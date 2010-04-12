Львівський БатяР
нефть вернулась к мартовской цене 63, тогда бензин стоил 26,0-26,4 (почти доллар), цена должна вернуться на уровень 27,80-28,20 (а не 29-29,5)и при скидке 3,5 на Окко/вог 30грн за литр это переплата 2 гривен
Одесса окна 27,90-27,98
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 22 лис, 2018 08:31
Львівський БатяР
нефть вернулась к мартовской цене 63, тогда бензин стоил 26,0-26,4 (почти доллар), цена должна вернуться на уровень 27,80-28,20 (а не 29-29,5)и при скидке 3,5 на Окко/вог 30грн за литр это переплата 2 гривен
Одесса окна 27,90-27,98
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
Додано: Чет 22 лис, 2018 08:32
На КЛО в пятницю знижка на кожній літрі 5 гривень! Налітай![/quote]
ВОГ аностував те саме[/quote]
не радив би вестись на подібні акції
сам брав по акції на ОККО пульс за ціною А-95
рідкісне лайно залляли, 2/3 бака заправляв
машина різко втратила обороти, збільшився розхід пального
напевно під акції бодяжать якесь лайно і спихують клієнтам
Додано: Чет 22 лис, 2018 08:57
На ОККО акция круглогодично по Фишке ... , вы там первый раз заправлялись ?
Додано: Чет 22 лис, 2018 09:43
Додано: Чет 22 лис, 2018 09:51
Доброе утро, коллеги, привет, страна!
Рынок наличных Днепра утром четверга (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 22 ноября с уровней: доллар – 27,75/28,00 UAH/USD, евро – 31,50/32,05 UAH/EUR, рубль - 0,388/0,430 UAH/RUB.
По сравнению с открытием среды, доллар по спросу и по предложению потерял по 5,0 коп.
Евро по сравнению с 21 ноября по спросу и по предложению не претерпел изменений.
Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 21 ноября по обеим позициям не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг выросло до отметки $1,1387, повысившись до $1,1404 на закрытии азиатской сессии форекса и снова просев к $1,1399 на открытии торгов в Европе.
Дата: 22 ноября 2018 г. на 09.45
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 27,95/28,00 UAH/USD
€ – 31,80/31,95 UAH/EUR
RUB – 0,420/0,422 UAH/RUB
US
Додано: Чет 22 лис, 2018 09:52
на всех заправках бадяжный бензин
хотите хороший - ездите заправлять в Беларусь
Додано: Чет 22 лис, 2018 10:04
Привет из Днепра-2
Торги валютного межбанка в секторе доллара в четверг стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,735/27,755 UAH/USD tom виртуально, без сделок.
Поскольку 22 ноября США отмечают День Благодарения, безналичный доллар на украинском межбанке торгуется в непопулярном у нас режиме валютирования tom или «завтра», сопровождаясь низкой торговой активностью.
Не успели толком стартовать торги валютного межбанка, как появились признаки заметного сжатия гривневой ликвидности, на которое указало снижение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 51 718,5 млн. грн. к отметке 48 756,1 млн. грн. Эта динамика играет против безналичного доллара. Кстати, последнего на нынешних торгах должно быть немало – к средине недели растет приток экспортной выучки из-за рубежа, половину которой надо продать на межбанке.
Подтверждая последний тезис, котировки безналичного доллара, рынок которого вышел около 10.01 в реальную сферу, просели до 27,73/27,75 UAH/USD tom.
US
Додано: Чет 22 лис, 2018 10:25
Есть в Киеве пару заправок укрпетрол раньше укравто там бенз хоть и дороже на пару рубасов но качество гуд ...
Додано: Чет 22 лис, 2018 10:52
Привет из Днепра-3
По состоянию на 10.49 Киева на межбанке доллар ограничился сужением спреда, оставаясь на отметке 27,73/27,74 UAH/USD tom, сопровождаясь вялым равновесием покупок и продаж.
Дата: 22 ноября 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.38
Мелкий опт «неформал»
$ 27,90/27,95 UAH/USD
EUR 31,75/31,90 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 22 ноября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики пока успевают за рынком. В городе пасмурная погода, легкий морозец.
Дата: 22 ноября 2018 г. на 10.39
Рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 27,90/27,97 UAH/USD
€ 31,75/31,95 UAH/EUR
RUB – 0,419/0,422 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях преобладания клиентского «приноса» валюты в оптовых количествах.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 22 ноября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,93/27,98 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 3,0 коп. предложение не изменилось), евро – 31,70-75/31,88-90 UAH/EUR (по сравнению с открытием 21 ноября спрос вырос на 5,0 коп., офера потеряли 3,0-5,0 коп.), рубль - 0,418/0,423 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение прибавили по 10 пунктов).
На открытии торгов 22 ноября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в равновесии спроса и предложения. Обороты невысокие.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,93/27,98 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 3,0 коп. предложение не изменилось), евро – 31,70-75/31,88-90 UAH/EUR (по сравнению с открытием 21 ноября спрос вырос на 5,0 коп., офера потеряли 3,0-5,0 коп.), рубль - 0,418/0,423 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение прибавили по 10 пунктов).
На старте торгов 22 ноября в оптовом сегменте рынка Днепра нечастые реальные сделки проходили в балансе.
US
Додано: Чет 22 лис, 2018 11:31
Привет из Днепра-4
Около 11.19 котировки безналичного доллара на межбанке не покинули отметку 27,73/27,75 UAH/USD tom, сопровождаясь низколиквидным равновесием спроса и предложения.
Дополуденное низколиквидное топтание курса безналичного доллара валютированием «завтра» на месте сопровождалось относительной стабильностью на рынке гривневого ресурса. Во всяком случае, приподнявшиеся еще в понедельник к цифре 16,75/18,00% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo не покинули эту цифру, противореча заметному снижению объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
Спустя 10 минут, на 11.29, безналичный «американец» немного сузил спред: 27,735/27,745 UAH/USD tom.
Около 11.25 валютчики Днепра ревизовали действующие цены работавшихся валют, понизив их сообразно настроениям на межбанке: 27,90-92/27,96-97 UAH/USD, евро – 31,72-75/31,85-87 UAH/EUR, рубль - 0,418/0,423 UAH/RUB. На моменте в городе низколиквидное равновесие спроса и оферов.
US
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