав:Интересно, бензин на заправках подешевеет?

На КЛО в пятницю знижка на кожній літрі 5 гривень! Налітай![/quote]

ВОГ аностував те саме[/quote]

не радив би вестись на подібні акції
сам брав по акції на ОККО пульс за ціною А-95
рідкісне лайно залляли, 2/3 бака заправляв
машина різко втратила обороти, збільшився розхід пального
напевно під акції бодяжать якесь лайно і спихують клієнтам
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 08:57

  jump написав:
  Львівський БатяР написав:Интересно, бензин на заправках подешевеет?



не радив би вестись на подібні акції
сам брав по акції на ОККО пульс за ціною А-95
рідкісне лайно залляли, 2/3 бака заправляв
машина різко втратила обороти, збільшився розхід пального
напевно під акції бодяжать якесь лайно і спихують клієнтам

На ОККО акция круглогодично по Фишке ... , вы там первый раз заправлялись ?
Vadim V
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 09:43

  Львівський БатяР написав:
  Qwerty написав:На КЛО в пятницю знижка на кожній літрі 5 гривень! Налітай!

ВОГ аностував те саме


А смысл, если на upg без никаких акций тот-же бенз ещё дешевле?
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 09:51

Доброе утро, коллеги, привет, страна!

Рынок наличных Днепра утром четверга (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 22 ноября с уровней: доллар – 27,75/28,00 UAH/USD, евро – 31,50/32,05 UAH/EUR, рубль - 0,388/0,430 UAH/RUB.

По сравнению с открытием среды, доллар по спросу и по предложению потерял по 5,0 коп.

Евро по сравнению с 21 ноября по спросу и по предложению не претерпел изменений.

Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 21 ноября по обеим позициям не изменился.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг выросло до отметки $1,1387, повысившись до $1,1404 на закрытии азиатской сессии форекса и снова просев к $1,1399 на открытии торгов в Европе.

Дата: 22 ноября 2018 г. на 09.45

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 27,95/28,00 UAH/USD
€ – 31,80/31,95 UAH/EUR
RUB – 0,420/0,422 UAH/RUB

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 09:52

  jump написав:не радив би вестись на подібні акції
сам брав по акції на ОККО пульс за ціною А-95
рідкісне лайно залляли, 2/3 бака заправляв
машина різко втратила обороти, збільшився розхід пального
напевно під акції бодяжать якесь лайно і спихують клієнтам

на всех заправках бадяжный бензин
хотите хороший - ездите заправлять в Беларусь
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 10:04

Привет из Днепра-2

Торги валютного межбанка в секторе доллара в четверг стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,735/27,755 UAH/USD tom виртуально, без сделок.

Поскольку 22 ноября США отмечают День Благодарения, безналичный доллар на украинском межбанке торгуется в непопулярном у нас режиме валютирования tom или «завтра», сопровождаясь низкой торговой активностью.

Не успели толком стартовать торги валютного межбанка, как появились признаки заметного сжатия гривневой ликвидности, на которое указало снижение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 51 718,5 млн. грн. к отметке 48 756,1 млн. грн. Эта динамика играет против безналичного доллара. Кстати, последнего на нынешних торгах должно быть немало – к средине недели растет приток экспортной выучки из-за рубежа, половину которой надо продать на межбанке.

Подтверждая последний тезис, котировки безналичного доллара, рынок которого вышел около 10.01 в реальную сферу, просели до 27,73/27,75 UAH/USD tom.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 10:25

  Zebra написав:
  jump написав:не радив би вестись на подібні акції
сам брав по акції на ОККО пульс за ціною А-95
рідкісне лайно залляли, 2/3 бака заправляв
машина різко втратила обороти, збільшився розхід пального
напевно під акції бодяжать якесь лайно і спихують клієнтам

на всех заправках бадяжный бензин
хотите хороший - ездите заправлять в Беларусь
Есть в Киеве пару заправок укрпетрол раньше укравто там бенз хоть и дороже на пару рубасов но качество гуд ...
Den
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 10:52

Привет из Днепра-3

По состоянию на 10.49 Киева на межбанке доллар ограничился сужением спреда, оставаясь на отметке 27,73/27,74 UAH/USD tom, сопровождаясь вялым равновесием покупок и продаж.

Дата: 22 ноября 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.38

Мелкий опт «неформал»

$ 27,90/27,95 UAH/USD
EUR 31,75/31,90 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 22 ноября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики пока успевают за рынком. В городе пасмурная погода, легкий морозец.

Дата: 22 ноября 2018 г. на 10.39
Рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 27,90/27,97 UAH/USD
€ 31,75/31,95 UAH/EUR
RUB – 0,419/0,422 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях преобладания клиентского «приноса» валюты в оптовых количествах.

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 22 ноября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,93/27,98 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 3,0 коп. предложение не изменилось), евро – 31,70-75/31,88-90 UAH/EUR (по сравнению с открытием 21 ноября спрос вырос на 5,0 коп., офера потеряли 3,0-5,0 коп.), рубль - 0,418/0,423 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение прибавили по 10 пунктов).

На открытии торгов 22 ноября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в равновесии спроса и предложения. Обороты невысокие.

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,93/27,98 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 3,0 коп. предложение не изменилось), евро – 31,70-75/31,88-90 UAH/EUR (по сравнению с открытием 21 ноября спрос вырос на 5,0 коп., офера потеряли 3,0-5,0 коп.), рубль - 0,418/0,423 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение прибавили по 10 пунктов).

На старте торгов 22 ноября в оптовом сегменте рынка Днепра нечастые реальные сделки проходили в балансе.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 11:31

Привет из Днепра-4

Около 11.19 котировки безналичного доллара на межбанке не покинули отметку 27,73/27,75 UAH/USD tom, сопровождаясь низколиквидным равновесием спроса и предложения.

Дополуденное низколиквидное топтание курса безналичного доллара валютированием «завтра» на месте сопровождалось относительной стабильностью на рынке гривневого ресурса. Во всяком случае, приподнявшиеся еще в понедельник к цифре 16,75/18,00% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo не покинули эту цифру, противореча заметному снижению объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

Спустя 10 минут, на 11.29, безналичный «американец» немного сузил спред: 27,735/27,745 UAH/USD tom.

Около 11.25 валютчики Днепра ревизовали действующие цены работавшихся валют, понизив их сообразно настроениям на межбанке: 27,90-92/27,96-97 UAH/USD, евро – 31,72-75/31,85-87 UAH/EUR, рубль - 0,418/0,423 UAH/RUB. На моменте в городе низколиквидное равновесие спроса и оферов.

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дядя Caша
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